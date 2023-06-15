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Мощные взрывы прогремели в городах Украины
Мощные взрывы прогремели в городах Украины - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Мощные взрывы прогремели в городах Украины
Мощные взрывы прогремели в ночь на четверг в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и других областях Украины, повреждены промышленные предприятия. Об этом... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T09:48
2023-06-15T09:48
2023-06-15T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в ночь на четверг в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и других областях Украины, повреждены промышленные предприятия. Об этом сообщают украинские власти и СМИ.Кривой РогО сильных взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул. По его словам, попадания были в промышленные предприятия, начались пожары."Три попадания зафиксированы в два промышленных предприятия. Разрушения значительны. ГСЧС и экстренные службы быстро потушили пожары. Ликвидация последствий продолжается", - написал он в своем Telegram-канале.Винницкая областьГлава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов также сообщил об ударе, нанесенном по городам Украины."Ночью в период с 00.20 по 04.30 15 июня 2023 года нанесен ракетный удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования, а также ударными дронами. Четырьмя самолетами стратегической авиации осуществлено четыре пуска крылатых ракет из Каспийского моря", - предположил он в своих соцсетях.При этом о попаданиях конкретно по Винницкому региону Борзов не уточнил. Воздушная тревога в области звучала около полутора часов.Одесская областьО взрывах сообщают и интернет-каналы Одесской области. Власти заявили о работе украинской ПВО и призвали людей оставаться в укрытиях."Атака на юг Украины беспилотниками. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении Одесской обладминистрации.Харьковская областьНеспокойно было этой ночью и в Харькове. Администрация области сообщила в своем Telegram-канале о взрывах и работе противовоздушной обороны."Прошлой ночью совершена очередная атака с помощью дронов-камикадзе. Попаданий в Харькове и области ночью не зафиксировано. В течение суток из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстреливались населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Лозовского районов области", - отмечается в сообщении.Воздушная тревога объявлялась по территории всей страны.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Прилет по аэродрому и мощные взрывы: ночные удары по УкраинеВооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникамРоссийская авиация разгромила подразделения ВСУ на Купянском направлении
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украина, сво, в мире, одесса, харьковская область, винницкая область, днепропетровская область, новости
Мощные взрывы прогремели в городах Украины
Мощные взрывы прогремели ночью в Кривом Роге, Одессе и других городах Украины
09:48 15.06.2023 (обновлено: 09:59 15.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в ночь на четверг в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и других областях Украины, повреждены промышленные предприятия. Об этом сообщают украинские власти и СМИ.
Кривой Рог
О сильных взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул. По его словам, попадания были в промышленные предприятия, начались пожары.
"Три попадания зафиксированы в два промышленных предприятия. Разрушения значительны. ГСЧС и экстренные службы быстро потушили пожары. Ликвидация последствий продолжается", - написал он в своем Telegram-канале.
Винницкая область
Глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов также сообщил об ударе, нанесенном по городам Украины.
"Ночью в период с 00.20 по 04.30 15 июня 2023 года нанесен ракетный удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования, а также ударными дронами. Четырьмя самолетами стратегической авиации осуществлено четыре пуска крылатых ракет из Каспийского моря", - предположил он в своих соцсетях.
При этом о попаданиях конкретно по Винницкому региону Борзов не уточнил. Воздушная тревога в области звучала около полутора часов.
Одесская область
О взрывах сообщают и интернет-каналы Одесской области. Власти заявили о работе украинской ПВО и призвали людей оставаться в укрытиях.
"Атака на юг Украины беспилотниками. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении Одесской обладминистрации.
Харьковская область
Неспокойно было этой ночью и в Харькове. Администрация области сообщила в своем Telegram-канале о взрывах и работе противовоздушной обороны.
"Прошлой ночью совершена очередная атака с помощью дронов-камикадзе. Попаданий в Харькове и области ночью не зафиксировано. В течение суток из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстреливались населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Лозовского районов области", - отмечается в сообщении.
Воздушная тревога объявлялась по территории всей страны.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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