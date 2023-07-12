https://crimea.ria.ru/20230712/vs-rf-unichtozhili-vrazheskiy-mi-24-komandnyy-punkt-i-sklady-vsu-1130010531.html

ВС РФ уничтожили вражеский Ми-24, командный пункт и склады ВСУ

ВС РФ уничтожили вражеский Ми-24, командный пункт и склады ВСУ - РИА Новости Крым, 12.07.2023

ВС РФ уничтожили вражеский Ми-24, командный пункт и склады ВСУ

Российские военнослужащие за минувшие сутки поразили командный пункт нацгвардии Украины, разбили склады ВСУ и уничтожили вражеский вертолет Ми-24. Об этом в... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T15:04

2023-07-12T15:04

2023-07-12T15:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки поразили командный пункт нацгвардии Украины, разбили склады ВСУ и уничтожили вражеский вертолет Ми-24. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.Истребительной авиацией ВКС России в районе донецкой Черевковки сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами ПВО перехвачены четыре крылатые ракеты Storm Shadow, поражены 15 украинских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 4981 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10668 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5421 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11626 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла групповой удар по центру принятия решений ВСУУкраинские войска лишились двух командных пунктов и узла связиБьют противника в небе: за сутки сбиты украинские СУ-24 и Ми-8

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу , storm shadow