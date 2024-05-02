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Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Симферополе

Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Симферополе - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Симферополе

В Симферополе иномарка столкнулась с мотоциклом, двое человек попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T12:04

2024-05-02T12:04

2024-05-02T12:04

ситуация на дорогах крыма

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе иномарка столкнулась с мотоциклом, двое человек попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.Авария произошла накануне в 21:10 на ул. Студенческая.В ГИБДД отметили, что свыше 45 % дорожных аварий происходит именно на нерегулируемых перекрестках, причем подавляющее большинство из-за несоблюдения очередности проезда. На нерегулируемых перекрестках преимущество перед всеми транспортными средствами имеют водители, движущиеся по главной дороге, напомнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму: семья с ребенком попала под поезд на переездеВ ДТП на Евпаторийской трассе в Крыму пострадали четыре человекаРецидивист в Крыму угнал машину для поездки за алкоголем и сжег ее

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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