https://crimea.ria.ru/20240425/putin-nazval-strategicheskuyu-zadachu-rossii-1136859880.html
Путин назвал стратегическую задачу России
Путин назвал стратегическую задачу России - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Путин назвал стратегическую задачу России
Стратегическая задача России – нарастить выпуск товаров на собственной технологической базе, особенно по критически важным технологиям и направлениям. Об этом в РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T17:53
2024-04-25T17:53
2024-04-25T17:53
владимир путин (политик)
российский союз промышленников и предпринимателей (рспп)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Стратегическая задача России – нарастить выпуск товаров на собственной технологической базе, особенно по критически важным технологиям и направлениям. Об этом в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил президент РФ Владимир Путин."Стратегическая задача России – нарастить выпуск товаров, услуг, прежде всего на собственной технологической базе, – сказал Путин. – Мы не собираемся абсолютно все здесь производить, в России. Но нужно создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программное обеспечение, применять их на практике, особенно по критически важным технологиям, направлениям".Российский лидер отметил, что таково требование времени. Чтобы ему соответствовать, надо обеспечить приток в экономику квалифицированных кадров, которые готовы осваивать новые производственные и управленческие технологии.А чтобы повысить эффективность обучения молодежи и уже состоявшихся специалистов, будут приняты меры по укреплению всех уровней образования – от школ до вузов, в том числе в рамках системы профориентации федеральной программы "Профессионалитет", программы "Приоритет-2030". Все они получат дальнейшее развитие, уточнил президент.Для достижения этих целей Путин пообещал запустить программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования, привести в порядок их учебную базу и инфраструктуру, включая спортивные объекты и общежития техникумов и колледжей."Надо привлекать молодых людей в эту сферу деятельности, заинтересовывать их в том, чтобы они повышали свою квалификацию и получали нужные профессии", – резюмировал президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Банк России балансирует между поддержкой экономики и борьбой с инфляциейПутин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в РоссииРоссийская промышленность развивается вопреки внешнему давлению – Путин
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), российский союз промышленников и предпринимателей (рспп), россия, производство, промышленность россии, новости
Путин назвал стратегическую задачу России
Путин назвал рост производства на технологической базе России стратегической задачей
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Стратегическая задача России – нарастить выпуск товаров на собственной технологической базе, особенно по критически важным технологиям и направлениям. Об этом в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Стратегическая задача России – нарастить выпуск товаров, услуг, прежде всего на собственной технологической базе, – сказал Путин. – Мы не собираемся абсолютно все здесь производить, в России. Но нужно создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программное обеспечение, применять их на практике, особенно по критически важным технологиям, направлениям".
Российский лидер отметил, что таково требование времени. Чтобы ему соответствовать, надо обеспечить приток в экономику квалифицированных кадров, которые готовы осваивать новые производственные и управленческие технологии.
"Надо раскрыть этот колоссальный потенциал России, дать возможность талантливым ученым, инженерам, предпринимателям, рабочим кадрам в полной мере проявить себя", – подчеркнул он.
А чтобы повысить эффективность обучения молодежи и уже состоявшихся специалистов, будут приняты меры по укреплению всех уровней образования – от школ до вузов, в том числе в рамках системы профориентации федеральной программы "Профессионалитет", программы "Приоритет-2030". Все они получат дальнейшее развитие, уточнил президент.
Для достижения этих целей Путин пообещал запустить программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования, привести в порядок их учебную базу и инфраструктуру, включая спортивные объекты и общежития техникумов и колледжей.
"Надо привлекать молодых людей в эту сферу деятельности, заинтересовывать их в том, чтобы они повышали свою квалификацию и получали нужные профессии", – резюмировал президент.
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