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Северо-Крымский канал в перспективе можно снова заполнить водой – власти
Северо-Крымский канал в перспективе можно снова заполнить водой – власти - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Северо-Крымский канал в перспективе можно снова заполнить водой – власти
Северо-Крымский канал в перспективе можно снова заполнить днепровской водой через систему насосов или естественным стоком, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T09:45
2024-04-14T09:45
2024-04-14T09:58
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
северо-крымский канал
вода в крыму
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Северо-Крымский канал в перспективе можно снова заполнить днепровской водой через систему насосов или естественным стоком, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу будет возобновлена после окончания специальной военной операции.По его словам, запуск Северо-Крымского канала позволит снова восстановить на полуострове выращивание риса.Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20240325/severo-krymskiy-kanal-na-khersonschine-pereoboruduyut-pod-nakoplenie-vody-1136007640.html
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РИА Новости Крым
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), северо-крымский канал, вода в крыму, мнения, новости
Северо-Крымский канал в перспективе можно снова заполнить водой – власти
Северо-Крымский канал в перспективе можно снова заполнить водой – власти
09:45 14.04.2024 (обновлено: 09:58 14.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Северо-Крымский канал в перспективе можно снова заполнить днепровской водой через систему насосов или естественным стоком, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу будет возобновлена после окончания специальной военной операции.
"Вода, безусловно, в Крыму будет. Через Северо-Крымский канал она попадет или через систему насосов, или естественным стоком. А полную хозяйственную стратегию можно будет формировать после окончания СВО", - сказал Константинов агентству.
По его словам, запуск Северо-Крымского канала позволит снова восстановить на полуострове выращивание риса.
Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.