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Западные корабли для Киева - эксперт оценил реальность перспективы - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Западные корабли для Киева - эксперт оценил реальность перспективы
Западные корабли для Киева - эксперт оценил реальность перспективы - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Западные корабли для Киева - эксперт оценил реальность перспективы
Поставка Киеву западных военных кораблей для конвоирования торговых судов невозможна, поскольку противоречит конвенции Монтре. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T16:29
2023-11-26T16:29
эксклюзивы риа новости крым
сергей горбачев
владимир зеленский (президент украины)
украина
политика
мнения
зерновая сделка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Поставка Киеву западных военных кораблей для конвоирования торговых судов невозможна, поскольку противоречит конвенции Монтре. Такое мнение РИА Новости Крым выразил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о предстоящем получении от Запада военных кораблей для конвоирования судов по "новому зерновому коридору". О каких именно западных партнерах идет речь, президент Украины не уточнил. По его словам, корабли для конвоирования торговых судов киевский режим получит уже "в ближайшем будущем".Пустые обещания"Такие заявления украинской стороной в различных интерпретациях делались и раньше. При этом неизменно мы говорим, что конвенция Монтре, принятая в 1936 году, в данной ситуации не позволяет боевым кораблям проходить в Черное море", - напоминает Горбачев.Турция с конца февраля прошлого года закрыла проход через Босфор и Дарданеллы военным кораблям, в том числе и российским, констатирует эксперт. В этой связи он считает заявления Зеленского далекими от реальности.Реальные угрозыПри этом эксперт напоминает, что Украина все же действительно использует "альтернативный зерновой маршрут", по которому не только вывозит зерно, но и получает западное вооружение.Также он напоминает о наличии у Украины так называемого москитного флота - это малые катера, которые ВСУ периодически пытаются использовать для высадки на побережье Крыма и которые тоже могут использоваться, в том числе, для решения задач конвоирования по маршрутам "альтернативного зернового коридора".18 июля Россия вышла из зерновой сделки, мотивируя свое решение тем, что ни одно из установленных российской стороной условий так и не было выполнено. В тот же день в США заявили, что не будут предоставлять охрану судам, вывозящим зерно из Украины. Не намерен этого делать и королевский флот Великобритании, в очередной раз заявил министр оборонного ведомства страны Грант Шэппс в интервью The Guardian.При этом потенциал украинских портов упал на 40%, заявил вице-премьер страны Александр Кубраков на своей странице в одной из социальных сетей. К этому привели "17 массовых атак с момента выхода России из зернового соглашения", пожаловался он.На фоне этого Иран предложил России содействие в экспорте зерна, причем речь не только о закупке для себя, но и о предоставлении транспортных коридоров для экспорта в третьи страны. Читайте также на РИА Новости Крым:В США наконец признали: альтернативы зерновой сделке быть не можетЭкспортный потенциал украинских портов упал почти наполовинуЗачем Западу нужна зерновая сделка - академик Онищенко
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сергей горбачев, владимир зеленский (президент украины), украина, политика, мнения, зерновая сделка, новости, черное море
Западные корабли для Киева - эксперт оценил реальность перспективы

Киев не получит конвойных кораблей от Запада из-за конвенции Монтре - эксперт

16:29 26.11.2023
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni в порту Одессы.
Сухогруз Razoni в порту Одессы.
© Минобороны Турции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Поставка Киеву западных военных кораблей для конвоирования торговых судов невозможна, поскольку противоречит конвенции Монтре. Такое мнение РИА Новости Крым выразил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о предстоящем получении от Запада военных кораблей для конвоирования судов по "новому зерновому коридору". О каких именно западных партнерах идет речь, президент Украины не уточнил. По его словам, корабли для конвоирования торговых судов киевский режим получит уже "в ближайшем будущем".

Пустые обещания

"Такие заявления украинской стороной в различных интерпретациях делались и раньше. При этом неизменно мы говорим, что конвенция Монтре, принятая в 1936 году, в данной ситуации не позволяет боевым кораблям проходить в Черное море", - напоминает Горбачев.
Турция с конца февраля прошлого года закрыла проход через Босфор и Дарданеллы военным кораблям, в том числе и российским, констатирует эксперт. В этой связи он считает заявления Зеленского далекими от реальности.
"Обещания киевскому режиму наверняка есть, но реально слова Зеленского в обозримой перспективе не получат практического воплощения. Турция не пойдет на конфронтацию с Россией. А пока Анкара будет придерживаться текущей политики, проход военных кораблей в Черное море будет невозможен. Поэтому в данной связи не совсем понятно, что имеет ввиду Зеленский. Если он уповает на то, что Запад сюда кого-то заведет, то это невозможно", - убежден эксперт.

Реальные угрозы

При этом эксперт напоминает, что Украина все же действительно использует "альтернативный зерновой маршрут", по которому не только вывозит зерно, но и получает западное вооружение.
"Это маршруты вдоль побережья западной части Черного моря, это Дунайские порты. В целом дунайская система позволяет переправлять грузы через Хорватию, в том числе наверняка и военные. И в этой связи можно предположить, что Болгария и Румыния так или иначе могут участвовать в конвоировании судов - не более того", - считает политолог.
Также он напоминает о наличии у Украины так называемого москитного флота - это малые катера, которые ВСУ периодически пытаются использовать для высадки на побережье Крыма и которые тоже могут использоваться, в том числе, для решения задач конвоирования по маршрутам "альтернативного зернового коридора".
"Эти катера Киев наверняка тоже получает через Дунай. Кончено, флотом их не назовешь, но их много, они разных типов. Поэтому проблема на Черном море будет решена, когда Украина будет лишена выхода к нему", - заключил Горбачев.
18 июля Россия вышла из зерновой сделки, мотивируя свое решение тем, что ни одно из установленных российской стороной условий так и не было выполнено. В тот же день в США заявили, что не будут предоставлять охрану судам, вывозящим зерно из Украины.
Не намерен этого делать и королевский флот Великобритании, в очередной раз заявил министр оборонного ведомства страны Грант Шэппс в интервью The Guardian.
При этом потенциал украинских портов упал на 40%, заявил вице-премьер страны Александр Кубраков на своей странице в одной из социальных сетей. К этому привели "17 массовых атак с момента выхода России из зернового соглашения", пожаловался он.
На фоне этого Иран предложил России содействие в экспорте зерна, причем речь не только о закупке для себя, но и о предоставлении транспортных коридоров для экспорта в третьи страны.
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