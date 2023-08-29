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ВСУ бьют по Херсонщине: под огнем школы и детсады - число жертв растет - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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ВСУ бьют по Херсонщине: под огнем школы и детсады - число жертв растет
ВСУ бьют по Херсонщине: под огнем школы и детсады - число жертв растет - РИА Новости Крым, 29.08.2023
ВСУ бьют по Херсонщине: под огнем школы и детсады - число жертв растет
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов херсонского левобережья, удары наносят по мирным объектам, в том числе по школам и детским садам, жизнеобеспечивающей... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T18:10
2023-08-29T19:39
эксклюзивы риа новости крым
алешки
георгий журавко
новые регионы россии
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. ВСУ увеличили интенсивность обстрелов херсонского левобережья, удары наносят по мирным объектам, в том числе по школам и детским садам, жизнеобеспечивающей инфраструктуре, из-за этого растет число жертв среди мирного населения. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Алешкинского городского округа Херсонской области Георгий Журавко.По его словам, в последнее время обстрелы участились, при этом украинские боевики стали задействовать не только артиллерию.Как сообщалось, накануне Украинские войска выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам Херсонской области Во вторник ВСУ нанесли удары по жилым домам в поселке Днепряны под Новой Каховкой, повреждены дом и газопровод. Читайте также на РИА Новости Крым:Арта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионеВолонтеры из Крыма доставляют воду жителям города АлешкиВСУ выпустили 100 снарядов по левобережью Херсонской области
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новые регионы россии
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алешки, георгий журавко, новые регионы россии, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ бьют по Херсонщине: под огнем школы и детсады - число жертв растет

Власти Алешек: ВСУ увеличили интенсивность обстрелов херсонского левобережья

18:10 29.08.2023 (обновлено: 19:39 29.08.2023)
 
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Галина
Оленева
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. ВСУ увеличили интенсивность обстрелов херсонского левобережья, удары наносят по мирным объектам, в том числе по школам и детским садам, жизнеобеспечивающей инфраструктуре, из-за этого растет число жертв среди мирного населения. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Алешкинского городского округа Херсонской области Георгий Журавко.
"Сейчас стреляют по любым объектам. В основном это приходится на жилой фонд, на инфраструктуру города. Страдают в основном люди, поскольку в 99% случаев прилетает туда, где военных нет и не было: дома, школы, садики, бытовые учреждения, связанные с обслуживанием населения, городские насосные станции, трансформаторы - бьют по тому, что нужно городу для жизнедеятельности", - констатирует Журавко.
По его словам, в последнее время обстрелы участились, при этом украинские боевики стали задействовать не только артиллерию.
"Интенсивность прилетов сейчас большая. Печально, но бывают жертвы. Как-то раньше в основном это была артиллерия, танки, минометы. Сейчас снова пошли ракеты", - констатировал глава ВГА.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбстрел в Алешках
Обстрел в Алешках - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Обстрел в Алешках
Как сообщалось, накануне Украинские войска выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам Херсонской области
Во вторник ВСУ нанесли удары по жилым домам в поселке Днепряны под Новой Каховкой, повреждены дом и газопровод.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь в Алешках
Повседневная жизнь в Алешках - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Повседневная жизнь в Алешках
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАлешкиГеоргий ЖуравкоНовые регионы РоссииХерсонская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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