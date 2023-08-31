https://crimea.ria.ru/20230831/bolee-100-priletov-za-sutki-vsu-prodolzhaet-obstrely-khersonskoy-oblasti-1131064516.html

Более 100 прилетов за сутки: ВСУ продолжает обстрелы Херсонской области

Более 100 прилетов за сутки: ВСУ продолжает обстрелы Херсонской области - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Более 100 прилетов за сутки: ВСУ продолжает обстрелы Херсонской области

Украинские войска за сутки выпустили более 100 снарядов по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T11:39

2023-08-31T11:39

2023-08-31T11:39

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

армия и флот

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки выпустили более 100 снарядов по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение предыдущего дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Новой Каховке 14 снарядов, по Казачьим Лагерям – 14, по Корсунке и Голой Пристани – по 12, по Алешкам – 10, по Песчановке – восемь. Обстрелы продолжились и ночью.Накануне ВСУ выпустили 86 снарядов по левобережью Херсонской области, больше всего снарядов прилетели по Алешкам и Казачьим Лагерям.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по Херсонщине: под огнем школы и детсады - число жертв растетВ Херсонской области тракторист подорвался на мине и погибУдар ВСУ по Новой Каховке: горит детский сад

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, армия и флот, новости