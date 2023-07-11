https://crimea.ria.ru/20230711/unichtozheny-bolee-500-boevikov-armiya-rossii-gromit-vraga-v-zone-svo-1129980871.html

Уничтожены более 500 боевиков: армия России громит врага в зоне СВО

Уничтожены более 500 боевиков: армия России громит врага в зоне СВО - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Уничтожены более 500 боевиков: армия России громит врага в зоне СВО

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили атаки ВСУ на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, противник потерял порядка 515... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T14:59

2023-07-11T14:59

2023-07-11T14:59

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

херсонская область

запорожская область

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129980750_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_43e54e7474bfe42a9471a585684cf4ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили атаки ВСУ на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, противник потерял порядка 515 военнослужащих и более 70 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны России.Донецкое и Краснолиманское направленияНа Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили девять атак противника в районах Невельского, Первомайского, Северного, Спорного и северо-западнее Клещеевки ДНР.В районах Спорного, Авдеевки, Майорского, Веселого, Курдюмовки и Красногоровки нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.Уничтожено до 250 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два пикапа, польская самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили три атаки противника в районах Червоной Дибровы и Кармазиновки ЛНР. Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Невского, Червоной Дибровы ЛНР, Серебрянки и Тернов ДНР. Также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.За сутки уничтожено до 105 боевиков, два танка, пять боевых бронированных машин, три пикапа, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" и артиллеристы отразили атаку ВСУ в районе Ровнополя ДНР. Противник рассеян и отброшен на исходные позиции.На Запорожском направлении российские войска нанесли удары по подразделениям противника в районе Работино Запорожской области.Купянское и Херсонское направленияНа Купянском направлении военнослужащие "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в районах Синьковки, Тимковки, Новомлынска, Кисловки, Ольшан, Котляровки, Красного Первого Харьковской области и Стельмаховки ЛНР.Потери ВСУ составили до 20 боевиков, а также две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.На Херсонском направлении в течение суток уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США. Также в районе Антоновки поражен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:ФРГ передает Киеву партию оружия: в списке танки Leopard и ЗРК PatriotВ Николаеве уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетамиРаботает группировка "Днепр": ВСУ потеряли 62 боевика

https://crimea.ria.ru/20230711/pvo-sbila-nad-khersonskoy-oblastyu-tri-rakety-storm-shadow-1129980087.html

херсонская область

запорожская область

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , херсонская область, запорожская область, харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, новости