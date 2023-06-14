https://crimea.ria.ru/20230614/vooruzhennye-sily-rf-nanesli-gruppovye-udary-po-rezervam-vsu-i-naemnikam-1129380496.html
Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникам
Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникам - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникам
Вооруженные силы России в ночь на среду высокоточным оружием нанесли групповые удары по местам сосредоточения резервов ВСУ и наемников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T14:26
2023-06-14T14:26
2023-06-14T14:31
министерство обороны рф
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на среду высокоточным оружием нанесли групповые удары по местам сосредоточения резервов ВСУ и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Все назначенные объекты поражены. Цель ударов достигнута, подчеркнули в Минобороны.Накануне Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения. Цели ударов также были достигнуты.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУРоссийская авиация разгромила подразделения ВСУ на Купянском направленииЯков Кедми: каким будет мир после СВО
https://crimea.ria.ru/20230614/vsu-ne-udaetsya-serezno-prodvinutsya-v-khode-kontrnastupleniya--pushilin-1129377591.html
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министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, поставки западного оружия украине
Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникам
ВС России высокоточным оружием нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникам
14:26 14.06.2023 (обновлено: 14:31 14.06.2023)