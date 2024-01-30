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Туз в элитной колоде: Запад создает Залужному образ гонимого генерала - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Туз в элитной колоде: Запад создает Залужному образ гонимого генерала
Туз в элитной колоде: Запад создает Залужному образ гонимого генерала - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Туз в элитной колоде: Запад создает Залужному образ гонимого генерала
Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным во многом наигранный. Слухи об отставке последнего нужны, чтобы... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T12:53
2024-01-30T12:53
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валерий залужный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным во многом наигранный. Слухи об отставке последнего нужны, чтобы "прощупать" мнение самих украинцев о возможной замене действующего лица в кресле лидера киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Он не исключил, что на фоне падения авторитета Зеленского Запад "прогревает" тему Залужного в украинском обществе, создавая ему образ "гонимого и обиженного генерала", который при определенных условиях мог бы стать преемником Зеленского на случай катастрофического падения его акций на украинском политическом рынке.Однако одной из основных причин такой "информационной игры" эксперт назвал желание Киева и его кураторов несколько притормозить российскую активность на украинском направлении.По мнению политолога, российской стороне не стоит уделять большого внимания всем этим слухам и неуклонно продолжать выполнение задач специальной военной операции.Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза накануне сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что два его источника подтверждают эту информацию. Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а его место займет начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впоследствии сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.* внесен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЧитайте также на РИА Новости Крым:"Нелюбовный треугольник": политолог объяснил слухи об отставке ЗалужногоБуданов вместо Залужного: как решение Зеленского повлияет на действия ВСУЧем закончится противостояние Зеленского и Залужного – мнение Азарова
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украина, всу (вооруженные силы украины), валерий залужный, владимир зеленский (президент украины), мнения, александр шатилов, политика, сша, великобритания
Туз в элитной колоде: Запад создает Залужному образ гонимого генерала

Слухи об отставке Залужного запускаются с целью ввести в заблуждение Россию – эксперт

12:53 30.01.2024
 
© Пресс-служба Президента Украины через APГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© Пресс-служба Президента Украины через AP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным во многом наигранный. Слухи об отставке последнего нужны, чтобы "прощупать" мнение самих украинцев о возможной замене действующего лица в кресле лидера киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.
Он не исключил, что на фоне падения авторитета Зеленского Запад "прогревает" тему Залужного в украинском обществе, создавая ему образ "гонимого и обиженного генерала", который при определенных условиях мог бы стать преемником Зеленского на случай катастрофического падения его акций на украинском политическом рынке.
"Не исключаю, что такой вариант кураторы Киева держат в уме, но это скорее стратегическая задача", – отметил аналитик.
Однако одной из основных причин такой "информационной игры" эксперт назвал желание Киева и его кураторов несколько притормозить российскую активность на украинском направлении.
"Без команды из Вашингтона или Лондона режим Зеленского вряд ли может пойти на какие-то принципиальные изменения в своей структуре. Второстепенные фигуры им позволено менять, но Залужный все-таки входит в число "тузов" в "колоде" украинской элиты, и его можно менять только с согласия англосаксов. В этой связи мне кажется, что конфликт между Зеленским и Залужным во многом наигранный, чтобы ввести в заблуждение российское руководство, создав иллюзию некоего раскола внутри украинской элиты", – предположил эксперт.
По мнению политолога, российской стороне не стоит уделять большого внимания всем этим слухам и неуклонно продолжать выполнение задач специальной военной операции.
Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза накануне сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что два его источника подтверждают эту информацию. Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а его место займет начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впоследствии сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Валерий ЗалужныйВладимир Зеленский (президент Украины)МненияАлександр ШатиловПолитикаСШАВеликобритания
 
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