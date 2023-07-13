https://crimea.ria.ru/20230713/kapremont-khersonskoy-trassy-krym---rostov-zavershat-dosrochno-1130033628.html

Капремонт херсонской части трассы "Крым - Ростов" завершат досрочно

Капремонт херсонской части трассы "Крым - Ростов" завершат досрочно - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Капремонт херсонской части трассы "Крым - Ростов" завершат досрочно

Капительный ремонт херсонского участка трассы "Джанкой – Ростов-на-Дону" идет с опережением сроков. Уже отремонтировано более 77 процентов дорожного полотна. Об РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T13:47

2023-07-13T13:47

2023-07-13T15:34

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владимир сальдо

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ремонт дорог в херсонской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Капительный ремонт херсонского участка трассы "Джанкой – Ростов-на-Дону" идет с опережением сроков. Уже отремонтировано более 77 процентов дорожного полотна. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Глава региона подчеркнул, что дорога от Мелитополя вдоль Азовского побережья до пункта пропуска "Джанкой" является частью альтернативного Крымскому мосту сухопутного маршрута. Сейчас строители капитально ремонтируют участок протяженностью 67 километров, который проходит по территории Херсонской области.Срок завершения работ - конец третьего квартала текущего года, однако высока вероятность, что они будут завершены досрочно, добавил он.В госкомпании указали также, что ремонт подъездных участков к автомобильному пункту пропуска "Джанкой" на границе с полуостровом уже завершен. Дорога расширена до четырех полос, что позволило увеличить скорость прохождения транспорта.Как ранее Сальдо рассказал РИА Новости Крым, дорога будет оснащена необходимой придорожной инфраструктурой – с местами для отдыха и "карманами для передышки".Читайте также на РИА Новости Крым:Грядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионахРоссийские специалисты завершают восстановление Скадовского портаПо земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым

https://crimea.ria.ru/20230505/dorogu-v-krym-cherez-khersonskuyu-oblast-zavershat-ranshe-sroka-1128544622.html

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новые регионы россии

джанкой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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