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Турция не пустит подаренные Киеву минные тральщики через свои проливы - РИА Новости Крым, 02.01.2024
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Турция не пустит подаренные Киеву минные тральщики через свои проливы
Турция не пустит подаренные Киеву минные тральщики через свои проливы - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Турция не пустит подаренные Киеву минные тральщики через свои проливы
Турция не допустит прохода через Босфор и Дарданеллы минных тральщиков, подаренных Украине британской стороной. Об этом заявили в управлении по коммуникациям... РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T15:31
2024-01-02T15:31
турция
новости
пролив босфор
дарданеллы
конвенция монтре
черное море
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Турция не допустит прохода через Босфор и Дарданеллы минных тральщиков, подаренных Украине британской стороной. Об этом заявили в управлении по коммуникациям администрации турецкого президента, сообщает РИА Новости.Авторы документа подчеркнули, что Анкара с 1936 года "беспристрастно и неукоснительно выполняет Конвенцию Монтре и сохраняет непоколебимую решимость и принципиальную позицию на протяжении всей этой войны, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в Черном море".В начале декабря прошлого года минобороны Великобритании заявило, что Королевский военно-морской флот передаст Украине два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Лондон рассчитывает, что благодаря передаче тральщиков Киев сможет нарастить экспорт украинской продукции через Черное море.Конвенция Монтре о статусе проливов была принята в 1936 году и закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Согласно документу, торговые суда имеют свободу транзита через проливы и в мирное, и в военное время, однако режимы прохода для всех разные.Пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств Конвенция ограничивает сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право ограничить и даже запретить проход через Босфор и Дарданеллы военных кораблей других государств.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли ЧФ ищут вражеские мины в Черном море и Керченском проливеБазы НАТО в Черном море: уступит ли Турция СШАЗападные корабли для Киева - эксперт оценил реальность перспективы
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турция, новости, пролив босфор, дарданеллы, конвенция монтре, черное море, безопасность, россия
Турция не пустит подаренные Киеву минные тральщики через свои проливы

Турция не пустит подаренные Киеву британские минные тральщики через черноморские проливы

15:31 02.01.2024
 
© Foto JETS Contract at NASA-JSC / Texas State University / Justin WilkinsonВид сверху на мосты через пролив Босфор
Вид сверху на мосты через пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© Foto JETS Contract at NASA-JSC / Texas State University / Justin Wilkinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Турция не допустит прохода через Босфор и Дарданеллы минных тральщиков, подаренных Украине британской стороной. Об этом заявили в управлении по коммуникациям администрации турецкого президента, сообщает РИА Новости.

"Утверждение некоторых СМИ о том, что "миноискателям, подаренным Украине Великобританией, было разрешено пройти через турецкие проливы в Черное море", не соответствует действительности. Турция... закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон (России и Украины) в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтре о проливах", – говорится в заявлении.

Авторы документа подчеркнули, что Анкара с 1936 года "беспристрастно и неукоснительно выполняет Конвенцию Монтре и сохраняет непоколебимую решимость и принципиальную позицию на протяжении всей этой войны, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в Черном море".

"Наши союзники были проинформированы о том, что минные тральщики, подаренные Украине Великобританией, не смогут пройти через турецкие проливы в Черное море до тех пор, пока продолжается война", – отмечено в заявлении.

В начале декабря прошлого года минобороны Великобритании заявило, что Королевский военно-морской флот передаст Украине два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Лондон рассчитывает, что благодаря передаче тральщиков Киев сможет нарастить экспорт украинской продукции через Черное море.
Конвенция Монтре о статусе проливов была принята в 1936 году и закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Согласно документу, торговые суда имеют свободу транзита через проливы и в мирное, и в военное время, однако режимы прохода для всех разные.
Пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств Конвенция ограничивает сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право ограничить и даже запретить проход через Босфор и Дарданеллы военных кораблей других государств.
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ТурцияНовостиПролив БосфорДарданеллыКонвенция МонтреЧерное мореБезопасностьРоссия
 
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