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Уничтожены более 500 боевиков: армия России громит врага в зоне СВО - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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Уничтожены более 500 боевиков: армия России громит врага в зоне СВО
Уничтожены более 500 боевиков: армия России громит врага в зоне СВО - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Уничтожены более 500 боевиков: армия России громит врага в зоне СВО
Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили атаки ВСУ на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, противник потерял порядка 515... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T14:59
2023-07-11T14:59
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
херсонская область
запорожская область
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донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили атаки ВСУ на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, противник потерял порядка 515 военнослужащих и более 70 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны России.Донецкое и Краснолиманское направленияНа Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили девять атак противника в районах Невельского, Первомайского, Северного, Спорного и северо-западнее Клещеевки ДНР.В районах Спорного, Авдеевки, Майорского, Веселого, Курдюмовки и Красногоровки нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.Уничтожено до 250 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два пикапа, польская самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили три атаки противника в районах Червоной Дибровы и Кармазиновки ЛНР. Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Невского, Червоной Дибровы ЛНР, Серебрянки и Тернов ДНР. Также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.За сутки уничтожено до 105 боевиков, два танка, пять боевых бронированных машин, три пикапа, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" и артиллеристы отразили атаку ВСУ в районе Ровнополя ДНР. Противник рассеян и отброшен на исходные позиции.На Запорожском направлении российские войска нанесли удары по подразделениям противника в районе Работино Запорожской области.Купянское и Херсонское направленияНа Купянском направлении военнослужащие "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в районах Синьковки, Тимковки, Новомлынска, Кисловки, Ольшан, Котляровки, Красного Первого Харьковской области и Стельмаховки ЛНР.Потери ВСУ составили до 20 боевиков, а также две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.На Херсонском направлении в течение суток уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США. Также в районе Антоновки поражен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:ФРГ передает Киеву партию оружия: в списке танки Leopard и ЗРК PatriotВ Николаеве уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетамиРаботает группировка "Днепр": ВСУ потеряли 62 боевика
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херсонская область
запорожская область
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , херсонская область, запорожская область, харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, новости
Уничтожены более 500 боевиков: армия России громит врага в зоне СВО

Минобороны: войска РФ за сутки уничтожили более 500 боевиков ВСУ и 72 единицы техники

14:59 11.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Мельников / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Александр Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили атаки ВСУ на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, противник потерял порядка 515 военнослужащих и более 70 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны России.

Донецкое и Краснолиманское направления

На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили девять атак противника в районах Невельского, Первомайского, Северного, Спорного и северо-западнее Клещеевки ДНР.
В районах Спорного, Авдеевки, Майорского, Веселого, Курдюмовки и Красногоровки нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.
Уничтожено до 250 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два пикапа, польская самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили три атаки противника в районах Червоной Дибровы и Кармазиновки ЛНР. Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Невского, Червоной Дибровы ЛНР, Серебрянки и Тернов ДНР. Также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
За сутки уничтожено до 105 боевиков, два танка, пять боевых бронированных машин, три пикапа, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.
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Южно-Донецкое и Запорожское направления

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" и артиллеристы отразили атаку ВСУ в районе Ровнополя ДНР. Противник рассеян и отброшен на исходные позиции.
На Запорожском направлении российские войска нанесли удары по подразделениям противника в районе Работино Запорожской области.
Противник на обоих направлениях потерял до 90 военнослужащих, четыре танка, 15 боевых бронированных машин, пять пикапов, британское орудие FH-70, а также две гаубицы "Д-20" и две "Мста-Б".

Купянское и Херсонское направления

На Купянском направлении военнослужащие "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в районах Синьковки, Тимковки, Новомлынска, Кисловки, Ольшан, Котляровки, Красного Первого Харьковской области и Стельмаховки ЛНР.
Потери ВСУ составили до 20 боевиков, а также две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
На Херсонском направлении в течение суток уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США. Также в районе Антоновки поражен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.
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