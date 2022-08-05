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Смертельные "Лепестки": в Донецке подорвался ребенок и погиб мужчина - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Смертельные "Лепестки": в Донецке подорвался ребенок и погиб мужчина
Смертельные "Лепестки": в Донецке подорвался ребенок и погиб мужчина - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Смертельные "Лепестки": в Донецке подорвался ребенок и погиб мужчина
В пятницу, 5 августа, в Донецке в результате срабатывания мин ПФМ "Лепесток" пострадал ребенок, один человек скончался в больнице. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T16:33
2022-08-05T16:42
ситуация в донбассе: новости и комментарии
донецкая народная республика (днр)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В пятницу, 5 августа, в Донецке в результате срабатывания мин ПФМ "Лепесток" пострадал ребенок, один человек скончался в больнице. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным СЦКК, всего зафиксирован 21 случай подрыва, один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице. По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, в Киевском районе ранена женщина 1972 года рождения и мужчина 1957 года в Кировском районе. Он получил ранение возле здания школы №89. С осколочным проникающим ранением брюшной полости, а также травматическим отрывом 1-й и 2-й фаланг пальца левой руки он доставлен в больницу.Кроме того, из-за обстрелов ВСУ загорелась крыша железнодорожного вокзала в Киевском районе Донецка, повреждены жилые дома по улице Савченко и здание школы по ул. Кирова.Накануне в результате массированного обстрела Донецка пять человек погибли, еще шесть получили ранения.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт при помощи дистанционных средств минирования. Особое коварство мины для мирных граждан в том, что из-за необычной формы люди могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской BLU-43/B "Dragontooth".
https://crimea.ria.ru/20220804/vsu-obstrelivayut-dramteatr-v-donetske-gde-prokhodit-proschanie-s-kachuroy-1124060493.html
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РИА Новости Крым
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ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), происшествия
Смертельные "Лепестки": в Донецке подорвался ребенок и погиб мужчина

В Донецке ранения от мин "Лепесток" получили 20 мирных жителей, один человек скончался

16:33 05.08.2022 (обновлено: 16:42 05.08.2022)
 
© Штаб теробороны ДНРПротивопехотные фугасные мины "Лепесток" на улицах Донецка
Противопехотные фугасные мины Лепесток на улицах Донецка
© Штаб теробороны ДНР
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В пятницу, 5 августа, в Донецке в результате срабатывания мин ПФМ "Лепесток" пострадал ребенок, один человек скончался в больнице. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По данным СЦКК, всего зафиксирован 21 случай подрыва, один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.
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По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, в Киевском районе ранена женщина 1972 года рождения и мужчина 1957 года в Кировском районе. Он получил ранение возле здания школы №89. С осколочным проникающим ранением брюшной полости, а также травматическим отрывом 1-й и 2-й фаланг пальца левой руки он доставлен в больницу.
Кроме того, из-за обстрелов ВСУ загорелась крыша железнодорожного вокзала в Киевском районе Донецка, повреждены жилые дома по улице Савченко и здание школы по ул. Кирова.
Накануне в результате массированного обстрела Донецка пять человек погибли, еще шесть получили ранения.
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Ситуация в Донбассе: новости и комментарииДонецкая Народная Республика (ДНР)Происшествия
 
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