https://crimea.ria.ru/20240502/chast-kryma-v-chetverg-bez-vody---adresa-i-sroki-podklyucheniya-1136982190.html

Часть Крыма в четверг без воды - адреса и сроки подключения

Часть Крыма в четверг без воды - адреса и сроки подключения - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Часть Крыма в четверг без воды - адреса и сроки подключения

Жители Джанкоя, Ленино, Керчи и бахчисарайской Фурмановки в четверг останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T10:23

2024-05-02T10:23

2024-05-02T11:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Жители Джанкоя, Ленино, Керчи и бахчисарайской Фурмановки в четверг останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Джанкое до 13.30 без воды улицы Кутузова (частично), Гагарина, Суворова, Луговая, Парковая, Ново-Александровская, переулки Азовский и Днепропетровский.В поселке Ленино Ленинского района без воды до 14 часов абоненты на улицах Советская, Садовая, Мичурина, Гагарина, Титова, Азовская.В Бахчисарайском районе до полудня подачу воды ограничат в селе Фурмановка, по адресам Юбилейная, 1 - 23, 23-го февраля, 1 - 20.В Керчи до 16 часов отключение по улицам Л.Толстого, Тенистой, Севастопольской, Героев, Шумского, Нестерова, 6-46, Победы, 12-20, Клинковского, 6-27, Мира, 5-20, Фабричной, Дейкало, 13-25, Молодежной, Пархоменко, П. Бутова, Ченяховского, Энергетиков, Гастелло, в переулках Фабричном, Цветочном, Аршинцево.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокадыСеверо-Крымский канал в перспективе можно снова заполнить водой – властиАкватория Крыма станет чище: новые очистные не сбрасывают стоки в море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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