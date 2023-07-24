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Замена асфальтобетона: в центре Симферополя ограничат движение - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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Замена асфальтобетона: в центре Симферополя ограничат движение
Замена асфальтобетона: в центре Симферополя ограничат движение - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Замена асфальтобетона: в центре Симферополя ограничат движение
Из-за ремонта проезд по улице Толстого в Симферополе будет ограничен на период с пятницы, 28 июля, по понедельник, 31 июля. Об этом предупреждает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T21:03
2023-07-24T21:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Из-за ремонта проезд по улице Толстого в Симферополе будет ограничен на период с пятницы, 28 июля, по понедельник, 31 июля. Об этом предупреждает пресс-служба администрации крымской столицы.Также уточняется, что рабочие будут менять верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части.Ранее сообщалось, что специалисты "Крымавтодора" завершили работы по профилированию гравийных и грунтовых дорог в Крыму.Также в марте к работам по профилированию дорог приступили в двадцати семи муниципалитетах Крыма, позже в июне - еще в четырех районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымВ "Автодоре" сообщили о ходе ремонта дороги между Луганском и ДонецкомПо земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым
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РИА Новости Крым
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симферополь, дороги крыма, городская среда, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, новости крыма
Замена асфальтобетона: в центре Симферополя ограничат движение

В Симферополе из-за ремонта временно ограничат движение по улице Толстого

21:03 24.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе
Капитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Из-за ремонта проезд по улице Толстого в Симферополе будет ограничен на период с пятницы, 28 июля, по понедельник, 31 июля. Об этом предупреждает пресс-служба администрации крымской столицы.

"С 20.00 28 июля до 05.00 31 июля 2023 года движение транспорта будет ограничено на участках улицы Толстого: от улицы Александра Невского до улицы Екатерининская; от улицы Екатерининская до улицы Гоголя; от улицы Гоголя до улицы Маяковского", - говорится в сообщении официального Telegram-канала горадминистрации.

Также уточняется, что рабочие будут менять верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части.
Ранее сообщалось, что специалисты "Крымавтодора" завершили работы по профилированию гравийных и грунтовых дорог в Крыму.
Также в марте к работам по профилированию дорог приступили в двадцати семи муниципалитетах Крыма, позже в июне - еще в четырех районах.
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