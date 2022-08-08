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Скачок напряжения произошел на Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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Скачок напряжения произошел на Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ
Скачок напряжения произошел на Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Скачок напряжения произошел на Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ
В результате обстрела со стороны Украины Запорожской АЭС оказалась повреждена высоковольтная линия и произошел скачок напряжения. Об этом говорится в заявлении... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T13:32
2022-08-08T13:32
запорожская область
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В результате обстрела со стороны Украины Запорожской АЭС оказалась повреждена высоковольтная линия и произошел скачок напряжения. Об этом говорится в заявлении Минобороны.Сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось ликвидировать задымление. Однако для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков."Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт", - добавили в Минобороны.Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два из шести энергоблоков Запорожской атомной электростанции работают не на полную мощность после обстрелов территории АЭС со стороны ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20220808/dva-iz-shesti-energoblokov-zaes-rabotayut-ne-na-polnuyu-moschnost--vlasti-1124099415.html
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запорожская область, министерство обороны рф
Скачок напряжения произошел на Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ

Минобороны: на Запорожской АЭС произошел скачок напряжения из-за обстрела со стороны ВСУ

13:32 08.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В результате обстрела со стороны Украины Запорожской АЭС оказалась повреждена высоковольтная линия и произошел скачок напряжения. Об этом говорится в заявлении Минобороны.
"7 августа режимом Зеленского совершен новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях, - сообщает ведомство. - В результате украинского обстрела повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области. На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции".
Сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось ликвидировать задымление. Однако для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
"Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт", - добавили в Минобороны.
Запорожская атомная электростанция в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
12:22Новая жизнь на освобожденных территориях
Два из шести энергоблоков ЗАЭС работают не на полную мощность – власти
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два из шести энергоблоков Запорожской атомной электростанции работают не на полную мощность после обстрелов территории АЭС со стороны ВСУ.
Запорожская областьМинистерство обороны РФ
 
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