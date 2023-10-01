https://crimea.ria.ru/20231001/u-turtsii-bolshe-net-ozhidaniy-po-vstupleniyu-v-evrosoyuz--erdogan-1131782100.html

У Турции больше нет ожиданий по вступлению в Евросоюз – Эрдоган

У Турции больше нет ожиданий по вступлению в Евросоюз – Эрдоган - РИА Новости Крым, 01.10.2023

У Турции больше нет ожиданий по вступлению в Евросоюз – Эрдоган

Турция ничего не ожидает от Брюсселя относительно возможности вступления страны в Евросоюз, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления... РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T16:54

2023-10-01T16:54

2023-10-01T16:50

турция

реджеп тайип эрдоган

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Турция ничего не ожидает от Брюсселя относительно возможности вступления страны в Евросоюз, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в турецком парламенте.По словам Эрдогана, ЕС "должен отказаться от тех несправедливостей, которые он использовал против Турции", в особенности от введения виз. Если Брюссель этого не сделает, то "полностью потеряет право на какие-либо ожидания от нас", добавил президент.Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - Европейское экономическое сообщество, ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в нем. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН Эрдоган заявил, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.Читайте также на РИА Новости Крым:Отношения России и Турции: зачем они друг другуПрошелся по ЛГБТ: Эрдогана беспокоят радужные цвета на ступеньках в ООНЧего хочет Эрдоган: зачем Турции мирные переговоры по Украине – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230919/putin-ne-uydet-iz-kryma--erdogan-1131524904.html

турция

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турция, реджеп тайип эрдоган, европейский союз, политика, в мире, общество, новости