https://crimea.ria.ru/20220809/vsu-obstrelyali-lepestkami-selo-v-zaporozhskoy-oblasti-est-ranenye-1124108632.html
ВСУ обстреляли "Лепестками" село в Запорожской области, есть раненые
ВСУ обстреляли "Лепестками" село в Запорожской области, есть раненые - РИА Новости Крым, 09.08.2022
ВСУ обстреляли "Лепестками" село в Запорожской области, есть раненые
Село Днепровка в Запорожской области обстреляно "Лепестками" со стороны ВСУ. Ранение от разрыва снаряда получил мужчина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T12:05
2022-08-09T12:05
2022-08-09T12:11
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Село Днепровка в Запорожской области обстреляно "Лепестками" со стороны ВСУ. Ранение от разрыва снаряда получил мужчина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Энергодара."Сегодня ранним утром националистические формирования ВСУ, последовав примеру "побратимов", терроризирующих мирное население Донецка, с использованием РСЗО "Ураган" раскидали противопехотные мины "Лепесток" над жилым районом населенного пункта Днепровка", - сообщили власти города.Уточняется, что от разрыва одной из мин травмы ног получил мужчина 1991 года рождения. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается экстренная медицинская помощь.ВСУ регулярно обстреливают жилые районы Донецка противопехотными фугасными минами "Лепесток". В результате атак ежедневно гибнут и получают серьезные травмы мирные жители. Пятого августа ранение получил ребенок, один мужчина погиб в больнице. Всего пострадали 21 человек.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт при помощи дистанционных средств минирования. Особое коварство мины для мирных граждан в том, что из-за необычной формы люди могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской BLU-43/B "Dragontooth".
https://crimea.ria.ru/20220805/smertelnye-lepestki-v-donetske-podorvalsya-rebenok-1124078959.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ обстреляли "Лепестками" село в Запорожской области, есть раненые
ВСУ обстреляли "Лепестками" село Днепровка в Запорожской области
12:05 09.08.2022 (обновлено: 12:11 09.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Село Днепровка в Запорожской области обстреляно "Лепестками" со стороны ВСУ. Ранение от разрыва снаряда получил мужчина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Энергодара.
"Сегодня ранним утром националистические формирования ВСУ, последовав примеру "побратимов", терроризирующих мирное население Донецка, с использованием РСЗО "Ураган" раскидали противопехотные мины "Лепесток" над жилым районом населенного пункта Днепровка", - сообщили власти города.
Уточняется, что от разрыва одной из мин травмы ног получил мужчина 1991 года рождения. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается экстренная медицинская помощь.
"Принимаются все необходимые меры по разминированию жилых районов, на месте работают саперы силовых структур России", - сообщили власти Энергодара.
ВСУ регулярно обстреливают жилые районы Донецка противопехотными фугасными минами "Лепесток". В результате атак ежедневно гибнут и получают серьезные травмы мирные жители. Пятого августа ранение получил ребенок, один мужчина погиб в больнице. Всего пострадали 21 человек
.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт при помощи дистанционных средств минирования. Особое коварство мины для мирных граждан в том, что из-за необычной формы люди могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской BLU-43/B "Dragontooth".