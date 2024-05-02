https://crimea.ria.ru/20240502/imperskaya-vizantiya-i-smysl-v-melochakh-kak-stroyat-novyy-khersones-1136748354.html

Имперская Византия и смысл в мелочах: как строят Новый Херсонес

Имперская Византия и смысл в мелочах: как строят Новый Херсонес - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Имперская Византия и смысл в мелочах: как строят Новый Херсонес

Грандиозная стройка раскинулась неподалеку от античного города Херсонес. Три музея – Христианства, Античности и Византии, Крыма и Новороссии – паломнический и... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T08:31

2024-05-02T08:31

2024-05-02T08:31

херсонес

история

археология в крыму

рпц (русская православная церковь)

крымская митрополия

тихон шевкунов

владимир путин (политик)

севастополь

историко-археологический парк "херсонес таврический"

фотоленты

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Грандиозная стройка раскинулась неподалеку от античного города Херсонес. Три музея – Христианства, Античности и Византии, Крыма и Новороссии – паломнический и образовательный центры, квартал-реконструкция древнего города, храм-парк под открытым небом, античный театр “Грифон Арена” и другие объекты уже в этом году раскроют двери.Идея создать здесь историко-археологический парк и научно-просветительский центр принадлежит Владимиру Путину. Куратором такого уникального комплекса стал тогда еще митрополит Псковский и Порховский, а сейчас митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов),председатель Патриаршего совета по культуре и член Совета при президенте РФ по культуре и искусству.Новый Херсонес на территории 24 гектара построен в едином стиле, его главный подрядчик - Военно-строительный комплекс Минобороны России.Издалека кажется, что величественные бежевые строения под красными черепичными крышами возведены из местного материала – крымбальского камня. Но это не так."С точки зрения применения технологии в зданиях гражданского назначения проект уникален. Фасады выполнены из архитектурно-художественного бетона с армированием, закрепленные с помощью подсистемы из нержавеющей стали. Это дает возможность фасадам "дышать" и исключает любые внутренние негативные процессы", - отмечают в фонде "Моя история", который является заказчиками строительства и финансирует все проводимые работы.Увидеть до деталей, что и как строят, можно в фотоленте корреспондентов РИА Новости Крым, посетивших строительную площадку, которая уже стала культурной стройкой века не только для Севастополя, но и для всей России.

https://crimea.ria.ru/20240418/nikolo-spiridonovskiy-khramovyy-kompleks-poyavitsya-v-kerchi-1136666257.html

херсонес

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонес, история, археология в крыму, рпц (русская православная церковь), крымская митрополия, тихон шевкунов, владимир путин (политик), севастополь, историко-археологический парк "херсонес таврический"