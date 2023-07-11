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В Николаеве уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетами
В Николаеве уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетами - РИА Новости Крым, 11.07.2023
В Николаеве уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетами
В Николаеве уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетами западного производства, сообщает РИА новости. РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T10:02
2023-07-11T10:02
2023-07-11T10:02
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армия и флот
сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Николаеве уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетами западного производства, сообщает РИА новости.По информации источника агентства, власти Николаева не успели вовремя включить тревогу после прилета по военному складу, а сейчас через СМИ просят жителей срочно сдать кровь, при этом утверждая, что пострадавших и погибших нет.Ночью с 9 на 10 июля в Николаеве прогремел сильный взрыв, поврежден объект инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава подконтрольной Киеву администрации города Александр Сенкевич. Минобороны в этот день сообщало об уничтожении в районах городов Николаев и Краматорск складов боеприпасов украинской группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной бригады ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев опасается бить по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow – экспертПопытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200Все атаки отбиты: армия России уничтожила 600 боевиков в зоне СВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, армия и флот, сво, вооруженные силы россии, николаев
В Николаеве уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетами
В Николаеве уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетами