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Более 100 прилетов за сутки: ВСУ продолжает обстрелы Херсонской области
Более 100 прилетов за сутки: ВСУ продолжает обстрелы Херсонской области - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Более 100 прилетов за сутки: ВСУ продолжает обстрелы Херсонской области
Украинские войска за сутки выпустили более 100 снарядов по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T11:39
2023-08-31T11:39
2023-08-31T11:39
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки выпустили более 100 снарядов по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение предыдущего дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Новой Каховке 14 снарядов, по Казачьим Лагерям – 14, по Корсунке и Голой Пристани – по 12, по Алешкам – 10, по Песчановке – восемь. Обстрелы продолжились и ночью.Накануне ВСУ выпустили 86 снарядов по левобережью Херсонской области, больше всего снарядов прилетели по Алешкам и Казачьим Лагерям.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по Херсонщине: под огнем школы и детсады - число жертв растетВ Херсонской области тракторист подорвался на мине и погибУдар ВСУ по Новой Каховке: горит детский сад
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, армия и флот, новости
Более 100 прилетов за сутки: ВСУ продолжает обстрелы Херсонской области
ВСУ выпустили более 100 снарядов по населенным пунктам Херсонской области