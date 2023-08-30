https://crimea.ria.ru/20230830/v-khersonskoy-oblasti-traktorist-podorvalsya-na-mine-i-pogib-1131041437.html
В Херсонской области тракторист подорвался на мине и погиб
В Херсонской области тракторист подорвался на мине и погиб - РИА Новости Крым, 30.08.2023
В Херсонской области тракторист подорвался на мине и погиб
В Херсонской области на территории, подконтрольной Украине, тракторист во время полевых работ подорвался на мине. Она была установлена украинскими войсками,... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T12:57
2023-08-30T12:57
2023-08-30T12:57
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херсон
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области на территории, подконтрольной Украине, тракторист во время полевых работ подорвался на мине. Она была установлена украинскими войсками, сообщили экстренные службы региона. В результате взрыва боеприпаса мужчина погиб.Трактор, на котором производились работы, не пригоден к дальнейшей эксплуатации.Ранее в СМИ озвучивалось, что США выделили Украине на работы по разминированию территории 47,6 млн долларов. Однако на большей части подконтрольной ВСУ территории они так и не были произведены.При этом украинские боевики продолжают обстреливать гражданскую инфраструкттуру Херсонской области на левом берегу Днепра. За минувшие сутки боевики выпустили по объектам гражданской инфраструктуры 86 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсоне боевики ВСУ обокрали дом глухой пенсионеркиОбворовывают по ночам: ВСУ выносят кассу в магазинах ХерсонаВ Херсонской области украинские боевики похитили 18 эвакуированных мужчин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, херсон, всу (вооруженные силы украины), происшествия
В Херсонской области тракторист подорвался на мине и погиб
На правом берегу Днепра тракторист подорвался на мине во время проведения работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области на территории, подконтрольной Украине, тракторист во время полевых работ подорвался на мине. Она была установлена украинскими войсками, сообщили экстренные службы региона. В результате взрыва боеприпаса мужчина погиб.
"Вблизи села Новопетровка Бериславского района на мине вооруженных сил Украины подорвался тракторист. Данный населенный пункт находится под контролем киевских властей. Во время выполнения полевых работ мужчина на тракторе наехал на противотанковую мину, которая была установлена подразделениями ВСУ в 2022 году. Мина сдетонировала, из-за чего тракторист получил множественные ранения тела, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Трактор, на котором производились работы, не пригоден к дальнейшей эксплуатации.
Ранее в СМИ озвучивалось, что США выделили Украине на работы по разминированию территории 47,6 млн долларов. Однако на большей части подконтрольной ВСУ территории они так и не были произведены.
При этом украинские боевики продолжают обстреливать
гражданскую инфраструкттуру Херсонской области на левом берегу Днепра. За минувшие сутки боевики выпустили по объектам гражданской инфраструктуры 86 снарядов.
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