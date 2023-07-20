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В "Автодоре" сообщили о ходе ремонта дороги между Луганском и Донецком

В "Автодоре" сообщили о ходе ремонта дороги между Луганском и Донецком - РИА Новости Крым, 20.07.2023

В "Автодоре" сообщили о ходе ремонта дороги между Луганском и Донецком

Окончание капитального ремонта дороги между Луганском и Донецком протяженностью 120 километров планируется завершить в 2024 году. Об этом сообщает госкомпания... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T18:46

2023-07-20T18:46

2023-07-20T18:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Окончание капитального ремонта дороги между Луганском и Донецком протяженностью 120 километров планируется завершить в 2024 году. Об этом сообщает госкомпания "Автодор".Уточняется, что ремонтные работы ведутся на участках Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк.При капитальном ремонте трассы в ДНР задействовано около 500 человек и 135 единиц техники.На территории Луганской Народной Республики дорожники восстанавливают 53 км участок трассы, готовность трассы уже достигает 70%. Автомобильная дорога разделена на два крупных участка – от населенного пункта Счастье до Луганска и от Луганска до границы с Антрацитовским районом. В том числе три километра дороги проходит по городской агломерации.В компании уточнили, что ремонт одновременно идет на разных участках. Близятся к завершению работы по расчистке полосы отвода, установке бортового камня и прикромочных лотков. В скором времени строители планируют начать установку барьерного ограждения и нанесение разметки термопластиком. При восстановлении трассы на территории республики задействовано более 200 человек и около сотни единиц техники.После завершения полного комплекса работ на автодороге Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк будет обеспечено беспрепятственное сообщение между населенными пунктами, находящимися между пропускным пунктов "Танюшевка" и Луганском, а также возможность комфортного проезда в сторону Донецка.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что капительный ремонт херсонского участка трассы "Джанкой – Ростов-на-Дону" идет с опережением сроков.Читайте также на РИА Новости Крым:Грядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионахРоссийские специалисты завершают восстановление Скадовского портаПо земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), крымавтодор, росавтодор, ремонт дорог