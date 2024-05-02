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Часть Крыма в четверг без воды - адреса и сроки подключения
Часть Крыма в четверг без воды - адреса и сроки подключения - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Часть Крыма в четверг без воды - адреса и сроки подключения
Жители Джанкоя, Ленино, Керчи и бахчисарайской Фурмановки в четверг останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T10:23
2024-05-02T10:23
2024-05-02T11:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Жители Джанкоя, Ленино, Керчи и бахчисарайской Фурмановки в четверг останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Джанкое до 13.30 без воды улицы Кутузова (частично), Гагарина, Суворова, Луговая, Парковая, Ново-Александровская, переулки Азовский и Днепропетровский.В поселке Ленино Ленинского района без воды до 14 часов абоненты на улицах Советская, Садовая, Мичурина, Гагарина, Титова, Азовская.В Бахчисарайском районе до полудня подачу воды ограничат в селе Фурмановка, по адресам Юбилейная, 1 - 23, 23-го февраля, 1 - 20.В Керчи до 16 часов отключение по улицам Л.Толстого, Тенистой, Севастопольской, Героев, Шумского, Нестерова, 6-46, Победы, 12-20, Клинковского, 6-27, Мира, 5-20, Фабричной, Дейкало, 13-25, Молодежной, Пархоменко, П. Бутова, Ченяховского, Энергетиков, Гастелло, в переулках Фабричном, Цветочном, Аршинцево.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокадыСеверо-Крымский канал в перспективе можно снова заполнить водой – властиАкватория Крыма станет чище: новые очистные не сбрасывают стоки в море
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Часть Крыма в четверг без воды - адреса и сроки подключения
Часть абонентов в четырех населенных пунктах Крыма останется без воды
10:23 02.05.2024 (обновлено: 11:02 02.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Жители Джанкоя, Ленино, Керчи и бахчисарайской Фурмановки в четверг останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Джанкое до 13.30 без воды улицы Кутузова (частично), Гагарина, Суворова, Луговая, Парковая, Ново-Александровская, переулки Азовский и Днепропетровский.
В поселке Ленино Ленинского района без воды до 14 часов абоненты на улицах Советская, Садовая, Мичурина, Гагарина, Титова, Азовская.
В Бахчисарайском районе до полудня подачу воды ограничат в селе Фурмановка, по адресам Юбилейная, 1 - 23, 23-го февраля, 1 - 20.
В Керчи до 16 часов отключение по улицам Л.Толстого, Тенистой, Севастопольской, Героев, Шумского, Нестерова, 6-46, Победы, 12-20, Клинковского, 6-27, Мира, 5-20, Фабричной, Дейкало, 13-25, Молодежной, Пархоменко, П. Бутова, Ченяховского, Энергетиков, Гастелло, в переулках Фабричном, Цветочном, Аршинцево.
Кроме того, в Керчи 2 мая проведут дезинфекцию и хлорирование резервуара чистой воды на Булганакской водонапорной станции. В этой связи до 20 часов будет снижено давление, возможны перебои водоснабжения в районе Старый Стеклотарный, по улицам Гагарина, Шевякова, Фурманова, Островского, Правды, Шевченко, Толбухина, Дальняя, а также на прилегающих улицах и переулках.
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