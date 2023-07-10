https://crimea.ria.ru/20230710/tochnyy-udar-v-nikolaeve-progremel-silnyy--vzryv---chto-izvestno-1129923958.html
Точный удар: в Николаеве прогремел сильный взрыв - что известно
Точный удар: в Николаеве прогремел сильный взрыв - что известно - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Точный удар: в Николаеве прогремел сильный взрыв - что известно
В Николаеве ночью прогремел сильный взрыв, поврежден объект инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава подконтрольной Киеву администрации города... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T10:02
2023-07-10T10:02
2023-07-10T10:02
новости
армия и флот
сво
вооруженные силы россии
"искандер"
николаев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0f/1128735178_0:39:960:579_1920x0_80_0_0_39163aaacf2301d3795cc88e19c90546.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. В Николаеве ночью прогремел сильный взрыв, поврежден объект инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава подконтрольной Киеву администрации города Александр Сенкевич.Как сообщают украинские СМИ, в ночь на понедельник воздушная тревога звучала по всей Николаевской области, а жители Николаева слышали звук сильного взрыва.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в городах УкраиныРоссийская авиация разгромила подразделения ВСУ на Купянском направленииПрилет по аэродрому и мощные взрывы: ночные удары по Украине
николаев
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0f/1128735178_0:0:746:559_1920x0_80_0_0_9601f59a6b4c6790697cffd68462150b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, армия и флот, сво, вооруженные силы россии, "искандер", николаев, украина
Точный удар: в Николаеве прогремел сильный взрыв - что известно
В Николаеве ночным ударом поврежден объект инфраструктуры - мэр Сенкевич