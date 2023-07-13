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Капремонт херсонской части трассы "Крым - Ростов" завершат досрочно - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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Капремонт херсонской части трассы "Крым - Ростов" завершат досрочно
Капремонт херсонской части трассы "Крым - Ростов" завершат досрочно - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Капремонт херсонской части трассы "Крым - Ростов" завершат досрочно
Капительный ремонт херсонского участка трассы "Джанкой – Ростов-на-Дону" идет с опережением сроков. Уже отремонтировано более 77 процентов дорожного полотна. Об РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T13:47
2023-07-13T15:34
херсонская область
владимир сальдо
ремонт дорог
ремонт дорог в херсонской области
крым
новости
новые регионы россии
джанкой
транспорт
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Капительный ремонт херсонского участка трассы "Джанкой – Ростов-на-Дону" идет с опережением сроков. Уже отремонтировано более 77 процентов дорожного полотна. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Глава региона подчеркнул, что дорога от Мелитополя вдоль Азовского побережья до пункта пропуска "Джанкой" является частью альтернативного Крымскому мосту сухопутного маршрута. Сейчас строители капитально ремонтируют участок протяженностью 67 километров, который проходит по территории Херсонской области.Срок завершения работ - конец третьего квартала текущего года, однако высока вероятность, что они будут завершены досрочно, добавил он.В госкомпании указали также, что ремонт подъездных участков к автомобильному пункту пропуска "Джанкой" на границе с полуостровом уже завершен. Дорога расширена до четырех полос, что позволило увеличить скорость прохождения транспорта.Как ранее Сальдо рассказал РИА Новости Крым, дорога будет оснащена необходимой придорожной инфраструктурой – с местами для отдыха и "карманами для передышки".Читайте также на РИА Новости Крым:Грядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионахРоссийские специалисты завершают восстановление Скадовского портаПо земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым
https://crimea.ria.ru/20230505/dorogu-v-krym-cherez-khersonskuyu-oblast-zavershat-ranshe-sroka-1128544622.html
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херсонская область, владимир сальдо, ремонт дорог, ремонт дорог в херсонской области, крым, новости, новые регионы россии, джанкой, транспорт, общество
Капремонт херсонской части трассы "Крым - Ростов" завершат досрочно

В Херсонской области ремонт части сухопутного маршрута "Крым - Ростов" выполнен на 77%

13:47 13.07.2023 (обновлено: 15:34 13.07.2023)
 
© Telegram-канал АвтодорРемонт дороги на подъезде к Джанкою со стороны Херсонской области
Ремонт дороги на подъезде к Джанкою со стороны Херсонской области
© Telegram-канал Автодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Капительный ремонт херсонского участка трассы "Джанкой – Ростов-на-Дону" идет с опережением сроков. Уже отремонтировано более 77 процентов дорожного полотна. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Глава региона подчеркнул, что дорога от Мелитополя вдоль Азовского побережья до пункта пропуска "Джанкой" является частью альтернативного Крымскому мосту сухопутного маршрута. Сейчас строители капитально ремонтируют участок протяженностью 67 километров, который проходит по территории Херсонской области.
"116-километровая федеральная дорога от Мелитополя до пункта пропуска "Джанкой" имеет огромное значение для обеспечения логистической связности Новороссии. Работы ударными темпами кипят практически круглые сутки. Задействовано более 150 человек и 135 единиц техники, уже отремонтировано 77 процентов трассы", – написал в своем Telegram-канале Сальдо.
Срок завершения работ - конец третьего квартала текущего года, однако высока вероятность, что они будут завершены досрочно, добавил он.

"После завершения работ на основном ходе, дорожники приступят к установке остановочных павильонов и около шести километров барьерного ограждения. Также восстановят водопропускные трубы", – рассказали в "Автодор".

В госкомпании указали также, что ремонт подъездных участков к автомобильному пункту пропуска "Джанкой" на границе с полуостровом уже завершен. Дорога расширена до четырех полос, что позволило увеличить скорость прохождения транспорта.
Как ранее Сальдо рассказал РИА Новости Крым, дорога будет оснащена необходимой придорожной инфраструктурой – с местами для отдыха и "карманами для передышки".
Сальдо: участок трассы Мелитополь – Симферополь в Херсонщине построят раньше срока - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
5 мая, 07:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
Дорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срока
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Херсонская областьВладимир СальдоРемонт дорогРемонт дорог в Херсонской областиКрымНовостиНовые регионы РоссииДжанкойТранспортОбщество
 
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