Имперская Византия и смысл в мелочах: как строят Новый Херсонес

Как строят Новый Херсонес в Севастополе
Площадка "Нового Херсонеса" расположена вытянутой линией от музея-заповедника "Херсонес Таврический", граничащего с морем, на несколько сотен метров вглубь. На фото: возводится входная группа комплекса.
Площадка "Нового Херсонеса" расположена вытянутой линией от музея-заповедника "Херсонес Таврический", граничащего с морем, на несколько сотен метров вглубь. На фото: возводится входная группа комплекса.
На огромной стройплощадке трудятся несколько тысяч специалистов разных вероисповеданий и национальностей со всех уголков России. Они убеждены в важности своей работы для страны, сохранения истории государства для будущих поколений и объединения нации.
На огромной стройплощадке трудятся несколько тысяч специалистов разных вероисповеданий и национальностей со всех уголков России. Они убеждены в важности своей работы для страны, сохранения истории государства для будущих поколений и объединения нации.
Фасады и интерьеры всех зданий разрабатывали Сретенские архитектурные мастерские под руководством Дмитрия Смирнова (он известен в России как автор проекта главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в Кубинке) и знаменитые мастерские Виталия Шанова (автора скульптуры Александра Невского с дружиной в Псковской области). Также специалисты реализовывали систему мультимедийных исторических парков "Россия — моя история".
Фасады и интерьеры всех зданий разрабатывали Сретенские архитектурные мастерские под руководством Дмитрия Смирнова (он известен в России как автор проекта главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в Кубинке) и знаменитые мастерские Виталия Шанова (автора скульптуры Александра Невского с дружиной в Псковской области). Также специалисты реализовывали систему мультимедийных исторических парков "Россия — моя история".
В парке можно будет не только увидеть экспозиции музеев, но и погулять на свежем воздухе, провести время с семьей. На фото: на берегу реки Героон разместят парковую зону и детские площадки.
В парке можно будет не только увидеть экспозиции музеев, но и погулять на свежем воздухе, провести время с семьей. На фото: на берегу реки Героон разместят парковую зону и детские площадки.
Две доминанты этой местности – Свято-Владимирский Собор и Музей Христианства – географически находятся на одной прямой. Здания архитектурно не спорят друг с другом, а дополняют.
Две доминанты этой местности – Свято-Владимирский Собор и Музей Христианства – географически находятся на одной прямой. Здания архитектурно не спорят друг с другом, а дополняют.
Свято-Владимирский собор сейчас стоит в лесах: в нем тоже идет реконструкция.
Свято-Владимирский собор сейчас стоит в лесах: в нем тоже идет реконструкция.
Одно из самых больших зданий комплекса – будущий четырехэтажный музей Христианства площадью 15 700 м2. Здесь в восьми залах будут расположены не только классические артефакты, но и иммерсивные выставки с погружением в события эпохи и 5D кинотеатр.
Одно из самых больших зданий комплекса – будущий четырехэтажный музей Христианства площадью 15 700 м2. Здесь в восьми залах будут расположены не только классические артефакты, но и иммерсивные выставки с погружением в события эпохи и 5D кинотеатр.
Около главного входа в музей Христианства разместится уникальный храм под открытым небом. Стенами ему будут вечнозеленые кипарисы, можжевельники и туи, а также лиственные деревья и цветы.
Около главного входа в музей Христианства разместится уникальный храм под открытым небом. Стенами ему будут вечнозеленые кипарисы, можжевельники и туи, а также лиственные деревья и цветы.
При этом храм спроектирован так, что над ним при необходимости может быть раскинута крыша – для защиты от яркого солнца или дождя.
При этом храм спроектирован так, что над ним при необходимости может быть раскинута крыша – для защиты от яркого солнца или дождя.
Первый в России современный амфитеатр - "Грифон Арена" на 1200 мест. Уже летом здесь будут идти исторические постановки.
Первый в России современный амфитеатр - "Грифон Арена" на 1200 мест. Уже летом здесь будут идти исторические постановки.
А пока строители налаживают в театре систему подсветки зданий. Аналогичная подсветка украсит все строения исторического парка. Так что и зимним вечером он будет интересен и привлекателен для посетителей.
А пока строители налаживают в театре систему подсветки зданий. Аналогичная подсветка украсит все строения исторического парка. Так что и зимним вечером он будет интересен и привлекателен для посетителей.
Пока некоторые объекты только строятся, на других уже наводят лоск. На фото: работница очищает от пыли системы подсветки строений.
Пока некоторые объекты только строятся, на других уже наводят лоск. На фото: работница очищает от пыли системы подсветки строений.
Обращают на себя внимание тщательность в проектировке и исполнении мелочей: входная группа арены украшена барельефами с изображениями разных театров Крыма. На фото: барельеф с изображением театра им. Горького в Симферополе.
Обращают на себя внимание тщательность в проектировке и исполнении мелочей: входная группа арены украшена барельефами с изображениями разных театров Крыма. На фото: барельеф с изображением театра им. Горького в Симферополе.
Тут монограмма имени Иисуса Христа – хризма – на фронтоне одного из зданий образовательного центра.
Тут монограмма имени Иисуса Христа – хризма – на фронтоне одного из зданий образовательного центра.
А вот и Крымский мост. Ну как же без этой еще одной стройки века!
А вот и Крымский мост. Ну как же без этой еще одной стройки века!
Кстати, Крымский мост есть и на одном из барельефов музея Крыма и Новороссии. На его фасаде закреплены несколько монументальных картин в бронзе на темы истории Крыма. На фото: барельеф с изображениями исторических персон конца ХIХ - начала ХХ веков.
Кстати, Крымский мост есть и на одном из барельефов музея Крыма и Новороссии. На его фасаде закреплены несколько монументальных картин в бронзе на темы истории Крыма. На фото: барельеф с изображениями исторических персон конца ХIХ - начала ХХ веков.
Музей Античности и Византии станет новой выставочной площадкой для экспонатов, найденных здесь же во время археологического исследования территории, и тех, что сейчас из-за недостатка выставочных площадей хранятся в фондах музея-заповедника "Херсонес Таврический". А таких - девять десятых из общей коллекции.
Музей Античности и Византии станет новой выставочной площадкой для экспонатов, найденных здесь же во время археологического исследования территории, и тех, что сейчас из-за недостатка выставочных площадей хранятся в фондах музея-заповедника "Херсонес Таврический". А таких - девять десятых из общей коллекции.
Несмотря на величественность и монументальность стройки, весь проект, подчеркивают в фонде "Моя история", воплощается за счет пожертвований, без привлечения бюджетных средств.
Несмотря на величественность и монументальность стройки, весь проект, подчеркивают в фонде "Моя история", воплощается за счет пожертвований, без привлечения бюджетных средств.
Площадка "Нового Херсонеса" расположена вытянутой линией от музея-заповедника "Херсонес Таврический", граничащего с морем, на несколько сотен метров вглубь. На фото: возводится входная группа комплекса.
На огромной стройплощадке трудятся несколько тысяч специалистов разных вероисповеданий и национальностей со всех уголков России. Они убеждены в важности своей работы для страны, сохранения истории государства для будущих поколений и объединения нации.
Фасады и интерьеры всех зданий разрабатывали Сретенские архитектурные мастерские под руководством Дмитрия Смирнова (он известен в России как автор проекта главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в Кубинке) и знаменитые мастерские Виталия Шанова (автора скульптуры Александра Невского с дружиной в Псковской области). Также специалисты реализовывали систему мультимедийных исторических парков "Россия — моя история".
В парке можно будет не только увидеть экспозиции музеев, но и погулять на свежем воздухе, провести время с семьей. На фото: на берегу реки Героон разместят парковую зону и детские площадки.
Две доминанты этой местности – Свято-Владимирский Собор и Музей Христианства – географически находятся на одной прямой. Здания архитектурно не спорят друг с другом, а дополняют.
Свято-Владимирский собор сейчас стоит в лесах: в нем тоже идет реконструкция.
Одно из самых больших зданий комплекса – будущий четырехэтажный музей Христианства площадью 15 700 м2. Здесь в восьми залах будут расположены не только классические артефакты, но и иммерсивные выставки с погружением в события эпохи и 5D кинотеатр.
Около главного входа в музей Христианства разместится уникальный храм под открытым небом. Стенами ему будут вечнозеленые кипарисы, можжевельники и туи, а также лиственные деревья и цветы.
При этом храм спроектирован так, что над ним при необходимости может быть раскинута крыша – для защиты от яркого солнца или дождя.
Первый в России современный амфитеатр - "Грифон Арена" на 1200 мест. Уже летом здесь будут идти исторические постановки.
А пока строители налаживают в театре систему подсветки зданий. Аналогичная подсветка украсит все строения исторического парка. Так что и зимним вечером он будет интересен и привлекателен для посетителей.
Пока некоторые объекты только строятся, на других уже наводят лоск. На фото: работница очищает от пыли системы подсветки строений.
Обращают на себя внимание тщательность в проектировке и исполнении мелочей: входная группа арены украшена барельефами с изображениями разных театров Крыма. На фото: барельеф с изображением театра им. Горького в Симферополе.
Тут монограмма имени Иисуса Христа – хризма – на фронтоне одного из зданий образовательного центра.
А вот и Крымский мост. Ну как же без этой еще одной стройки века!
Кстати, Крымский мост есть и на одном из барельефов музея Крыма и Новороссии. На его фасаде закреплены несколько монументальных картин в бронзе на темы истории Крыма. На фото: барельеф с изображениями исторических персон конца ХIХ - начала ХХ веков.
Музей Античности и Византии станет новой выставочной площадкой для экспонатов, найденных здесь же во время археологического исследования территории, и тех, что сейчас из-за недостатка выставочных площадей хранятся в фондах музея-заповедника "Херсонес Таврический". А таких - девять десятых из общей коллекции.
Несмотря на величественность и монументальность стройки, весь проект, подчеркивают в фонде "Моя история", воплощается за счет пожертвований, без привлечения бюджетных средств.