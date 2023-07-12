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ВС РФ уничтожили вражеский Ми-24, командный пункт и склады ВСУ - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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ВС РФ уничтожили вражеский Ми-24, командный пункт и склады ВСУ
ВС РФ уничтожили вражеский Ми-24, командный пункт и склады ВСУ - РИА Новости Крым, 12.07.2023
ВС РФ уничтожили вражеский Ми-24, командный пункт и склады ВСУ
Российские военнослужащие за минувшие сутки поразили командный пункт нацгвардии Украины, разбили склады ВСУ и уничтожили вражеский вертолет Ми-24. Об этом в... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T15:04
2023-07-12T15:04
новости
министерство обороны рф
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
storm shadow
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки поразили командный пункт нацгвардии Украины, разбили склады ВСУ и уничтожили вражеский вертолет Ми-24. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.Истребительной авиацией ВКС России в районе донецкой Черевковки сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами ПВО перехвачены четыре крылатые ракеты Storm Shadow, поражены 15 украинских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 4981 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10668 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5421 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11626 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла групповой удар по центру принятия решений ВСУУкраинские войска лишились двух командных пунктов и узла связиБьют противника в небе: за сутки сбиты украинские СУ-24 и Ми-8
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, министерство обороны рф, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу , storm shadow
ВС РФ уничтожили вражеский Ми-24, командный пункт и склады ВСУ

ВС РФ поразили командный пункт, разбили склады ВСУ и уничтожили вражеский Ми-24

15:04 12.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки поразили командный пункт нацгвардии Украины, разбили склады ВСУ и уничтожили вражеский вертолет Ми-24. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Ямполь (ДНР) поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады нацгвардии Украины. В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, в Одесской - склады топлива для украинской военной техники", - сказано в сообщении.
Истребительной авиацией ВКС России в районе донецкой Черевковки сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами ПВО перехвачены четыре крылатые ракеты Storm Shadow, поражены 15 украинских беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 4981 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10668 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5421 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11626 единиц специальной военной автомобильной техники.
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НовостиМинистерство обороны РФСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииПотери ВСУStorm Shadow
 
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