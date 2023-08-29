https://crimea.ria.ru/20230829/vsu-byut-po-khersonschine-pod-ognem-shkoly-i-detsady---chislo-zhertv-rastet-1131018476.html

ВСУ бьют по Херсонщине: под огнем школы и детсады - число жертв растет

ВСУ бьют по Херсонщине: под огнем школы и детсады - число жертв растет - РИА Новости Крым, 29.08.2023

ВСУ бьют по Херсонщине: под огнем школы и детсады - число жертв растет

ВСУ увеличили интенсивность обстрелов херсонского левобережья, удары наносят по мирным объектам, в том числе по школам и детским садам, жизнеобеспечивающей... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T18:10

2023-08-29T18:10

2023-08-29T19:39

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. ВСУ увеличили интенсивность обстрелов херсонского левобережья, удары наносят по мирным объектам, в том числе по школам и детским садам, жизнеобеспечивающей инфраструктуре, из-за этого растет число жертв среди мирного населения. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Алешкинского городского округа Херсонской области Георгий Журавко.По его словам, в последнее время обстрелы участились, при этом украинские боевики стали задействовать не только артиллерию.Как сообщалось, накануне Украинские войска выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам Херсонской области Во вторник ВСУ нанесли удары по жилым домам в поселке Днепряны под Новой Каховкой, повреждены дом и газопровод. Читайте также на РИА Новости Крым:Арта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионеВолонтеры из Крыма доставляют воду жителям города АлешкиВСУ выпустили 100 снарядов по левобережью Херсонской области

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2023

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

алешки, георгий журавко, новые регионы россии, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости