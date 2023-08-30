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Удар ВСУ по Новой Каховке: горит детский сад - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Удар ВСУ по Новой Каховке: горит детский сад
Удар ВСУ по Новой Каховке: горит детский сад - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Удар ВСУ по Новой Каховке: горит детский сад
В Новой Каховке в результате удара ВСУ натовскими снарядами загорелось здание и двор детского сада. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T18:22
2023-08-30T18:25
херсонская область
новая каховка
обстрелы всу
происшествия
владимир сальдо
новые регионы россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В Новой Каховке в результате удара ВСУ натовскими снарядами загорелось здание и двор детского сада. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его данным, обстрел гражданской инфраструктуры зафиксирован в среду около 15:30.Сейчас на месте работают спасатели и экстренные службы. С распространением огня борются спасатели и добровольцы. Пострадавших в результате атаки нет."Очередной бесчеловечный террористический акт против мирного населения — ведь там могли быть дети, - заявил Сальдо. - К счастью, никто не пострадал, причинен лишь материальный ущерб".Сальдо отметил, что восстановить детский сад планируют за несколько дней.Сутками ранее боевики ВСУ выпустили по объектам гражданской инфраструктуры Херсонской области 86 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области тракторист подорвался на мине и погибПод градом артиллерии: ВСУ 86 раз за сутки били по ХерсонщинеДневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школе
херсонская область
новая каховка
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РИА Новости Крым
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Новости
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херсонская область, новая каховка, обстрелы всу, происшествия, владимир сальдо, новые регионы россии, общество, новости
Удар ВСУ по Новой Каховке: горит детский сад

В Новой Каховке после удара ВСУ натовскими снарядами загорелся детский сад – Сальдо

18:22 30.08.2023 (обновлено: 18:25 30.08.2023)
 
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира СальдоСпасатели тушат пожар на территории детского сада в Новой Каховке
Спасатели тушат пожар на территории детского сада в Новой Каховке
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В Новой Каховке в результате удара ВСУ натовскими снарядами загорелось здание и двор детского сада. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его данным, обстрел гражданской инфраструктуры зафиксирован в среду около 15:30.
"Боевики киевского режима опять обстреливали гражданскую инфраструктуру Новой Каховки и попали тяжелым натовским снарядом в дом на улице Пионерской, расположенный рядом с детским садом "Золотая рыбка". От осколков возникли пожары на кровле дома и во дворе детсада", - написал он в Telegram-канале.
Сейчас на месте работают спасатели и экстренные службы. С распространением огня борются спасатели и добровольцы. Пострадавших в результате атаки нет.
"Очередной бесчеловечный террористический акт против мирного населения — ведь там могли быть дети, - заявил Сальдо. - К счастью, никто не пострадал, причинен лишь материальный ущерб".
Сальдо отметил, что восстановить детский сад планируют за несколько дней.
Сутками ранее боевики ВСУ выпустили по объектам гражданской инфраструктуры Херсонской области 86 снарядов.
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Херсонская областьНовая КаховкаОбстрелы ВСУПроисшествияВладимир СальдоНовые регионы РоссииОбществоНовости
 
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