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Два из шести энергоблоков ЗАЭС работают не на полную мощность – власти - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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Два из шести энергоблоков ЗАЭС работают не на полную мощность – власти
Два из шести энергоблоков ЗАЭС работают не на полную мощность – власти - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Два из шести энергоблоков ЗАЭС работают не на полную мощность – власти
Два из шести энергоблоков Запорожской атомной электростанции работают не на полную мощность после обстрелов территории АЭС со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T12:22
2022-08-08T12:22
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Два из шести энергоблоков Запорожской атомной электростанции работают не на полную мощность после обстрелов территории АЭС со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Территория АЭС попала под ракетный обстрел в ночь на воскресенье. Осколки и ракетный двигатель "Точки-У" упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В пятницу, 5 августа, в результате артиллерийского удара по электростанции на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Второй удар пришелся на промплощадку атомной станции. Позже в Минобороны РФ сообщили о факельном возгорании водорода, выведению из строя аппаратуры на одном из энергоблоков и призвали международные организации осудить атаки.В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.По словам главы ВГА региона Евгения Балицкого, в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.Запорожская атомная электростанция – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. НА ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью один млн киловатт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, увеличив вклад АЭС в энергетику Украины с 2 до 22%. Шестой – в 1995 году.С марта 2022 года электростанция находится под контролем российских военных, управление осуществляется украинским оператором.
https://crimea.ria.ru/20220807/radiatsiya-zatronet-vsyu-evropu-k-chemu-privedut-udary-po-zaes-1124092061.html
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запорожская область, специальная военная операция рф на украине
Два из шести энергоблоков ЗАЭС работают не на полную мощность – власти

ВГА Запорожья: два энергоблока ЗАЭС работают не на полную мощность после обстрелов ВСУ

12:22 08.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская атомная электростанция в Энергодаре
Запорожская атомная электростанция в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Два из шести энергоблоков Запорожской атомной электростанции работают не на полную мощность после обстрелов территории АЭС со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

"Станция в штатном режиме, два реактора работают не на полную мощность, на сегодня контролируются российскими структурами во взаимодействии с работниками станции", — цитирует Балицкого РИА Новости.

Территория АЭС попала под ракетный обстрел в ночь на воскресенье. Осколки и ракетный двигатель "Точки-У" упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В пятницу, 5 августа, в результате артиллерийского удара по электростанции на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Второй удар пришелся на промплощадку атомной станции. Позже в Минобороны РФ сообщили о факельном возгорании водорода, выведению из строя аппаратуры на одном из энергоблоков и призвали международные организации осудить атаки.
В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.
По словам главы ВГА региона Евгения Балицкого, в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
Запорожская атомная электростанция – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. НА ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью один млн киловатт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, увеличив вклад АЭС в энергетику Украины с 2 до 22%. Шестой – в 1995 году.
С марта 2022 года электростанция находится под контролем российских военных, управление осуществляется украинским оператором.
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