https://crimea.ria.ru/20230830/pod-gradom-artillerii-vsu-86-raz-za-sutki-bili-po-khersonschine-1131036718.html

Под градом артиллерии: ВСУ 86 раз за сутки били по Херсонщине

Под градом артиллерии: ВСУ 86 раз за сутки били по Херсонщине - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Под градом артиллерии: ВСУ 86 раз за сутки били по Херсонщине

ВСУ продолжают террор левобережья Херсонской области, за минувшие сутки боевики выпустили по объектам гражданской инфраструктуры 86 снарядов, сообщают... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T09:21

2023-08-30T09:21

2023-08-30T09:26

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают террор левобережья Херсонской области, за минувшие сутки боевики выпустили по объектам гражданской инфраструктуры 86 снарядов, сообщают экстренные службы региона.По данным экстренных служб, только за день 29 августа зафиксировано 54 артиллерийских прилета. В том числе по 12 - по Алешкам и Казачьим Лагерям, 11 - по Крынкам, 10 - по Днепрянам, 9 - по Подстепному.Сутками ранее украинские войска выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по Херсонщине: под огнем школы и детсады - число жертв растетНовый обстрел Днепрян Новокаховского округа – поврежден газопроводАрта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионе

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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