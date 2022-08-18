https://crimea.ria.ru/20220818/kiev-gotovit-rezonansnuyu-provokatsiyu-na-zaes--minoborony-rf-1124203259.html

Киев готовит резонансную провокацию на ЗАЭС – Минобороны РФ

Киев готовит резонансную провокацию на ЗАЭС – Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Киев готовит резонансную провокацию на ЗАЭС – Минобороны РФ

Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину,... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T09:31

2022-08-18T09:31

2022-08-18T10:28

запорожская область

министерство обороны рф

игорь конашенков

украина

российская федерация (россия, рф)

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. Об этом в четверг заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.По его словам, к этой дате подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны завершить сосредоточение в районе Запорожья и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации ее последствий. Подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в Никополе. Вина за их последствия будет возложена на российские Вооруженные Силы.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.

https://crimea.ria.ru/20220815/ukraina-i-es-sovershayut-samoubiystvo-ekspert-ob-udarakh-po-zaporozhskoy-aes-1124167039.html

https://crimea.ria.ru/20220814/rogov-nazval-sposob-ostanovit-obstrely-zaes-1124160280.html

https://crimea.ria.ru/20220815/rossiya-prizyvaet-zapad-prekratit-igry-vokrug-zaporozhskoy-aes--mid-1124171258.html

запорожская область

украина

российская федерация (россия, рф)

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Конашенков: Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС Конашенков: Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС 2022-08-18T09:31 true PT1M43S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, министерство обороны рф, игорь конашенков, украина, российская федерация (россия, рф), оон