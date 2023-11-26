https://crimea.ria.ru/20231126/zapadnye-korabli-dlya-kieva---ekspert-otsenil-realnost-perspektivy-1133067232.html

Западные корабли для Киева - эксперт оценил реальность перспективы

Западные корабли для Киева - эксперт оценил реальность перспективы - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Западные корабли для Киева - эксперт оценил реальность перспективы

Поставка Киеву западных военных кораблей для конвоирования торговых судов невозможна, поскольку противоречит конвенции Монтре. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T16:29

2023-11-26T16:29

2023-11-26T16:29

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сергей горбачев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Поставка Киеву западных военных кораблей для конвоирования торговых судов невозможна, поскольку противоречит конвенции Монтре. Такое мнение РИА Новости Крым выразил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о предстоящем получении от Запада военных кораблей для конвоирования судов по "новому зерновому коридору". О каких именно западных партнерах идет речь, президент Украины не уточнил. По его словам, корабли для конвоирования торговых судов киевский режим получит уже "в ближайшем будущем".Пустые обещания"Такие заявления украинской стороной в различных интерпретациях делались и раньше. При этом неизменно мы говорим, что конвенция Монтре, принятая в 1936 году, в данной ситуации не позволяет боевым кораблям проходить в Черное море", - напоминает Горбачев.Турция с конца февраля прошлого года закрыла проход через Босфор и Дарданеллы военным кораблям, в том числе и российским, констатирует эксперт. В этой связи он считает заявления Зеленского далекими от реальности.Реальные угрозыПри этом эксперт напоминает, что Украина все же действительно использует "альтернативный зерновой маршрут", по которому не только вывозит зерно, но и получает западное вооружение.Также он напоминает о наличии у Украины так называемого москитного флота - это малые катера, которые ВСУ периодически пытаются использовать для высадки на побережье Крыма и которые тоже могут использоваться, в том числе, для решения задач конвоирования по маршрутам "альтернативного зернового коридора".18 июля Россия вышла из зерновой сделки, мотивируя свое решение тем, что ни одно из установленных российской стороной условий так и не было выполнено. В тот же день в США заявили, что не будут предоставлять охрану судам, вывозящим зерно из Украины. Не намерен этого делать и королевский флот Великобритании, в очередной раз заявил министр оборонного ведомства страны Грант Шэппс в интервью The Guardian.При этом потенциал украинских портов упал на 40%, заявил вице-премьер страны Александр Кубраков на своей странице в одной из социальных сетей. К этому привели "17 массовых атак с момента выхода России из зернового соглашения", пожаловался он.На фоне этого Иран предложил России содействие в экспорте зерна, причем речь не только о закупке для себя, но и о предоставлении транспортных коридоров для экспорта в третьи страны. Читайте также на РИА Новости Крым:В США наконец признали: альтернативы зерновой сделке быть не можетЭкспортный потенциал украинских портов упал почти наполовинуЗачем Западу нужна зерновая сделка - академик Онищенко

https://crimea.ria.ru/20231115/bazy-nato-v-chernom-more-ustupit-li-turtsiya-ssha-1132809021.html

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сергей горбачев, владимир зеленский (президент украины), украина, политика, мнения, зерновая сделка, новости, черное море