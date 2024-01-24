https://crimea.ria.ru/20240124/chto-skazal-lavrov-o-peregovorakh-ssha-s-turtsiey-po-zakhodu-v-chernoe-more-1134439621.html

Что сказал Лавров о переговорах США с Турцией по заходу в Черное море

Что сказал Лавров о переговорах США с Турцией по заходу в Черное море - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Что сказал Лавров о переговорах США с Турцией по заходу в Черное море

Правила захода в Черное море для военных кораблей не будут изменены, Пентагон не сможет добиться этого от турецких властей, заявил на пресс-конференции министр... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T22:15

2024-01-24T22:15

2024-01-24T22:17

сергей лавров

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

турция

черное море

конвенция монтре

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Правила захода в Черное море для военных кораблей не будут изменены, Пентагон не сможет добиться этого от турецких властей, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.Министр предположил, что представители Пентагона "будут добиваться от Турции смягчения режима проливов по сравнению с нынешними требованиями, когда в условиях военных действий военные корабли не прибрежных стран не заходят в Черное море". Но усомнился, что такая инициатива Вашингтона приведет к конкретным результатам."Я не думаю, что это у них получится", – добавил Лавров.Помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что США намерены проработать с Турцией вопрос судоходства в Черном море. Представитель Пентагона уточнила, что в регионе нужно добиться благоприятной среды, когда Черное море будет полностью открыто для коммерческого судоходства, пишет РИА Новости.В управлении по коммуникациям администрации турецкого президента ранее заявили, что Турция не допустит прохода через Босфор и Дарданеллы минных тральщиков, подаренных Украине британской стороной. Анкара с 1936 года "беспристрастно и неукоснительно выполняет Конвенцию Монтре и сохраняет непоколебимую решимость и принципиальную позицию, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в Черном море".Конвенция Монтре о статусе проливов была принята в 1936 году и закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Согласно документу, торговые суда имеют свободу транзита через проливы и в мирное, и в военное время, однако режимы прохода для всех разные.Пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств Конвенция ограничивает сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право ограничить и даже запретить проход через Босфор и Дарданеллы военных кораблей других государств.

https://crimea.ria.ru/20231115/bazy-nato-v-chernom-more-ustupit-li-turtsiya-ssha-1132809021.html

россия

турция

черное море

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сергей лавров, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, турция, черное море, конвенция монтре