https://crimea.ria.ru/20220817/zapad-poluchil-kolossalnuyu-politicheskuyu-opleukhu-ot-rossii-1124183955.html

Запад получил колоссальную политическую оплеуху от России

Запад получил колоссальную политическую оплеуху от России - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Запад получил колоссальную политическую оплеуху от России

Участие более 70 государств в форуме "Армия-2022" и армейских играх "АрМИ-2022" свидетельствует о полном провале попыток Запада сформировать всеобщую... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-17T03:02

2022-08-17T03:02

2022-08-16T14:52

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Участие более 70 государств в форуме "Армия-2022" и армейских играх "АрМИ-2022" свидетельствует о полном провале попыток Запада сформировать всеобщую антироссийскую коалицию, убежден политолог заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По мнению Колесниченко, итоги этих военных игр покажут, что сегодня "так называемое единство Запада начинает трещать по швам"."Страны Запада очень серьезно сомневаются в успешности того, на что они рассчитывали – в результате блицкрига расколоть наше общество и разрушить наше государство. Все их нападки на Россию оборачиваются выстрелами в себя и собственную экономику", – добавил политолог.Крупнейший Международный военно-технический форум (МВТФ) "Армия-2022" и Международные армейские игры "АрМИ-2022" открылись 15 августа в подмосковном парка "Патриот". В них принимают участие военные делегации из 72 стран мира.Армейские игры "АрМИ-2022" в этом году принимают 12 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Россия и Узбекистан.Всего для участия в Играх заявлено более 260 команд из 35 стран численностью более 6500 человек. Страны-участницы представляют больше половины населения Земли.

https://crimea.ria.ru/20220813/chto-khochet-bayden-ot-rossii--priznanie-iz-ssha-1124155061.html

https://crimea.ria.ru/20220815/zapad-gotovitsya-otkryt-vtoroy-front-protiv-rf-v-pribaltike--ekspert-1124171097.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), армия и флот, в мире, мнения