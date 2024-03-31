https://crimea.ria.ru/20240331/eto-esche-ne-vse-zelenskiy-anonsiroval-novye-kadrovye-perestanovki-1136165807.html

"Это еще не все": Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки

"Это еще не все": Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки - РИА Новости Крым, 31.03.2024

"Это еще не все": Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки

После увольнения своего первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки. Об... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T11:39

2024-03-31T11:39

2024-03-31T11:42

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. После увольнения своего первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки. Об этом он сообщил в своем обращении в Telegram-канале."Мы продолжаем перезагрузку государственных институций. На этой неделе произошло несколько замен. Это еще не все", – сказал он.Владимир Зеленский уволил в субботу ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира – первого помощника президента Украины, сообщается на сайте главы государства.26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы украинского государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда Зеленский пошлет уволенного ДаниловаБольшая чистка: почему Зеленский увольняет своих соратников"Он сломался": эксперт предрек замену Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), новости, украина, политика