https://crimea.ria.ru/20240319/mid-rossii-vyrazil-demarsh-sovetniku-poslanniku-velikobritanii-1135848799.html

МИД России выразил демарш советнику-посланнику Великобритании

МИД России выразил демарш советнику-посланнику Великобритании - РИА Новости Крым, 19.03.2024

МИД России выразил демарш советнику-посланнику Великобритании

Министерство иностранных дел во вторник выразило демарш советнику-посланнику посольства Великобритании в РФ после публикаций британских диппредставительств в... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T18:18

2024-03-19T18:18

2024-03-19T18:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел во вторник выразило демарш советнику-посланнику посольства Великобритании в РФ после публикаций британских диппредставительств в период выборов президента России. Об этом пишет РИА Новости.В МИД назвали публикации абсолютно недопустимыми и подчеркнули, что Москва рассматривает их "как вмешательство во внутренние дела России и враждебную попытку оказать давление на независимую избирательную систему в нашей стране, повлиять на результаты выборов"."Подобные действия свидетельствуют о грубом нарушении Лондоном основополагающих принципов дипломатического общения, закрепленных в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и идут вразрез со статусом британской дипломатической миссии в России", - сообщили в МИД РФ. В МИД добавили, что Лондон грубо нарушает принципы дипломатического общения и рекомендовали "лучше обратить свое внимание на ситуацию в Великобритании, где явно назревает кризис власти".Читайте также на РИА Новости Крым:Позорная слабость и космическое вранье: Медведев оценил риторику ЗападаВ 150 раз больше кибератак: как россиянам пытались помешать на выборах"Это наш ответ Чемберленам": Юрий Подоляка проголосовал в Севастополе

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министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, великобритания, внешняя политика, в мире, выборы, выборы президента россии, новости