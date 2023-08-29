ВСУ бьют по Херсонщине: под огнем школы и детсады - число жертв растет
Власти Алешек: ВСУ увеличили интенсивность обстрелов херсонского левобережья
18:10 29.08.2023 (обновлено: 19:39 29.08.2023)
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. ВСУ увеличили интенсивность обстрелов херсонского левобережья, удары наносят по мирным объектам, в том числе по школам и детским садам, жизнеобеспечивающей инфраструктуре, из-за этого растет число жертв среди мирного населения. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Алешкинского городского округа Херсонской области Георгий Журавко.
"Сейчас стреляют по любым объектам. В основном это приходится на жилой фонд, на инфраструктуру города. Страдают в основном люди, поскольку в 99% случаев прилетает туда, где военных нет и не было: дома, школы, садики, бытовые учреждения, связанные с обслуживанием населения, городские насосные станции, трансформаторы - бьют по тому, что нужно городу для жизнедеятельности", - констатирует Журавко.
По его словам, в последнее время обстрелы участились, при этом украинские боевики стали задействовать не только артиллерию.
"Интенсивность прилетов сейчас большая. Печально, но бывают жертвы. Как-то раньше в основном это была артиллерия, танки, минометы. Сейчас снова пошли ракеты", - констатировал глава ВГА.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбстрел в Алешках
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Обстрел в Алешках
Как сообщалось, накануне Украинские войска выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам Херсонской области
Во вторник ВСУ нанесли удары по жилым домам в поселке Днепряны под Новой Каховкой, повреждены дом и газопровод.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь в Алешках
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Повседневная жизнь в Алешках
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