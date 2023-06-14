https://crimea.ria.ru/20230614/vooruzhennye-sily-rf-nanesli-gruppovye-udary-po-rezervam-vsu-i-naemnikam-1129380496.html

Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникам

Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникам - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникам

Вооруженные силы России в ночь на среду высокоточным оружием нанесли групповые удары по местам сосредоточения резервов ВСУ и наемников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T14:26

2023-06-14T14:26

2023-06-14T14:31

министерство обороны рф

сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

поставки западного оружия украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_71586f72d9223f4c15f377cc38558ae1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на среду высокоточным оружием нанесли групповые удары по местам сосредоточения резервов ВСУ и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Все назначенные объекты поражены. Цель ударов достигнута, подчеркнули в Минобороны.Накануне Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения. Цели ударов также были достигнуты.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУРоссийская авиация разгромила подразделения ВСУ на Купянском направленииЯков Кедми: каким будет мир после СВО

https://crimea.ria.ru/20230614/vsu-ne-udaetsya-serezno-prodvinutsya-v-khode-kontrnastupleniya--pushilin-1129377591.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, поставки западного оружия украине