https://crimea.ria.ru/20230712/volodin-predlozhil-vystavit-podbituyu-tekhniku-nato-u-zapadnykh-posolstv-1130011394.html

Володин предложил выставить подбитую технику НАТО у западных посольств

Володин предложил выставить подбитую технику НАТО у западных посольств - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Володин предложил выставить подбитую технику НАТО у западных посольств

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по обороне проработать с профильным министерством вопрос организации выставки разбитой в боях натовской... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T15:16

2023-07-12T15:16

2023-07-12T15:16

вячеслав володин

государственная дума рф

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нато

политика

сво

россия

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по обороне проработать с профильным министерством вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют ее Украине. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Отмечается, что Володин поддержал соответствующее предложение, озвученное депутатами в годовщину боя под Прохоровкой – крупнейшего танкового сражения в истории человечества, решившего исход битвы на Курской дуге в 1943 году.Замглавы по молодежной политике Владимир Исаков подчеркнул, что "наши ребята сейчас героически сражаются, отбивают наступление врага", как 80 лет назад это делали участники Прохоровского сражения. Он напомнил, что тогда уничтоженные Красной армией фашистские танки "Тигр" были выставлены в Москве.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, за время контрнаступления с 4 июня потери вооруженных сил Украины составили более 26 тысяч военнослужащих и свыше и трех тысяч единиц различного вооружения. В частности, уничтожены 21 самолет, пять вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронированных машин, в том числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений – ШойгуУничтожены более 500 боевиков: армия России громит врага в зоне СВОВсе атаки отбиты: армия России уничтожила 600 боевиков в зоне СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, новости, нато, политика, сво, россия, поставки западного оружия украине