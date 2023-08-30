https://crimea.ria.ru/20230830/v-khersonskoy-oblasti-traktorist-podorvalsya-na-mine-i-pogib-1131041437.html

В Херсонской области тракторист подорвался на мине и погиб

В Херсонской области тракторист подорвался на мине и погиб - РИА Новости Крым, 30.08.2023

В Херсонской области тракторист подорвался на мине и погиб

В Херсонской области на территории, подконтрольной Украине, тракторист во время полевых работ подорвался на мине. Она была установлена украинскими войсками,... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T12:57

2023-08-30T12:57

2023-08-30T12:57

новости

херсон

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области на территории, подконтрольной Украине, тракторист во время полевых работ подорвался на мине. Она была установлена украинскими войсками, сообщили экстренные службы региона. В результате взрыва боеприпаса мужчина погиб.Трактор, на котором производились работы, не пригоден к дальнейшей эксплуатации.Ранее в СМИ озвучивалось, что США выделили Украине на работы по разминированию территории 47,6 млн долларов. Однако на большей части подконтрольной ВСУ территории они так и не были произведены.При этом украинские боевики продолжают обстреливать гражданскую инфраструкттуру Херсонской области на левом берегу Днепра. За минувшие сутки боевики выпустили по объектам гражданской инфраструктуры 86 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсоне боевики ВСУ обокрали дом глухой пенсионеркиОбворовывают по ночам: ВСУ выносят кассу в магазинах ХерсонаВ Херсонской области украинские боевики похитили 18 эвакуированных мужчин

херсон

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсон, всу (вооруженные силы украины), происшествия