https://crimea.ria.ru/20230608/boeviki-vsu-bezhali-posle-terakta-na-ges-i-podorvalis-na-svoey-mine-1129268851.html

Боевики ВСУ бежали после теракта на ГЭС и подорвались на своей мине

Боевики ВСУ бежали после теракта на ГЭС и подорвались на своей мине - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Боевики ВСУ бежали после теракта на ГЭС и подорвались на своей мине

Украинские боевики пытались спастись бегством с островов на Днепре в Херсонской области после теракта на дамбе Каховской ГЭС, но подорвались на собственной... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T17:05

2023-06-08T17:05

2023-06-08T17:05

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

разрушение каховской гэс

назначение халюты директором "херсонеса"

днепропетровск

памятники героям сво в крыму

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики пытались спастись бегством с островов на Днепре в Херсонской области после теракта на дамбе Каховской ГЭС, но подорвались на собственной мине, сообщили в экстренных службах региона."6 июня при выдвижении со своих позиций военнослужащие из 38 бригады выдвинулись на двух пикапах из района Янтарного, но через два километра, одна из машин подорвалась на своей же мине. Три боевика ВСУ были уничтожены, один получил тяжелые ранения", - сказано в сообщении.Отмечается, что спешное минирование территорий Херсонской области ВСУ производили в 2022 году прямо на глазах у местных жителей, опасаясь наступления армии России. Огромная территория на правом берегу оказалась в итоге заминирована, а карты минных полей отсутствуют.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров.Сейчас уровень воды в Новой Каховке продолжает спадать. В среду он опустился на 60 см и к утру четверга – еще на метр. Округ начинает откачку воды и восстановительные работы. На тех улицах, где воды уже нет, работники коммунальных служб убирают мусор, принесенный водой.В регионе введен режим ЧС. Проводится эвакуация жителей.Всего в зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Ликвидацией последствий наводнения занимается группировка спасателей МЧС - 667 человек и 219 единиц техники. Спасательные плавсредства прибывают из Крыма.На данный момент самая сложная ситуация в Алешках и Голой Пристани.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в Алешках и Голой Пристани вырос до 12 метровПять человек утонули после разрушения Каховской ГЭСУкраинские боевики в Херсоне начали выносить из квартир бытовую технику

херсонская область

днепропетровск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), разрушение каховской гэс, назначение халюты директором "херсонеса", днепропетровск, памятники героям сво в крыму, новости