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В Николаеве уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетами - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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В Николаеве уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетами
В Николаеве уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетами - РИА Новости Крым, 11.07.2023
В Николаеве уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетами
В Николаеве уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетами западного производства, сообщает РИА новости. РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T10:02
2023-07-11T10:02
новости
армия и флот
сво
вооруженные силы россии
николаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Николаеве уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетами западного производства, сообщает РИА новости.По информации источника агентства, власти Николаева не успели вовремя включить тревогу после прилета по военному складу, а сейчас через СМИ просят жителей срочно сдать кровь, при этом утверждая, что пострадавших и погибших нет.Ночью с 9 на 10 июля в Николаеве прогремел сильный взрыв, поврежден объект инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава подконтрольной Киеву администрации города Александр Сенкевич. Минобороны в этот день сообщало об уничтожении в районах городов Николаев и Краматорск складов боеприпасов украинской группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной бригады ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев опасается бить по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow – экспертПопытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200Все атаки отбиты: армия России уничтожила 600 боевиков в зоне СВО
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости, армия и флот, сво, вооруженные силы россии, николаев
В Николаеве уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетами

В Николаеве уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетами

10:02 11.07.2023
 
© Pavel PetrovПожар на инфраструктурном объекте на Украине
Пожар на инфраструктурном объекте на Украине
© Pavel Petrov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Николаеве уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетами западного производства, сообщает РИА новости.

"По оперативным данным, переданным подпольем Николаева, был поражен склад с дальнобойными ракетами западного производства. Этими ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия. По сообщениям местных жителей, даже через 12 часов пожарные машины с сиренами двигались в сторону расположенной там военной части", — уточнил николаевский подпольщик.

По информации источника агентства, власти Николаева не успели вовремя включить тревогу после прилета по военному складу, а сейчас через СМИ просят жителей срочно сдать кровь, при этом утверждая, что пострадавших и погибших нет.
Ночью с 9 на 10 июля в Николаеве прогремел сильный взрыв, поврежден объект инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава подконтрольной Киеву администрации города Александр Сенкевич. Минобороны в этот день сообщало об уничтожении в районах городов Николаев и Краматорск складов боеприпасов украинской группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной бригады ВСУ.
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