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Киев готовит резонансную провокацию на ЗАЭС – Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Киев готовит резонансную провокацию на ЗАЭС – Минобороны РФ
Киев готовит резонансную провокацию на ЗАЭС – Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Киев готовит резонансную провокацию на ЗАЭС – Минобороны РФ
Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину,... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T09:31
2022-08-18T10:28
запорожская область
министерство обороны рф
игорь конашенков
украина
российская федерация (россия, рф)
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. Об этом в четверг заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.По его словам, к этой дате подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны завершить сосредоточение в районе Запорожья и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации ее последствий. Подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в Никополе. Вина за их последствия будет возложена на российские Вооруженные Силы.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220815/ukraina-i-es-sovershayut-samoubiystvo-ekspert-ob-udarakh-po-zaporozhskoy-aes-1124167039.html
https://crimea.ria.ru/20220814/rogov-nazval-sposob-ostanovit-obstrely-zaes-1124160280.html
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запорожская область
украина
российская федерация (россия, рф)
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96
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Конашенков: Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС
Конашенков: Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС
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запорожская область, министерство обороны рф, игорь конашенков, украина, российская федерация (россия, рф), оон
Киев готовит резонансную провокацию на ЗАЭС – Минобороны РФ

МО РФ: Киев готовит провокацию на ЗАЭС во время визита генсека ООН на Украину

09:31 18.08.2022 (обновлено: 10:28 18.08.2022)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. Об этом в четверг заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
"Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" развертывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности", - сообщил генерал-лейтенант.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 19:01Радио "Спутник в Крыму"
Украина и ЕС совершают самоубийство: эксперт об ударах по Запорожской АЭС
По его словам, к этой дате подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны завершить сосредоточение в районе Запорожья и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации ее последствий. Подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в Никополе. Вина за их последствия будет возложена на российские Вооруженные Силы.
"Украинское руководство не раз распространяло слухи, что российские войска оккупировали данную атомную электростанцию и ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем, прикрываясь АЭС. Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны. Вооруженные Силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС", - заявил Конашенков.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 13:54
Рогов назвал способ остановить обстрелы ЗАЭС
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 17:12
Россия призывает Запад прекратить игры вокруг Запорожской АЭС — МИД
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
Запорожская областьМинистерство обороны РФИгорь КонашенковУкраинаРоссийская Федерация (Россия, РФ)ООН
 
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