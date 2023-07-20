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В "Автодоре" сообщили о ходе ремонта дороги между Луганском и Донецком - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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В "Автодоре" сообщили о ходе ремонта дороги между Луганском и Донецком
В "Автодоре" сообщили о ходе ремонта дороги между Луганском и Донецком - РИА Новости Крым, 20.07.2023
В "Автодоре" сообщили о ходе ремонта дороги между Луганском и Донецком
Окончание капитального ремонта дороги между Луганском и Донецком протяженностью 120 километров планируется завершить в 2024 году. Об этом сообщает госкомпания... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T18:46
2023-07-20T18:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Окончание капитального ремонта дороги между Луганском и Донецком протяженностью 120 километров планируется завершить в 2024 году. Об этом сообщает госкомпания "Автодор".Уточняется, что ремонтные работы ведутся на участках Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк.При капитальном ремонте трассы в ДНР задействовано около 500 человек и 135 единиц техники.На территории Луганской Народной Республики дорожники восстанавливают 53 км участок трассы, готовность трассы уже достигает 70%. Автомобильная дорога разделена на два крупных участка – от населенного пункта Счастье до Луганска и от Луганска до границы с Антрацитовским районом. В том числе три километра дороги проходит по городской агломерации.В компании уточнили, что ремонт одновременно идет на разных участках. Близятся к завершению работы по расчистке полосы отвода, установке бортового камня и прикромочных лотков. В скором времени строители планируют начать установку барьерного ограждения и нанесение разметки термопластиком. При восстановлении трассы на территории республики задействовано более 200 человек и около сотни единиц техники.После завершения полного комплекса работ на автодороге Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк будет обеспечено беспрепятственное сообщение между населенными пунктами, находящимися между пропускным пунктов "Танюшевка" и Луганском, а также возможность комфортного проезда в сторону Донецка.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что капительный ремонт херсонского участка трассы "Джанкой – Ростов-на-Дону" идет с опережением сроков.Читайте также на РИА Новости Крым:Грядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионахРоссийские специалисты завершают восстановление Скадовского портаПо земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым
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новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), крымавтодор, росавтодор, ремонт дорог
В "Автодоре" сообщили о ходе ремонта дороги между Луганском и Донецком

Автодор: дорогу от Луганска до Донецка капитально отремонтируют в 2024 году

18:46 20.07.2023
 
© Telegram-канал АвтодорТрасса от Луганска до Донецка
Трасса от Луганска до Донецка
© Telegram-канал Автодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Окончание капитального ремонта дороги между Луганском и Донецком протяженностью 120 километров планируется завершить в 2024 году. Об этом сообщает госкомпания "Автодор".
Уточняется, что ремонтные работы ведутся на участках Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк.
"Участок автодороги протяженностью 65 км в Донецкой Народной Республике от Донецка до населенного пункта Снежное готов на 40%. Уже уложено около 85% асфальтобетона, также на участке устанавливают более 50 км бортового камня, 85 остановочных павильонов, 11 км барьерного ограждения", – говорится в сообщении.
При капитальном ремонте трассы в ДНР задействовано около 500 человек и 135 единиц техники.
На территории Луганской Народной Республики дорожники восстанавливают 53 км участок трассы, готовность трассы уже достигает 70%. Автомобильная дорога разделена на два крупных участка – от населенного пункта Счастье до Луганска и от Луганска до границы с Антрацитовским районом. В том числе три километра дороги проходит по городской агломерации.
В компании уточнили, что ремонт одновременно идет на разных участках. Близятся к завершению работы по расчистке полосы отвода, установке бортового камня и прикромочных лотков. В скором времени строители планируют начать установку барьерного ограждения и нанесение разметки термопластиком. При восстановлении трассы на территории республики задействовано более 200 человек и около сотни единиц техники.
"Капитальный ремонт еще одного участка трассы от начала Антрацитовского района до границы с ДНР запланирован на 2024 год", – добавили в "Автодоре".
После завершения полного комплекса работ на автодороге Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк будет обеспечено беспрепятственное сообщение между населенными пунктами, находящимися между пропускным пунктов "Танюшевка" и Луганском, а также возможность комфортного проезда в сторону Донецка.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что капительный ремонт херсонского участка трассы "Джанкой – Ростов-на-Дону" идет с опережением сроков.
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НовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)КрымавтодорРосавтодорРемонт дорог
 
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