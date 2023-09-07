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Готовятся к переговорам: эксперт объяснил действия Киева и США на фронте - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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Готовятся к переговорам: эксперт объяснил действия Киева и США на фронте
Готовятся к переговорам: эксперт объяснил действия Киева и США на фронте - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Готовятся к переговорам: эксперт объяснил действия Киева и США на фронте
Киевский режим любой ценой, не считаясь с потерями, пытается прорваться как можно ближе к Азовскому морю с тем, чтобы США могли надавить на Россию, усадить ее... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T19:52
2023-09-07T19:52
вадим петров
радио "спутник в крыму"
мнения
россия
украина
сша
пентагон
контрнаступление всу
снаряды с обедненным ураном
владимир зеленский (президент украины)
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Вадим Петров
Вадим Петров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим любой ценой, не считаясь с потерями, пытается прорваться как можно ближе к Азовскому морю с тем, чтобы США могли надавить на Россию, усадить ее за стол переговоров и выторговать более выгодные условия. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".Запад пытается склонить Россию к переговорам"Киев любыми способами, ценой потери чуть ли ни всей армии, пытается зацепиться хотя бы краем за побережье Азовского моря, в этом они видят свою ближайшую задачу. Даже если они всех там положат, это для них задача номер один. Эти действия Киева с подачи Штатов направлены на то, чтобы выйти на платформу для переговоров и как минимум не отдать того, что находится в их руках, и при этом отгрызть хотя бы часть того, что уже принадлежит нам", – считает эксперт.По мнению аналитика, для Киева самое главное – показать волю к сопротивлению и хотя бы способность к совершению успешных действий на линии фронта. В этом контексте чем яростнее будет сопротивление ВСУ, а на некоторых участках, возможно, даже незначительное продвижение вперед, тем больше у Запада будет инструментов давления на Россию, пояснил Петров.Анонсированная Пентагоном поставка Украине боеприпасов с обедненным ураном также является элементом давления на Россию, чтобы заставить ее пойти на переговоры, полагает аналитик.Торговаться за Крым никто не будетПозиция президента Украины Владимира Зеленского и его окружения, на данный момент отрицающего возможность переговоров с Москвой, объясняется тем, что давление США в этом вопросе пока не такое сильное, считает политолог.Для российской стороны, убежден он, переговоры в этих условиях будут крайне невыгодны, поскольку Запад в этом случае, скорее всего, будет настаивать на сохранении существующего положения, при котором значительная часть российских территорий остается под контролем Киева.Поставка Киеву снарядов с ураномНакануне Пентагон объявил, что в рамках пакета военной помощи Украине на 175 млн долларов США направят Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В Вашингтоне рассчитывают, что это вооружение "поможет ВСУ быть более эффективными на поле боя".Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что передаваемые Киеву снаряды не представляют радиоактивной угрозы.Те не менее, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил об обеспокоенности применением обедненного урана "в любой точке мира",Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что снаряды с обедненным ураном активно применялись натовцами в Югославии, что привело к галопирующему росту онкологических и других заболеваний в этой стране. По его словам, ответственность за все негативные последствия применения этих боеприпасов на Украине будет целиком и полностью лежать на США.
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вадим петров, мнения, россия, украина, сша, пентагон, контрнаступление всу, снаряды с обедненным ураном, владимир зеленский (президент украины)
Готовятся к переговорам: эксперт объяснил действия Киева и США на фронте

Политолог Петров: Киев с подачи США пытается максимально усилить позиции в переговорах

19:52 07.09.2023
 
© OLIVIER DOULIERYПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Фото AFP
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Фото AFP
© OLIVIER DOULIERY
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим любой ценой, не считаясь с потерями, пытается прорваться как можно ближе к Азовскому морю с тем, чтобы США могли надавить на Россию, усадить ее за стол переговоров и выторговать более выгодные условия. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Вадим Петров
19:52

Запад пытается склонить Россию к переговорам

"Киев любыми способами, ценой потери чуть ли ни всей армии, пытается зацепиться хотя бы краем за побережье Азовского моря, в этом они видят свою ближайшую задачу. Даже если они всех там положат, это для них задача номер один. Эти действия Киева с подачи Штатов направлены на то, чтобы выйти на платформу для переговоров и как минимум не отдать того, что находится в их руках, и при этом отгрызть хотя бы часть того, что уже принадлежит нам", – считает эксперт.
По мнению аналитика, для Киева самое главное – показать волю к сопротивлению и хотя бы способность к совершению успешных действий на линии фронта. В этом контексте чем яростнее будет сопротивление ВСУ, а на некоторых участках, возможно, даже незначительное продвижение вперед, тем больше у Запада будет инструментов давления на Россию, пояснил Петров.
Анонсированная Пентагоном поставка Украине боеприпасов с обедненным ураном также является элементом давления на Россию, чтобы заставить ее пойти на переговоры, полагает аналитик.

Торговаться за Крым никто не будет

Позиция президента Украины Владимира Зеленского и его окружения, на данный момент отрицающего возможность переговоров с Москвой, объясняется тем, что давление США в этом вопросе пока не такое сильное, считает политолог.

"Зеленский сопротивляется до тех пор, пока на него сильно не надавят. Когда в Вашингтоне жестко скажут: "хватит, приостанавливайте боевые действия, готовьтесь к переговорам и вырабатывайте позицию", то позиция киевского режима изменится", – считает Петров.

Для российской стороны, убежден он, переговоры в этих условиях будут крайне невыгодны, поскольку Запад в этом случае, скорее всего, будет настаивать на сохранении существующего положения, при котором значительная часть российских территорий остается под контролем Киева.
"Если Крым официально и неофициально уже давно наш, никто не будет торговаться из-за него насмерть. Но половина Запорожской области, Херсон, 40% Донецкой Народной Республики находятся под контролем Киева, а нам нужно обеспечить целостность всего того, что мы приобретаем", – пояснил политолог.

Поставка Киеву снарядов с ураном

Накануне Пентагон объявил, что в рамках пакета военной помощи Украине на 175 млн долларов США направят Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В Вашингтоне рассчитывают, что это вооружение "поможет ВСУ быть более эффективными на поле боя".
Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что передаваемые Киеву снаряды не представляют радиоактивной угрозы.
Те не менее, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил об обеспокоенности применением обедненного урана "в любой точке мира",
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что снаряды с обедненным ураном активно применялись натовцами в Югославии, что привело к галопирующему росту онкологических и других заболеваний в этой стране. По его словам, ответственность за все негативные последствия применения этих боеприпасов на Украине будет целиком и полностью лежать на США.
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Радио "Спутник в Крыму"Вадим ПетровМненияРоссияУкраинаСШАПентагонКонтрнаступление ВСУСнаряды с обедненным ураномВладимир Зеленский (президент Украины)
 
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