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Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Симферополе - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Симферополе
Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Симферополе - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Симферополе
В Симферополе иномарка столкнулась с мотоциклом, двое человек попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T12:04
2024-05-02T12:04
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе иномарка столкнулась с мотоциклом, двое человек попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.Авария произошла накануне в 21:10 на ул. Студенческая.В ГИБДД отметили, что свыше 45 % дорожных аварий происходит именно на нерегулируемых перекрестках, причем подавляющее большинство из-за несоблюдения очередности проезда. На нерегулируемых перекрестках преимущество перед всеми транспортными средствами имеют водители, движущиеся по главной дороге, напомнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму: семья с ребенком попала под поезд на переездеВ ДТП на Евпаторийской трассе в Крыму пострадали четыре человекаРецидивист в Крыму угнал машину для поездки за алкоголем и сжег ее
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Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Симферополе

В Симферополе двое человек попали в больницу в результате ДТП с мотоциклом и иномаркой

12:04 02.05.2024
 
© Госавтоинспекция КрымаДвое человек пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Симферополе
Двое человек пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Симферополе
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе иномарка столкнулась с мотоциклом, двое человек попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.
Авария произошла накануне в 21:10 на ул. Студенческая.
"Водитель за рулем автомобиля Peugeot, двигаясь со стороны пер. Телевизионный, не уступил дорогу при повороте налево и столкнулся с мотоциклом Racer под управлением гражданина 2005 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир мотоцикла получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - рассказали обстоятельства ДТП в полиции.
В ГИБДД отметили, что свыше 45 % дорожных аварий происходит именно на нерегулируемых перекрестках, причем подавляющее большинство из-за несоблюдения очередности проезда. На нерегулируемых перекрестках преимущество перед всеми транспортными средствами имеют водители, движущиеся по главной дороге, напомнили в ведомстве.
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