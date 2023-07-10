https://crimea.ria.ru/20230710/rabotaet-gruppirovka-dnepr-vsu-poteryali-62-boevika-1129933740.html

Работает группировка "Днепр": ВСУ потеряли 62 боевика

Работает группировка "Днепр": ВСУ потеряли 62 боевика - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Работает группировка "Днепр": ВСУ потеряли 62 боевика

Военнослужащие группировки войск "Днепр" в Херсонской области за сутки поразили две позиции вооруженных формирований Украины, а также место дислокации. Потери... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T16:52

2023-07-10T16:52

2023-07-10T16:52

новости

армия и флот

вооруженные силы россии

сво

министерство обороны рф

группировка войск "днепр"

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331850_0:282:3137:2047_1920x0_80_0_0_71da16d7af24b8bee971f2b5dc6af2ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" в Херсонской области за сутки поразили две позиции вооруженных формирований Украины, а также место дислокации. Потери противника убитыми и ранеными составили 62 человека, сообщают экстренные службы региона.В островной зоне уничтожена позиция одного из вооруженных формирований Украины, которая находилась неподалеку от села Велитенское. Четыре боевика уничтожены, еще пятеро ранены.На Херсонском направлении военнослужащие группировки "Днепр" разбили место временной дислокации украинских боевиков возле населенного пункта Антоновка. Уничтожено 26 боевиков ВФУ, трое получили ранения различной степени тяжести, также выведены из строя две единицы автомобильной техники.Кроме того, подбиты два 120 мм минометных расчета и боекомплекты к ним, восемь боевиков киевского режима ликвидированы, двое ранены неподалеку от Антоновки."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожена позиция одного из вооруженных формирований Украины, потери: четыре боевиков ВФУ убиты, пятеро получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в экстренных службах.Кроме того, на данном направлении за сутки группировка "Днепр" ликвидировала 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему, три боевика вооруженных формирований Украины убиты, еще двое ранены.Накануне сообщалось, что соединения группировки войск "Днепр" уничтожили на позициях в нескольких районах Херсонщины около 70 украинских боевиков, а также два танка Т-64, гаубицу МСТА-Б с боекомплектом и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожено 50 единиц техники: войска России бьют западное вооружение ВСУУкраинских боевиков становится все меньше: потери ВСУ за суткиТочный удар: в Николаеве прогремел сильный взрыв - что известно

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", потери всу