https://crimea.ria.ru/20230712/vs-rf-unichtozhili-vrazheskiy-mi-24-komandnyy-punkt-i-sklady-vsu-1130010531.html
ВС РФ уничтожили вражеский Ми-24, командный пункт и склады ВСУ
ВС РФ уничтожили вражеский Ми-24, командный пункт и склады ВСУ - РИА Новости Крым, 12.07.2023
ВС РФ уничтожили вражеский Ми-24, командный пункт и склады ВСУ
Российские военнослужащие за минувшие сутки поразили командный пункт нацгвардии Украины, разбили склады ВСУ и уничтожили вражеский вертолет Ми-24. Об этом в... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T15:04
2023-07-12T15:04
2023-07-12T15:04
новости
министерство обороны рф
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
storm shadow
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129975772_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c23cf40e5a096411abf7b3037042f86f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки поразили командный пункт нацгвардии Украины, разбили склады ВСУ и уничтожили вражеский вертолет Ми-24. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.Истребительной авиацией ВКС России в районе донецкой Черевковки сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами ПВО перехвачены четыре крылатые ракеты Storm Shadow, поражены 15 украинских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 4981 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10668 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5421 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11626 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла групповой удар по центру принятия решений ВСУУкраинские войска лишились двух командных пунктов и узла связиБьют противника в небе: за сутки сбиты украинские СУ-24 и Ми-8
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129975772_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0a08d0e5d4681885c3a8f14045bedb1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, министерство обороны рф, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу , storm shadow
ВС РФ уничтожили вражеский Ми-24, командный пункт и склады ВСУ
ВС РФ поразили командный пункт, разбили склады ВСУ и уничтожили вражеский Ми-24
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки поразили командный пункт нацгвардии Украины, разбили склады ВСУ и уничтожили вражеский вертолет Ми-24. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Ямполь (ДНР) поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады нацгвардии Украины. В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, в Одесской - склады топлива для украинской военной техники", - сказано в сообщении.
Истребительной авиацией ВКС России в районе донецкой Черевковки сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами ПВО перехвачены четыре крылатые ракеты Storm Shadow, поражены 15 украинских беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 4981 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10668 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5421 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11626 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым: