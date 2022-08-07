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Радиация затронет всю Европу: к чему приведут удары по ЗАЭС - РИА Новости Крым, 07.08.2022
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Радиация затронет всю Европу: к чему приведут удары по ЗАЭС
Радиация затронет всю Европу: к чему приведут удары по ЗАЭС - РИА Новости Крым, 07.08.2022
Радиация затронет всю Европу: к чему приведут удары по ЗАЭС
В случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T14:49
2022-08-07T14:51
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа. Об этом заявил глава ВГА региона Евгений Балицкий.Он также подчеркнул, что руководство МАГАТЭ не предпринимает реальных мер по пресечению преступных действий украинского правительства, "хоть и осознает реальный риск ядерной катастрофы для всего мира".В ночь на воскресенье украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.ВСУ 5 августа нанесли два артиллеристских удара по Запорожской АЭС, один по Энергодару. После первой атаки на ЗАЭС на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Во второй раз снаряды попали на промплощадку атомной станции. Позже в Минобороны РФ сообщили о факельном возгорании водорода, выведению из строя аппаратуры на одном из энергоблоков и призвали международные организации осудить атаки.До этого 12 июля украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание электростанции, а 20 июля БПЛА нанесли четыре удара по АЭС, в результате которых пострадали 11 человек.28 июля украинский беспилотник атаковал поселок в Энергодаре, в котором проживают работники АЭС. Обошлось без пострадавших, зафиксированы разрушения.В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.
https://crimea.ria.ru/20220807/ukrainskie-voennye-snova-obstrelyali-zaporozhskuyu-aes-1124091150.html
https://crimea.ria.ru/20220721/kiev-sozdaet-usloviya-dlya-yadernoy-katastrofy-v-evrope--mid-rf-1123915561.html
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запорожская область, евгений балицкий
Радиация затронет всю Европу: к чему приведут удары по ЗАЭС

В случае техногенной катастрофы после ударов ВСУ по ЗАЭС пострадает вся Европа – Балицкий

14:49 07.08.2022 (обновлено: 14:51 07.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа. Об этом заявил глава ВГА региона Евгений Балицкий.
"В случае возникновения техногенной катастрофы в первую очередь в радиусе радиационного поражения окажутся города Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины, а далее вся Европа", - написал он в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что руководство МАГАТЭ не предпринимает реальных мер по пресечению преступных действий украинского правительства, "хоть и осознает реальный риск ядерной катастрофы для всего мира".
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Украинские военные снова обстреляли Запорожскую АЭС
В ночь на воскресенье украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.
ВСУ 5 августа нанесли два артиллеристских удара по Запорожской АЭС, один по Энергодару. После первой атаки на ЗАЭС на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Во второй раз снаряды попали на промплощадку атомной станции. Позже в Минобороны РФ сообщили о факельном возгорании водорода, выведению из строя аппаратуры на одном из энергоблоков и призвали международные организации осудить атаки.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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Киев создает условия для ядерной катастрофы в Европе – МИД РФ
До этого 12 июля украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание электростанции, а 20 июля БПЛА нанесли четыре удара по АЭС, в результате которых пострадали 11 человек.
28 июля украинский беспилотник атаковал поселок в Энергодаре, в котором проживают работники АЭС. Обошлось без пострадавших, зафиксированы разрушения.
В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
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