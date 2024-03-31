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"Это еще не все": Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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"Это еще не все": Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки
"Это еще не все": Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки - РИА Новости Крым, 31.03.2024
"Это еще не все": Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки
После увольнения своего первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки. Об... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T11:39
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владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. После увольнения своего первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки. Об этом он сообщил в своем обращении в Telegram-канале."Мы продолжаем перезагрузку государственных институций. На этой неделе произошло несколько замен. Это еще не все", – сказал он.Владимир Зеленский уволил в субботу ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира – первого помощника президента Украины, сообщается на сайте главы государства.26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы украинского государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда Зеленский пошлет уволенного ДаниловаБольшая чистка: почему Зеленский увольняет своих соратников"Он сломался": эксперт предрек замену Зеленского
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владимир зеленский (президент украины), новости, украина, политика
"Это еще не все": Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки

Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки

11:39 31.03.2024 (обновлено: 11:42 31.03.2024)
 
© STEFAN WERMUTH / POOL / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© STEFAN WERMUTH / POOL / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. После увольнения своего первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки. Об этом он сообщил в своем обращении в Telegram-канале.
"Мы продолжаем перезагрузку государственных институций. На этой неделе произошло несколько замен. Это еще не все", – сказал он.
Владимир Зеленский уволил в субботу ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира – первого помощника президента Украины, сообщается на сайте главы государства.
26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы украинского государства.
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Владимир Зеленский (президент Украины)НовостиУкраинаПолитика
 
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