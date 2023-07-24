https://crimea.ria.ru/20230724/zamena-asfaltobetona-v-tsentre-simferopolya-ogranichat-dvizhenie-1130279436.html

Замена асфальтобетона: в центре Симферополя ограничат движение

Замена асфальтобетона: в центре Симферополя ограничат движение - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Замена асфальтобетона: в центре Симферополя ограничат движение

Из-за ремонта проезд по улице Толстого в Симферополе будет ограничен на период с пятницы, 28 июля, по понедельник, 31 июля. Об этом предупреждает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T21:03

2023-07-24T21:03

2023-07-24T21:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Из-за ремонта проезд по улице Толстого в Симферополе будет ограничен на период с пятницы, 28 июля, по понедельник, 31 июля. Об этом предупреждает пресс-служба администрации крымской столицы.Также уточняется, что рабочие будут менять верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части.Ранее сообщалось, что специалисты "Крымавтодора" завершили работы по профилированию гравийных и грунтовых дорог в Крыму.Также в марте к работам по профилированию дорог приступили в двадцати семи муниципалитетах Крыма, позже в июне - еще в четырех районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымВ "Автодоре" сообщили о ходе ремонта дороги между Луганском и ДонецкомПо земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым

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