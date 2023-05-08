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ВСУ обстреляли Таврийск - горит девятиэтажка: видео - РИА Новости Крым, 08.05.2023
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ВСУ обстреляли Таврийск - горит девятиэтажка: видео
ВСУ обстреляли Таврийск - горит девятиэтажка: видео - РИА Новости Крым, 08.05.2023
ВСУ обстреляли Таврийск - горит девятиэтажка: видео
Таврийск – город, где берет начало Северо-Крымский канал, подвергся артобстрелу со стороны ВСУ. После прямого попадания гаубичного снаряда загорелась жилая... РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T20:06
2023-05-08T20:06
эксклюзивы риа новости крым
новые регионы россии
происшествия
обстрелы всу
пожар
евгений четкарев
таврийск
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Таврийск – город, где берет начало Северо-Крымский канал, подвергся артобстрелу со стороны ВСУ. После прямого попадания гаубичного снаряда загорелась жилая девятиэтажка.По его словам, жертв и пострадавших нет.Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли отели и гостиницы в Каховке, расположенные вдоль береговой линии, в некоторых местах возникли пожары. По неподтвержденным данным, погибли два человека, один получил ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в ДонецкеВСУ ночью обстреляли Херсонскую областьПраздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке
новые регионы россии
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новые регионы россии, происшествия, обстрелы всу, пожар, евгений четкарев, таврийск, херсонская область, новости, видео
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ВСУ обстреляли Таврийск - горит девятиэтажка: видео

После артобстрела ВСУ в Таврийске Херсонской области горит девятиэтажка

20:06 08.05.2023
 
© РИА Новости КрымЖилая девятиэтажка в Таврийске Херсонской области горит после обстрела ВСУ
Жилая девятиэтажка в Таврийске Херсонской области горит после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Таврийск – город, где берет начало Северо-Крымский канал, подвергся артобстрелу со стороны ВСУ. После прямого попадания гаубичного снаряда загорелась жилая девятиэтажка.
"Сегодня боевиками ВСУ был подвергнут артиллерийскому обстрелу город Таврийск. Вследствие чего пострадала многоэтажка, возник пожар. На месте работают оперативные службы, МЧС. На данный момент пожар локализован. Ситуацию держу на контроле", - рассказал глава Таврийска Евгений Четкарев.
По его словам, жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли отели и гостиницы в Каховке, расположенные вдоль береговой линии, в некоторых местах возникли пожары. По неподтвержденным данным, погибли два человека, один получил ранения.
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