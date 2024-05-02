https://crimea.ria.ru/20240502/obmanyval-pensionerok-v-krymu-zaderzhan-17-letniy-kurer-moshennikov-1136982503.html

Обманывал пенсионерок: в Крыму задержан 17-летний курьер мошенников

Обманывал пенсионерок: в Крыму задержан 17-летний курьер мошенников - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Обманывал пенсионерок: в Крыму задержан 17-летний курьер мошенников

92-летняя жительница Советского района отдала курьеру мошенников 82 тысячи рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, после задержания злоумышленника... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T10:53

2024-05-02T10:53

2024-05-02T10:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. 92-летняя жительница Советского района отдала курьеру мошенников 82 тысячи рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, после задержания злоумышленника выяснилось, что ранее другая пенсионерка передала ему 500 тысяч рублей.По данным ведомства, одна из жертв аферистов самостоятельно обратилась в полицию с заявлением и сообщила о звонке мошенников, которые действовали по схеме "Ваш родственник попал в ДТП": представившись врачом, неизвестный заявил о необходимости "оплатить лечение" дочери потерпевшей, которая якобы пострадала в аварии. После к пожилой крымчанке прибыл курьер и забрал деньги.Позже полицейские установили еще один факт преступной деятельности молодого человека: еще одна пенсионерка из Советского района ранее передала ему полмиллиона.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошеннические схемы: чего стоит опасаться и как с этим боротьсяНовая схема мошенничества с полисами ОМС – о чем предупредили в МВДБанки будут возвращать похищенные мошенниками деньги в досудебном порядке

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2024

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мвд по республике крым, мошенничество, общество, закон и право, крым, новости крыма