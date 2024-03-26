https://crimea.ria.ru/20240326/zelenskiy-uvolil-danilova-s-posta-glavy-snbo-ukrainy-1136054439.html

Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО Украины

Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО Украины - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T16:43

2024-03-26T16:43

2024-03-26T16:57

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владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы украинского государства.Вместо него на пост секретаря СНБО Зеленский назначил Александра Литвиненко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки Украины.В свою очередь главой Службы внешней разведки стал Олег Иващенко.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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