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ВСУ обстреляли гостиницы в Каховке - информация о жертвах уточняется - РИА Новости Крым, 08.05.2023
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ВСУ обстреляли гостиницы в Каховке - информация о жертвах уточняется
ВСУ обстреляли гостиницы в Каховке - информация о жертвах уточняется - РИА Новости Крым, 08.05.2023
ВСУ обстреляли гостиницы в Каховке - информация о жертвах уточняется
ВСУ обстреляли отели и гостиницы в Каховке, расположенные вдоль береговой линии, в некоторых местах возникли пожары, информация о раненых и погибших уточняется. РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T19:19
2023-05-08T19:27
павел филипчук
новые регионы россии
обстрелы всу
происшествия
россия
украина
новости
каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли отели и гостиницы в Каховке, расположенные вдоль береговой линии, в некоторых местах возникли пожары, информация о раненых и погибших уточняется. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Каховской ВГА Павел Филипчук.Он уточнил, что обстрелу подверглись объекты коммерческой инфраструктуры, находящиеся вдоль береговой линии: отели, гостиницы и кафе.По словам Филипчука, украинские войска обстреливают Каховку "практически каждый день, регулярно" из минометов и артиллерии.Ранее Филипчук сообщил об угрозе подтоплений из-за повреждения Каховской оросительной системы в результате обстрелов ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке ВСУ ночью обстреляли Херсонскую область Праздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке
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павел филипчук, новые регионы россии, обстрелы всу, происшествия, россия, украина, новости, каховка
ВСУ обстреляли гостиницы в Каховке - информация о жертвах уточняется

Отели и гостиницы в Каховке подверглись артиллерийскому обстрелу ВСУ – власти

19:19 08.05.2023 (обновлено: 19:27 08.05.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Каховку
Стела на въезде в Каховку - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли отели и гостиницы в Каховке, расположенные вдоль береговой линии, в некоторых местах возникли пожары, информация о раненых и погибших уточняется. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Каховской ВГА Павел Филипчук.
"Было у нас два обстрела. Есть повреждения, возгорания. По раненым и погибшим пока неизвестно", – сказал Филипчук.
Он уточнил, что обстрелу подверглись объекты коммерческой инфраструктуры, находящиеся вдоль береговой линии: отели, гостиницы и кафе.
По словам Филипчука, украинские войска обстреливают Каховку "практически каждый день, регулярно" из минометов и артиллерии.
Ранее Филипчук сообщил об угрозе подтоплений из-за повреждения Каховской оросительной системы в результате обстрелов ВСУ.
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