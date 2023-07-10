https://crimea.ria.ru/20230710/tochnyy-udar-v-nikolaeve-progremel-silnyy--vzryv---chto-izvestno-1129923958.html

Точный удар: в Николаеве прогремел сильный взрыв - что известно

Точный удар: в Николаеве прогремел сильный взрыв - что известно - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Точный удар: в Николаеве прогремел сильный взрыв - что известно

В Николаеве ночью прогремел сильный взрыв, поврежден объект инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава подконтрольной Киеву администрации города... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T10:02

2023-07-10T10:02

2023-07-10T10:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. В Николаеве ночью прогремел сильный взрыв, поврежден объект инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава подконтрольной Киеву администрации города Александр Сенкевич.Как сообщают украинские СМИ, в ночь на понедельник воздушная тревога звучала по всей Николаевской области, а жители Николаева слышали звук сильного взрыва.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в городах УкраиныРоссийская авиация разгромила подразделения ВСУ на Купянском направленииПрилет по аэродрому и мощные взрывы: ночные удары по Украине

николаев

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, сво, вооруженные силы россии, "искандер", николаев, украина