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Обманывал пенсионерок: в Крыму задержан 17-летний курьер мошенников - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Обманывал пенсионерок: в Крыму задержан 17-летний курьер мошенников
Обманывал пенсионерок: в Крыму задержан 17-летний курьер мошенников - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Обманывал пенсионерок: в Крыму задержан 17-летний курьер мошенников
92-летняя жительница Советского района отдала курьеру мошенников 82 тысячи рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, после задержания злоумышленника... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T10:53
2024-05-02T10:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. 92-летняя жительница Советского района отдала курьеру мошенников 82 тысячи рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, после задержания злоумышленника выяснилось, что ранее другая пенсионерка передала ему 500 тысяч рублей.По данным ведомства, одна из жертв аферистов самостоятельно обратилась в полицию с заявлением и сообщила о звонке мошенников, которые действовали по схеме "Ваш родственник попал в ДТП": представившись врачом, неизвестный заявил о необходимости "оплатить лечение" дочери потерпевшей, которая якобы пострадала в аварии. После к пожилой крымчанке прибыл курьер и забрал деньги.Позже полицейские установили еще один факт преступной деятельности молодого человека: еще одна пенсионерка из Советского района ранее передала ему полмиллиона.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошеннические схемы: чего стоит опасаться и как с этим боротьсяНовая схема мошенничества с полисами ОМС – о чем предупредили в МВДБанки будут возвращать похищенные мошенниками деньги в досудебном порядке
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4.7
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мвд по республике крым, мошенничество, общество, закон и право, крым, новости крыма
Обманывал пенсионерок: в Крыму задержан 17-летний курьер мошенников

В Крыму полиция задержала 17-летнего курьера мошенников

10:53 02.05.2024
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. 92-летняя жительница Советского района отдала курьеру мошенников 82 тысячи рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, после задержания злоумышленника выяснилось, что ранее другая пенсионерка передала ему 500 тысяч рублей.
По данным ведомства, одна из жертв аферистов самостоятельно обратилась в полицию с заявлением и сообщила о звонке мошенников, которые действовали по схеме "Ваш родственник попал в ДТП": представившись врачом, неизвестный заявил о необходимости "оплатить лечение" дочери потерпевшей, которая якобы пострадала в аварии. После к пожилой крымчанке прибыл курьер и забрал деньги.
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель. Задержанный пояснил, что он нашел подработку, которая заключалась в получении денежных средств от граждан и дальнейшем перечислении на указанные счета. Себе он оставлял процент от суммы", - сообщили в полиции.
Позже полицейские установили еще один факт преступной деятельности молодого человека: еще одна пенсионерка из Советского района ранее передала ему полмиллиона.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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