https://crimea.ria.ru/20240326/zelenskiy-uvolil-danilova-s-posta-glavy-snbo-ukrainy-1136054439.html
Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО Украины
Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО Украины - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T16:43
2024-03-26T16:43
2024-03-26T16:57
снбо украины
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владимир зеленский (президент украины)
алексей данилов
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы украинского государства.Вместо него на пост секретаря СНБО Зеленский назначил Александра Литвиненко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки Украины.В свою очередь главой Службы внешней разведки стал Олег Иващенко.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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снбо украины, украина, владимир зеленский (президент украины), алексей данилов, новости, политика
Материал дополняется
Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО Украины
Алексей Данилов уволен с поста секретаря СНБО Украины - указ Зеленского
16:43 26.03.2024 (обновлено: 16:57 26.03.2024)