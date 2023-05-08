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Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке - РИА Новости Крым, 08.05.2023
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Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке
Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке - РИА Новости Крым, 08.05.2023
Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке
Житель Донецка подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе столицы республики, об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T13:35
2023-05-08T13:35
донецкая народная республика (днр)
донецк
алексей кулемзин
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Житель Донецка подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе столицы республики, об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее, в апреле, четверо детей в Донецке получили ранения при срабатывании мины "Лепесток". Известно также о жертвах среди мирного населения в результате срабатывания противопехотных мин, выпущенных ВСУ по Донбассу. В последнее вреся киевский режим подвергает обстрелу "Лепестками" все новые регионы РФ.Киев нарушает взятые на себя ранее международные обязательства, поскольку Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которой запрещается применение, накопление и производство противопехотных мин.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" является копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Мина нажимного действия и срабатывает, когда на нее наступают. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования.ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой народной республики кассетными боеприпасами, снаряженных минами "Лепесток", о чем неоднократно сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее постпредство России при ООН распространило в Совбезе письмо, в котором сообщило о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Документ направили также генсеку ООН.Читайте также на РИА Новости Крым:На Донецк снова скидывают "Лепестки": жителей просят оставаться дома ВСУ обстреляли "Лепестками" село в Запорожской области, есть раненые
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), донецк, алексей кулемзин, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости
Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке

Кулемзин: мужчина подорвался на мине "Лепесток"

13:35 08.05.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Житель Донецка подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе столицы республики, об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Сегодня утром около дома № 46 по улице Бирюзова Кировского района в результате детонации мины "Лепесток" пострадал мужчина 1970 года рождения", – написал Кулемзин в Telegram-канале.
Ранее, в апреле, четверо детей в Донецке получили ранения при срабатывании мины "Лепесток".
Известно также о жертвах среди мирного населения в результате срабатывания противопехотных мин, выпущенных ВСУ по Донбассу.
В последнее вреся киевский режим подвергает обстрелу "Лепестками" все новые регионы РФ.
Киев нарушает взятые на себя ранее международные обязательства, поскольку Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которой запрещается применение, накопление и производство противопехотных мин.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" является копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Мина нажимного действия и срабатывает, когда на нее наступают. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования.
ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой народной республики кассетными боеприпасами, снаряженных минами "Лепесток", о чем неоднократно сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Ранее постпредство России при ООН распространило в Совбезе письмо, в котором сообщило о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Документ направили также генсеку ООН.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ДонецкАлексей КулемзинВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
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