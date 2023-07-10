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Точный удар: в Николаеве прогремел сильный взрыв - что известно - РИА Новости Крым, 10.07.2023
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Точный удар: в Николаеве прогремел сильный взрыв - что известно
Точный удар: в Николаеве прогремел сильный взрыв - что известно - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Точный удар: в Николаеве прогремел сильный взрыв - что известно
В Николаеве ночью прогремел сильный взрыв, поврежден объект инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава подконтрольной Киеву администрации города... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T10:02
2023-07-10T10:02
новости
армия и флот
сво
вооруженные силы россии
"искандер"
николаев
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. В Николаеве ночью прогремел сильный взрыв, поврежден объект инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава подконтрольной Киеву администрации города Александр Сенкевич.Как сообщают украинские СМИ, в ночь на понедельник воздушная тревога звучала по всей Николаевской области, а жители Николаева слышали звук сильного взрыва.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в городах УкраиныРоссийская авиация разгромила подразделения ВСУ на Купянском направленииПрилет по аэродрому и мощные взрывы: ночные удары по Украине
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, армия и флот, сво, вооруженные силы россии, "искандер", николаев, украина
Точный удар: в Николаеве прогремел сильный взрыв - что известно

В Николаеве ночным ударом поврежден объект инфраструктуры - мэр Сенкевич

10:02 10.07.2023
 
Мощный взрыв на Украине. Скриншот видео из соцсетей
Мощный взрыв на Украине. Скриншот видео из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. В Николаеве ночью прогремел сильный взрыв, поврежден объект инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава подконтрольной Киеву администрации города Александр Сенкевич.

"По данным военной администрации, 10 июля около 01:00 город подвергся ракетной атаке. Удар был нанесен по объекту инфраструктуры, предположительно ракетой "Искандер-М", - написал Сенкевич.

Как сообщают украинские СМИ, в ночь на понедельник воздушная тревога звучала по всей Николаевской области, а жители Николаева слышали звук сильного взрыва.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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НовостиАрмия и флотСВОВооруженные силы России"Искандер"НиколаевУкраина
 
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