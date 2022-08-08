https://crimea.ria.ru/20220808/skachok-napryazheniya-proizoshel-na-zaporozhskoy-aes-iz-za-obstrela-vsu-1124100869.html

Скачок напряжения произошел на Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ

Скачок напряжения произошел на Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 08.08.2022

Скачок напряжения произошел на Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела со стороны Украины Запорожской АЭС оказалась повреждена высоковольтная линия и произошел скачок напряжения. Об этом говорится в заявлении... РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T13:32

2022-08-08T13:32

2022-08-08T13:32

запорожская область

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В результате обстрела со стороны Украины Запорожской АЭС оказалась повреждена высоковольтная линия и произошел скачок напряжения. Об этом говорится в заявлении Минобороны.Сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось ликвидировать задымление. Однако для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков."Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт", - добавили в Минобороны.Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два из шести энергоблоков Запорожской атомной электростанции работают не на полную мощность после обстрелов территории АЭС со стороны ВСУ.

https://crimea.ria.ru/20220808/dva-iz-shesti-energoblokov-zaes-rabotayut-ne-na-polnuyu-moschnost--vlasti-1124099415.html

запорожская область

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запорожская область, министерство обороны рф