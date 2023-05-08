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ВСУ обстреляли Таврийск - горит девятиэтажка: видео
ВСУ обстреляли Таврийск - горит девятиэтажка: видео - РИА Новости Крым, 08.05.2023
ВСУ обстреляли Таврийск - горит девятиэтажка: видео
Таврийск – город, где берет начало Северо-Крымский канал, подвергся артобстрелу со стороны ВСУ. После прямого попадания гаубичного снаряда загорелась жилая... РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T20:06
2023-05-08T20:06
2023-05-08T20:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Таврийск – город, где берет начало Северо-Крымский канал, подвергся артобстрелу со стороны ВСУ. После прямого попадания гаубичного снаряда загорелась жилая девятиэтажка.По его словам, жертв и пострадавших нет.Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли отели и гостиницы в Каховке, расположенные вдоль береговой линии, в некоторых местах возникли пожары. По неподтвержденным данным, погибли два человека, один получил ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в ДонецкеВСУ ночью обстреляли Херсонскую областьПраздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новые регионы россии, происшествия, обстрелы всу, пожар, евгений четкарев, таврийск, херсонская область, новости, видео
Материал дополняется
ВСУ обстреляли Таврийск - горит девятиэтажка: видео
После артобстрела ВСУ в Таврийске Херсонской области горит девятиэтажка