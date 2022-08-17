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Запад получил колоссальную политическую оплеуху от России - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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https://crimea.ria.ru/20220817/zapad-poluchil-kolossalnuyu-politicheskuyu-opleukhu-ot-rossii-1124183955.html
Запад получил колоссальную политическую оплеуху от России
Запад получил колоссальную политическую оплеуху от России - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Запад получил колоссальную политическую оплеуху от России
Участие более 70 государств в форуме "Армия-2022" и армейских играх "АрМИ-2022" свидетельствует о полном провале попыток Запада сформировать всеобщую... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-17T03:02
2022-08-16T14:52
радио "спутник в крыму"
российская федерация (россия, рф)
армия и флот
в мире
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Участие более 70 государств в форуме "Армия-2022" и армейских играх "АрМИ-2022" свидетельствует о полном провале попыток Запада сформировать всеобщую антироссийскую коалицию, убежден политолог заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По мнению Колесниченко, итоги этих военных игр покажут, что сегодня "так называемое единство Запада начинает трещать по швам"."Страны Запада очень серьезно сомневаются в успешности того, на что они рассчитывали – в результате блицкрига расколоть наше общество и разрушить наше государство. Все их нападки на Россию оборачиваются выстрелами в себя и собственную экономику", – добавил политолог.Крупнейший Международный военно-технический форум (МВТФ) "Армия-2022" и Международные армейские игры "АрМИ-2022" открылись 15 августа в подмосковном парка "Патриот". В них принимают участие военные делегации из 72 стран мира.Армейские игры "АрМИ-2022" в этом году принимают 12 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Россия и Узбекистан.Всего для участия в Играх заявлено более 260 команд из 35 стран численностью более 6500 человек. Страны-участницы представляют больше половины населения Земли.
https://crimea.ria.ru/20220813/chto-khochet-bayden-ot-rossii--priznanie-iz-ssha-1124155061.html
https://crimea.ria.ru/20220815/zapad-gotovitsya-otkryt-vtoroy-front-protiv-rf-v-pribaltike--ekspert-1124171097.html
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российская федерация (россия, рф), армия и флот, в мире, мнения
Запад получил колоссальную политическую оплеуху от России

Политолог Колесниченко: форум "Армия-2022" – колоссальная политическая оплеуха Западу

03:02 17.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФорум "Армия-2022". Танковый биатлон. Индивидуальная гонка
Форум Армия-2022. Танковый биатлон. Индивидуальная гонка - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Участие более 70 государств в форуме "Армия-2022" и армейских играх "АрМИ-2022" свидетельствует о полном провале попыток Запада сформировать всеобщую антироссийскую коалицию, убежден политолог заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Этот форум, наверное, можно назвать событием года. Это колоссальная политическая оплеуха Западу. В условиях сильнейших санкций, когда нашу страну пытаются сделать изгоем, на армейские игры и форум "Армия-2022" приехало более 70 стран, игры будут проходить на трех континентах в 12 странах, заявлены команды из 35 стран. Самый главный вывод – сколотить единый фронт против России не удалось", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
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По мнению Колесниченко, итоги этих военных игр покажут, что сегодня "так называемое единство Запада начинает трещать по швам".
"Страны Запада очень серьезно сомневаются в успешности того, на что они рассчитывали – в результате блицкрига расколоть наше общество и разрушить наше государство. Все их нападки на Россию оборачиваются выстрелами в себя и собственную экономику", – добавил политолог.
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Крупнейший Международный военно-технический форум (МВТФ) "Армия-2022" и Международные армейские игры "АрМИ-2022" открылись 15 августа в подмосковном парка "Патриот". В них принимают участие военные делегации из 72 стран мира.
Армейские игры "АрМИ-2022" в этом году принимают 12 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Россия и Узбекистан.
Всего для участия в Играх заявлено более 260 команд из 35 стран численностью более 6500 человек. Страны-участницы представляют больше половины населения Земли.
 
Радио "Спутник в Крыму"Российская Федерация (Россия, РФ)Армия и флотВ миреМнения
 
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