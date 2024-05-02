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Имперская Византия и смысл в мелочах: как строят Новый Херсонес - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20240502/imperskaya-vizantiya-i-smysl-v-melochakh-kak-stroyat-novyy-khersones-1136748354.html
Имперская Византия и смысл в мелочах: как строят Новый Херсонес
Имперская Византия и смысл в мелочах: как строят Новый Херсонес - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Имперская Византия и смысл в мелочах: как строят Новый Херсонес
Грандиозная стройка раскинулась неподалеку от античного города Херсонес. Три музея – Христианства, Античности и Византии, Крыма и Новороссии – паломнический и... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T08:31
2024-05-02T08:31
херсонес
история
археология в крыму
рпц (русская православная церковь)
крымская митрополия
тихон шевкунов
владимир путин (политик)
севастополь
историко-археологический парк "херсонес таврический"
фотоленты
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Грандиозная стройка раскинулась неподалеку от античного города Херсонес. Три музея – Христианства, Античности и Византии, Крыма и Новороссии – паломнический и образовательный центры, квартал-реконструкция древнего города, храм-парк под открытым небом, античный театр “Грифон Арена” и другие объекты уже в этом году раскроют двери.Идея создать здесь историко-археологический парк и научно-просветительский центр принадлежит Владимиру Путину. Куратором такого уникального комплекса стал тогда еще митрополит Псковский и Порховский, а сейчас митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов),председатель Патриаршего совета по культуре и член Совета при президенте РФ по культуре и искусству.Новый Херсонес на территории 24 гектара построен в едином стиле, его главный подрядчик - Военно-строительный комплекс Минобороны России.Издалека кажется, что величественные бежевые строения под красными черепичными крышами возведены из местного материала – крымбальского камня. Но это не так."С точки зрения применения технологии в зданиях гражданского назначения проект уникален. Фасады выполнены из архитектурно-художественного бетона с армированием, закрепленные с помощью подсистемы из нержавеющей стали. Это дает возможность фасадам "дышать" и исключает любые внутренние негативные процессы", - отмечают в фонде "Моя история", который является заказчиками строительства и финансирует все проводимые работы.Увидеть до деталей, что и как строят, можно в фотоленте корреспондентов РИА Новости Крым, посетивших строительную площадку, которая уже стала культурной стройкой века не только для Севастополя, но и для всей России.
https://crimea.ria.ru/20240418/nikolo-spiridonovskiy-khramovyy-kompleks-poyavitsya-v-kerchi-1136666257.html
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херсонес, история, археология в крыму, рпц (русская православная церковь), крымская митрополия, тихон шевкунов, владимир путин (политик), севастополь, историко-археологический парк "херсонес таврический"
Имперская Византия и смысл в мелочах: как строят Новый Херсонес

Как строят Новый Херсонес в Севастополе

08:31 02.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовый Херсонес
Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Грандиозная стройка раскинулась неподалеку от античного города Херсонес. Три музея – Христианства, Античности и Византии, Крыма и Новороссии – паломнический и образовательный центры, квартал-реконструкция древнего города, храм-парк под открытым небом, античный театр “Грифон Арена” и другие объекты уже в этом году раскроют двери.
Идея создать здесь историко-археологический парк и научно-просветительский центр принадлежит Владимиру Путину. Куратором такого уникального комплекса стал тогда еще митрополит Псковский и Порховский, а сейчас митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов),председатель Патриаршего совета по культуре и член Совета при президенте РФ по культуре и искусству.
Новый Херсонес на территории 24 гектара построен в едином стиле, его главный подрядчик - Военно-строительный комплекс Минобороны России.
Издалека кажется, что величественные бежевые строения под красными черепичными крышами возведены из местного материала – крымбальского камня. Но это не так.
"С точки зрения применения технологии в зданиях гражданского назначения проект уникален. Фасады выполнены из архитектурно-художественного бетона с армированием, закрепленные с помощью подсистемы из нержавеющей стали. Это дает возможность фасадам "дышать" и исключает любые внутренние негативные процессы", - отмечают в фонде "Моя история", который является заказчиками строительства и финансирует все проводимые работы.
Увидеть до деталей, что и как строят, можно в фотоленте корреспондентов РИА Новости Крым, посетивших строительную площадку, которая уже стала культурной стройкой века не только для Севастополя, но и для всей России.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Площадка "Нового Херсонеса" расположена вытянутой линией от музея-заповедника "Херсонес Таврический", граничащего с морем, на несколько сотен метров вглубь. На фото: возводится входная группа комплекса.

Новый Херсонес
1 из 18

Площадка "Нового Херсонеса" расположена вытянутой линией от музея-заповедника "Херсонес Таврический", граничащего с морем, на несколько сотен метров вглубь. На фото: возводится входная группа комплекса.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На огромной стройплощадке трудятся несколько тысяч специалистов разных вероисповеданий и национальностей со всех уголков России. Они убеждены в важности своей работы для страны, сохранения истории государства для будущих поколений и объединения нации.

Новый Херсонес
2 из 18

На огромной стройплощадке трудятся несколько тысяч специалистов разных вероисповеданий и национальностей со всех уголков России. Они убеждены в важности своей работы для страны, сохранения истории государства для будущих поколений и объединения нации.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Фасады и интерьеры всех зданий разрабатывали Сретенские архитектурные мастерские под руководством Дмитрия Смирнова (он известен в России как автор проекта главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в Кубинке) и знаменитые мастерские Виталия Шанова (автора скульптуры Александра Невского с дружиной в Псковской области). Также специалисты реализовывали систему мультимедийных исторических парков "Россия — моя история".

Новый Херсонес
3 из 18

Фасады и интерьеры всех зданий разрабатывали Сретенские архитектурные мастерские под руководством Дмитрия Смирнова (он известен в России как автор проекта главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в Кубинке) и знаменитые мастерские Виталия Шанова (автора скульптуры Александра Невского с дружиной в Псковской области). Также специалисты реализовывали систему мультимедийных исторических парков "Россия — моя история".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В парке можно будет не только увидеть экспозиции музеев, но и погулять на свежем воздухе, провести время с семьей. На фото: на берегу реки Героон разместят парковую зону и детские площадки.

Новый Херсонес
4 из 18

В парке можно будет не только увидеть экспозиции музеев, но и погулять на свежем воздухе, провести время с семьей. На фото: на берегу реки Героон разместят парковую зону и детские площадки.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Две доминанты этой местности – Свято-Владимирский Собор и Музей Христианства – географически находятся на одной прямой. Здания архитектурно не спорят друг с другом, а дополняют.

Новый Херсонес
5 из 18

Две доминанты этой местности – Свято-Владимирский Собор и Музей Христианства – географически находятся на одной прямой. Здания архитектурно не спорят друг с другом, а дополняют.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Свято-Владимирский собор сейчас стоит в лесах: в нем тоже идет реконструкция.

Новый Херсонес
6 из 18

Свято-Владимирский собор сейчас стоит в лесах: в нем тоже идет реконструкция.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Одно из самых больших зданий комплекса – будущий четырехэтажный музей Христианства площадью 15 700 м2. Здесь в восьми залах будут расположены не только классические артефакты, но и иммерсивные выставки с погружением в события эпохи и 5D кинотеатр.

Новый Херсонес
7 из 18

Одно из самых больших зданий комплекса – будущий четырехэтажный музей Христианства площадью 15 700 м2. Здесь в восьми залах будут расположены не только классические артефакты, но и иммерсивные выставки с погружением в события эпохи и 5D кинотеатр.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Около главного входа в музей Христианства разместится уникальный храм под открытым небом. Стенами ему будут вечнозеленые кипарисы, можжевельники и туи, а также лиственные деревья и цветы.

Новый Херсонес
8 из 18

Около главного входа в музей Христианства разместится уникальный храм под открытым небом. Стенами ему будут вечнозеленые кипарисы, можжевельники и туи, а также лиственные деревья и цветы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

При этом храм спроектирован так, что над ним при необходимости может быть раскинута крыша – для защиты от яркого солнца или дождя.

Новый Херсонес
9 из 18

При этом храм спроектирован так, что над ним при необходимости может быть раскинута крыша – для защиты от яркого солнца или дождя.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Первый в России современный амфитеатр - "Грифон Арена" на 1200 мест. Уже летом здесь будут идти исторические постановки.

Новый Херсонес
10 из 18

Первый в России современный амфитеатр - "Грифон Арена" на 1200 мест. Уже летом здесь будут идти исторические постановки.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А пока строители налаживают в театре систему подсветки зданий. Аналогичная подсветка украсит все строения исторического парка. Так что и зимним вечером он будет интересен и привлекателен для посетителей.

Новый Херсонес
11 из 18

А пока строители налаживают в театре систему подсветки зданий. Аналогичная подсветка украсит все строения исторического парка. Так что и зимним вечером он будет интересен и привлекателен для посетителей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Пока некоторые объекты только строятся, на других уже наводят лоск. На фото: работница очищает от пыли системы подсветки строений.

Новый Херсонес
12 из 18

Пока некоторые объекты только строятся, на других уже наводят лоск. На фото: работница очищает от пыли системы подсветки строений.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Обращают на себя внимание тщательность в проектировке и исполнении мелочей: входная группа арены украшена барельефами с изображениями разных театров Крыма. На фото: барельеф с изображением театра им. Горького в Симферополе.

Новый Херсонес
13 из 18

Обращают на себя внимание тщательность в проектировке и исполнении мелочей: входная группа арены украшена барельефами с изображениями разных театров Крыма. На фото: барельеф с изображением театра им. Горького в Симферополе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Тут монограмма имени Иисуса Христа – хризма – на фронтоне одного из зданий образовательного центра.

Новый Херсонес
14 из 18

Тут монограмма имени Иисуса Христа – хризма – на фронтоне одного из зданий образовательного центра.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А вот и Крымский мост. Ну как же без этой еще одной стройки века!

Новый Херсонес
15 из 18

А вот и Крымский мост. Ну как же без этой еще одной стройки века!

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Кстати, Крымский мост есть и на одном из барельефов музея Крыма и Новороссии. На его фасаде закреплены несколько монументальных картин в бронзе на темы истории Крыма. На фото: барельеф с изображениями исторических персон конца ХIХ - начала ХХ веков.

Новый Херсонес
16 из 18

Кстати, Крымский мост есть и на одном из барельефов музея Крыма и Новороссии. На его фасаде закреплены несколько монументальных картин в бронзе на темы истории Крыма. На фото: барельеф с изображениями исторических персон конца ХIХ - начала ХХ веков.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Музей Античности и Византии станет новой выставочной площадкой для экспонатов, найденных здесь же во время археологического исследования территории, и тех, что сейчас из-за недостатка выставочных площадей хранятся в фондах музея-заповедника "Херсонес Таврический". А таких - девять десятых из общей коллекции.

Новый Херсонес
17 из 18

Музей Античности и Византии станет новой выставочной площадкой для экспонатов, найденных здесь же во время археологического исследования территории, и тех, что сейчас из-за недостатка выставочных площадей хранятся в фондах музея-заповедника "Херсонес Таврический". А таких - девять десятых из общей коллекции.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Несмотря на величественность и монументальность стройки, весь проект, подчеркивают в фонде "Моя история", воплощается за счет пожертвований, без привлечения бюджетных средств.

Новый Херсонес
18 из 18

Несмотря на величественность и монументальность стройки, весь проект, подчеркивают в фонде "Моя история", воплощается за счет пожертвований, без привлечения бюджетных средств.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 18

Площадка "Нового Херсонеса" расположена вытянутой линией от музея-заповедника "Херсонес Таврический", граничащего с морем, на несколько сотен метров вглубь. На фото: возводится входная группа комплекса.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 18

На огромной стройплощадке трудятся несколько тысяч специалистов разных вероисповеданий и национальностей со всех уголков России. Они убеждены в важности своей работы для страны, сохранения истории государства для будущих поколений и объединения нации.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 18

Фасады и интерьеры всех зданий разрабатывали Сретенские архитектурные мастерские под руководством Дмитрия Смирнова (он известен в России как автор проекта главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в Кубинке) и знаменитые мастерские Виталия Шанова (автора скульптуры Александра Невского с дружиной в Псковской области). Также специалисты реализовывали систему мультимедийных исторических парков "Россия — моя история".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 18

В парке можно будет не только увидеть экспозиции музеев, но и погулять на свежем воздухе, провести время с семьей. На фото: на берегу реки Героон разместят парковую зону и детские площадки.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 18

Две доминанты этой местности – Свято-Владимирский Собор и Музей Христианства – географически находятся на одной прямой. Здания архитектурно не спорят друг с другом, а дополняют.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 18

Свято-Владимирский собор сейчас стоит в лесах: в нем тоже идет реконструкция.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 18

Одно из самых больших зданий комплекса – будущий четырехэтажный музей Христианства площадью 15 700 м2. Здесь в восьми залах будут расположены не только классические артефакты, но и иммерсивные выставки с погружением в события эпохи и 5D кинотеатр.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 18

Около главного входа в музей Христианства разместится уникальный храм под открытым небом. Стенами ему будут вечнозеленые кипарисы, можжевельники и туи, а также лиственные деревья и цветы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 18

При этом храм спроектирован так, что над ним при необходимости может быть раскинута крыша – для защиты от яркого солнца или дождя.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 18

Первый в России современный амфитеатр - "Грифон Арена" на 1200 мест. Уже летом здесь будут идти исторические постановки.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 18

А пока строители налаживают в театре систему подсветки зданий. Аналогичная подсветка украсит все строения исторического парка. Так что и зимним вечером он будет интересен и привлекателен для посетителей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 18

Пока некоторые объекты только строятся, на других уже наводят лоск. На фото: работница очищает от пыли системы подсветки строений.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 18

Обращают на себя внимание тщательность в проектировке и исполнении мелочей: входная группа арены украшена барельефами с изображениями разных театров Крыма. На фото: барельеф с изображением театра им. Горького в Симферополе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
14 из 18

Тут монограмма имени Иисуса Христа – хризма – на фронтоне одного из зданий образовательного центра.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
15 из 18

А вот и Крымский мост. Ну как же без этой еще одной стройки века!

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
16 из 18

Кстати, Крымский мост есть и на одном из барельефов музея Крыма и Новороссии. На его фасаде закреплены несколько монументальных картин в бронзе на темы истории Крыма. На фото: барельеф с изображениями исторических персон конца ХIХ - начала ХХ веков.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
17 из 18

Музей Античности и Византии станет новой выставочной площадкой для экспонатов, найденных здесь же во время археологического исследования территории, и тех, что сейчас из-за недостатка выставочных площадей хранятся в фондах музея-заповедника "Херсонес Таврический". А таких - девять десятых из общей коллекции.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
18 из 18

Несмотря на величественность и монументальность стройки, весь проект, подчеркивают в фонде "Моя история", воплощается за счет пожертвований, без привлечения бюджетных средств.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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ФотолентыХерсонесИсторияАрхеология в КрымуРПЦ (Русская православная церковь)Крымская митрополияТихон ШевкуновВладимир Путин (политик)СевастопольИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"
 
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