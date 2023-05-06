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Каховский магистральный канал поврежден из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 06.05.2023
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Каховский магистральный канал поврежден из-за обстрелов ВСУ
Каховский магистральный канал поврежден из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Каховский магистральный канал поврежден из-за обстрелов ВСУ
Из-за регулярных обстрелов со стороны Украины серьезно повреждена Каховская оросительная система, что ставит под угрозу сельхозсезон. Удары противника разрушают РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T16:47
2023-05-06T16:49
эксклюзивы риа новости крым
каховская гэс
новые регионы россии
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
сельское хозяйство
общество
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НОВАЯ КАХОВКА, 6 мая – РИА Новости Крым. Из-за регулярных обстрелов со стороны Украины серьезно повреждена Каховская оросительная система, что ставит под угрозу сельхозсезон. Удары противника разрушают инфраструктуру, вредят предпринимателям и производству, однако население района продолжает борьбу за мирную жизнь. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава Каховской районной администрации Павел Филипчук.Повреждена насосная станцияПо словам руководителя района, в результате обстрелов регулярно страдают гидротехнические сооружения. Однако угрозы подтопления из-за повышения уровня Каховского водохранилища для населенных пунктов округа на сегодняшний день нет."На территории нашего муниципалитета обстановка стабильная. Уровень воды находится в своем обычном русле вдоль населенных пунктов, расположенных на берегу в нашем округе", - сказал он, отметив, что угрозы подтопления на данный момент нет.ВСУ бьют по инфраструктуре"Все населенные пункты и объекты инфраструктуры вдоль береговой линии постоянно обстреливаются со стороны ВСУ. Есть значительные, фундаментальные разрушения как в жилой инфраструктуре, так и в промышленной", - рассказал он.Из-за регулярных обстрелов со стороны Украины разрушены школы, детские сады, ФАПы и врачебные амбулатории.По словам Филипчука, несмотря на это, жизнь в регионе продолжается - здесь остались около 50% жителей, в настоящее время ведется перепись населения."К концу мая будет известно точное количество, статистика", - уточнил он.Как ранее рассказал РИА Новости Крым глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, уровень воды в Каховском водохранилище поднялся, вероятнее всего, из-за открытия шлюзов в подконтрольных Киеву регионах, однако ВСУ постоянными обстрелами не позволяют сотрудникам Каховской ГЭС вести восстановительные работы и регулировать сбросы воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – есть ли риск для ГЭСГлава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов"Пойдут на дно: Сальдо о шансах ВСУ форсировать Днепр
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Глава администрации Каховского района Павел Филипчук о последствиях ударов ВСУ по региону
Глава администрации Каховского района Павел Филипчук о последствиях ударов ВСУ по региону
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каховская гэс, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, сельское хозяйство, общество, безопасность, павел филипчук, новости, новая каховка, херсонская область
Каховский магистральный канал поврежден из-за обстрелов ВСУ

Глава Каховской ВГА Филипчук об угрозе подтоплений и последствиях регулярных обстрелов ВСУ

16:47 06.05.2023 (обновлено: 16:49 06.05.2023)
 
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НОВАЯ КАХОВКА, 6 мая – РИА Новости Крым. Из-за регулярных обстрелов со стороны Украины серьезно повреждена Каховская оросительная система, что ставит под угрозу сельхозсезон. Удары противника разрушают инфраструктуру, вредят предпринимателям и производству, однако население района продолжает борьбу за мирную жизнь. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава Каховской районной администрации Павел Филипчук.

Повреждена насосная станция

"На территории нашего округа находится центральный объект – Каховская оросительная система. Это – основное сооружение центрального магистрального канала – главная насосная станция. И она повреждена. Полностью разрушено административное здание и больше чем на 50% выведены из строя сооружения центральной насосной станции, что не позволяет сегодня полноценно обеспечивать работу сельхозпроизводителей, полив. А у нас сельхозсезон наступил", - рассказал он, уточнив, что речь идет про Каховский магистральный канал.
По словам руководителя района, в результате обстрелов регулярно страдают гидротехнические сооружения. Однако угрозы подтопления из-за повышения уровня Каховского водохранилища для населенных пунктов округа на сегодняшний день нет.
"На территории нашего муниципалитета обстановка стабильная. Уровень воды находится в своем обычном русле вдоль населенных пунктов, расположенных на берегу в нашем округе", - сказал он, отметив, что угрозы подтопления на данный момент нет.
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ВСУ бьют по инфраструктуре

"Все населенные пункты и объекты инфраструктуры вдоль береговой линии постоянно обстреливаются со стороны ВСУ. Есть значительные, фундаментальные разрушения как в жилой инфраструктуре, так и в промышленной", - рассказал он.
Из-за регулярных обстрелов со стороны Украины разрушены школы, детские сады, ФАПы и врачебные амбулатории.
"Проблем предостаточно. У нас разрушены и объекты системы образования, и объекты медицины пострадали, и объекты коммерческого назначения, которые занимались производством тех или иных товаров. И несколько сотен объектов жилого фонда пострадали от обстрелов", - отметил глава ВГА.
По словам Филипчука, несмотря на это, жизнь в регионе продолжается - здесь остались около 50% жителей, в настоящее время ведется перепись населения.
"К концу мая будет известно точное количество, статистика", - уточнил он.
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Как ранее рассказал РИА Новости Крым глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, уровень воды в Каховском водохранилище поднялся, вероятнее всего, из-за открытия шлюзов в подконтрольных Киеву регионах, однако ВСУ постоянными обстрелами не позволяют сотрудникам Каховской ГЭС вести восстановительные работы и регулировать сбросы воды.
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