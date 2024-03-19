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МИД России выразил демарш советнику-посланнику Великобритании
МИД России выразил демарш советнику-посланнику Великобритании - РИА Новости Крым, 19.03.2024
МИД России выразил демарш советнику-посланнику Великобритании
Министерство иностранных дел во вторник выразило демарш советнику-посланнику посольства Великобритании в РФ после публикаций британских диппредставительств в... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T18:18
2024-03-19T18:18
2024-03-19T18:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел во вторник выразило демарш советнику-посланнику посольства Великобритании в РФ после публикаций британских диппредставительств в период выборов президента России. Об этом пишет РИА Новости.В МИД назвали публикации абсолютно недопустимыми и подчеркнули, что Москва рассматривает их "как вмешательство во внутренние дела России и враждебную попытку оказать давление на независимую избирательную систему в нашей стране, повлиять на результаты выборов"."Подобные действия свидетельствуют о грубом нарушении Лондоном основополагающих принципов дипломатического общения, закрепленных в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и идут вразрез со статусом британской дипломатической миссии в России", - сообщили в МИД РФ. В МИД добавили, что Лондон грубо нарушает принципы дипломатического общения и рекомендовали "лучше обратить свое внимание на ситуацию в Великобритании, где явно назревает кризис власти".Читайте также на РИА Новости Крым:Позорная слабость и космическое вранье: Медведев оценил риторику ЗападаВ 150 раз больше кибератак: как россиянам пытались помешать на выборах"Это наш ответ Чемберленам": Юрий Подоляка проголосовал в Севастополе
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министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, великобритания, внешняя политика, в мире, выборы, выборы президента россии, новости
МИД России выразил демарш советнику-посланнику Великобритании
МИД выразил демарш советнику-посланнику Британии из-за публикаций дипмиссий в дни выборов
18:18 19.03.2024 (обновлено: 18:44 19.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел во вторник выразило демарш советнику-посланнику посольства Великобритании в РФ после публикаций британских диппредставительств в период выборов президента России. Об этом пишет РИА Новости.
"Девятнадцатого марта в ходе демарша в МИД России обратили внимание советника-посланника посольства Великобритании в Москве Т. Додда на неприемлемые агитационные публикации британских диппредставительств в нашей стране в период проведения выборов президента Российской Федерации, которые выполнены в плакатном стиле и были направлены на срыв выборного процесса на новых российских территориях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
В МИД назвали публикации абсолютно недопустимыми и подчеркнули, что Москва рассматривает их "как вмешательство во внутренние дела России и враждебную попытку оказать давление на независимую избирательную систему в нашей стране, повлиять на результаты выборов".
"Подобные действия свидетельствуют о грубом нарушении Лондоном основополагающих принципов дипломатического общения, закрепленных в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и идут вразрез со статусом британской дипломатической миссии в России", - сообщили в МИД РФ.
В МИД добавили, что Лондон грубо нарушает принципы дипломатического общения и рекомендовали "лучше обратить свое внимание на ситуацию в Великобритании, где явно назревает кризис власти".
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