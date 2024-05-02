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Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Симферополе
Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Симферополе - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Симферополе
В Симферополе иномарка столкнулась с мотоциклом, двое человек попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T12:04
2024-05-02T12:04
2024-05-02T12:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе иномарка столкнулась с мотоциклом, двое человек попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.Авария произошла накануне в 21:10 на ул. Студенческая.В ГИБДД отметили, что свыше 45 % дорожных аварий происходит именно на нерегулируемых перекрестках, причем подавляющее большинство из-за несоблюдения очередности проезда. На нерегулируемых перекрестках преимущество перед всеми транспортными средствами имеют водители, движущиеся по главной дороге, напомнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму: семья с ребенком попала под поезд на переездеВ ДТП на Евпаторийской трассе в Крыму пострадали четыре человекаРецидивист в Крыму угнал машину для поездки за алкоголем и сжег ее
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, гибдд, симферополь, новости крыма, крым
Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Симферополе
В Симферополе двое человек попали в больницу в результате ДТП с мотоциклом и иномаркой