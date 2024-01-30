Туз в элитной колоде: Запад создает Залужному образ гонимого генерала
Слухи об отставке Залужного запускаются с целью ввести в заблуждение Россию – эксперт
© Пресс-служба Президента Украины через APГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© Пресс-служба Президента Украины через AP
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным во многом наигранный. Слухи об отставке последнего нужны, чтобы "прощупать" мнение самих украинцев о возможной замене действующего лица в кресле лидера киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.
Он не исключил, что на фоне падения авторитета Зеленского Запад "прогревает" тему Залужного в украинском обществе, создавая ему образ "гонимого и обиженного генерала", который при определенных условиях мог бы стать преемником Зеленского на случай катастрофического падения его акций на украинском политическом рынке.
"Не исключаю, что такой вариант кураторы Киева держат в уме, но это скорее стратегическая задача", – отметил аналитик.
Однако одной из основных причин такой "информационной игры" эксперт назвал желание Киева и его кураторов несколько притормозить российскую активность на украинском направлении.
"Без команды из Вашингтона или Лондона режим Зеленского вряд ли может пойти на какие-то принципиальные изменения в своей структуре. Второстепенные фигуры им позволено менять, но Залужный все-таки входит в число "тузов" в "колоде" украинской элиты, и его можно менять только с согласия англосаксов. В этой связи мне кажется, что конфликт между Зеленским и Залужным во многом наигранный, чтобы ввести в заблуждение российское руководство, создав иллюзию некоего раскола внутри украинской элиты", – предположил эксперт.
По мнению политолога, российской стороне не стоит уделять большого внимания всем этим слухам и неуклонно продолжать выполнение задач специальной военной операции.
Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза накануне сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что два его источника подтверждают эту информацию. Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а его место займет начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впоследствии сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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