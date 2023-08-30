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Под градом артиллерии: ВСУ 86 раз за сутки били по Херсонщине
Под градом артиллерии: ВСУ 86 раз за сутки били по Херсонщине - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Под градом артиллерии: ВСУ 86 раз за сутки били по Херсонщине
ВСУ продолжают террор левобережья Херсонской области, за минувшие сутки боевики выпустили по объектам гражданской инфраструктуры 86 снарядов, сообщают... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T09:21
2023-08-30T09:21
2023-08-30T09:26
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают террор левобережья Херсонской области, за минувшие сутки боевики выпустили по объектам гражданской инфраструктуры 86 снарядов, сообщают экстренные службы региона.По данным экстренных служб, только за день 29 августа зафиксировано 54 артиллерийских прилета. В том числе по 12 - по Алешкам и Казачьим Лагерям, 11 - по Крынкам, 10 - по Днепрянам, 9 - по Подстепному.Сутками ранее украинские войска выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по Херсонщине: под огнем школы и детсады - число жертв растетНовый обстрел Днепрян Новокаховского округа – поврежден газопроводАрта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости
Под градом артиллерии: ВСУ 86 раз за сутки били по Херсонщине
Украинские боевики за сутки выпустили 86 снарядов по херсонскому левобережью
09:21 30.08.2023 (обновлено: 09:26 30.08.2023)