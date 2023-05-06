https://crimea.ria.ru/20230506/kakhovskiy-magistralnyy-kanal-povrezhden-iz-za-obstrelov-vsu-1128579547.html

Каховский магистральный канал поврежден из-за обстрелов ВСУ

Каховский магистральный канал поврежден из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Каховский магистральный канал поврежден из-за обстрелов ВСУ

Из-за регулярных обстрелов со стороны Украины серьезно повреждена Каховская оросительная система, что ставит под угрозу сельхозсезон. Удары противника разрушают РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T16:47

2023-05-06T16:47

2023-05-06T16:49

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НОВАЯ КАХОВКА, 6 мая – РИА Новости Крым. Из-за регулярных обстрелов со стороны Украины серьезно повреждена Каховская оросительная система, что ставит под угрозу сельхозсезон. Удары противника разрушают инфраструктуру, вредят предпринимателям и производству, однако население района продолжает борьбу за мирную жизнь. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава Каховской районной администрации Павел Филипчук.Повреждена насосная станцияПо словам руководителя района, в результате обстрелов регулярно страдают гидротехнические сооружения. Однако угрозы подтопления из-за повышения уровня Каховского водохранилища для населенных пунктов округа на сегодняшний день нет."На территории нашего муниципалитета обстановка стабильная. Уровень воды находится в своем обычном русле вдоль населенных пунктов, расположенных на берегу в нашем округе", - сказал он, отметив, что угрозы подтопления на данный момент нет.ВСУ бьют по инфраструктуре"Все населенные пункты и объекты инфраструктуры вдоль береговой линии постоянно обстреливаются со стороны ВСУ. Есть значительные, фундаментальные разрушения как в жилой инфраструктуре, так и в промышленной", - рассказал он.Из-за регулярных обстрелов со стороны Украины разрушены школы, детские сады, ФАПы и врачебные амбулатории.По словам Филипчука, несмотря на это, жизнь в регионе продолжается - здесь остались около 50% жителей, в настоящее время ведется перепись населения."К концу мая будет известно точное количество, статистика", - уточнил он.Как ранее рассказал РИА Новости Крым глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, уровень воды в Каховском водохранилище поднялся, вероятнее всего, из-за открытия шлюзов в подконтрольных Киеву регионах, однако ВСУ постоянными обстрелами не позволяют сотрудникам Каховской ГЭС вести восстановительные работы и регулировать сбросы воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – есть ли риск для ГЭСГлава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов"Пойдут на дно: Сальдо о шансах ВСУ форсировать Днепр

https://crimea.ria.ru/20230505/dorogu-v-krym-cherez-khersonskuyu-oblast-zavershat-ranshe-sroka-1128544622.html

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Глава администрации Каховского района Павел Филипчук о последствиях ударов ВСУ по региону Глава администрации Каховского района Павел Филипчук о последствиях ударов ВСУ по региону 2023-05-06T16:47 true PT1M39S

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