https://crimea.ria.ru/20240102/turtsiya-ne-pustit-podarennye-kievu-minnye-tralschiki-cherez-svoi-prolivy-1133958597.html

Турция не пустит подаренные Киеву минные тральщики через свои проливы

Турция не пустит подаренные Киеву минные тральщики через свои проливы - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Турция не пустит подаренные Киеву минные тральщики через свои проливы

Турция не допустит прохода через Босфор и Дарданеллы минных тральщиков, подаренных Украине британской стороной. Об этом заявили в управлении по коммуникациям... РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T15:31

2024-01-02T15:31

2024-01-02T15:31

турция

новости

пролив босфор

дарданеллы

конвенция монтре

черное море

безопасность

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Турция не допустит прохода через Босфор и Дарданеллы минных тральщиков, подаренных Украине британской стороной. Об этом заявили в управлении по коммуникациям администрации турецкого президента, сообщает РИА Новости.Авторы документа подчеркнули, что Анкара с 1936 года "беспристрастно и неукоснительно выполняет Конвенцию Монтре и сохраняет непоколебимую решимость и принципиальную позицию на протяжении всей этой войны, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в Черном море".В начале декабря прошлого года минобороны Великобритании заявило, что Королевский военно-морской флот передаст Украине два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Лондон рассчитывает, что благодаря передаче тральщиков Киев сможет нарастить экспорт украинской продукции через Черное море.Конвенция Монтре о статусе проливов была принята в 1936 году и закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Согласно документу, торговые суда имеют свободу транзита через проливы и в мирное, и в военное время, однако режимы прохода для всех разные.Пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств Конвенция ограничивает сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право ограничить и даже запретить проход через Босфор и Дарданеллы военных кораблей других государств.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли ЧФ ищут вражеские мины в Черном море и Керченском проливеБазы НАТО в Черном море: уступит ли Турция СШАЗападные корабли для Киева - эксперт оценил реальность перспективы

турция

пролив босфор

дарданеллы

черное море

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, новости, пролив босфор, дарданеллы, конвенция монтре, черное море, безопасность, россия