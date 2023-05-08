https://crimea.ria.ru/20230508/vsu-obstrelyali-tavriysk---gorit-devyatietazhka-video-1128611028.html

ВСУ обстреляли Таврийск - горит девятиэтажка: видео

ВСУ обстреляли Таврийск - горит девятиэтажка: видео - РИА Новости Крым, 08.05.2023

ВСУ обстреляли Таврийск - горит девятиэтажка: видео

Таврийск – город, где берет начало Северо-Крымский канал, подвергся артобстрелу со стороны ВСУ. После прямого попадания гаубичного снаряда загорелась жилая... РИА Новости Крым, 08.05.2023

2023-05-08T20:06

2023-05-08T20:06

2023-05-08T20:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Таврийск – город, где берет начало Северо-Крымский канал, подвергся артобстрелу со стороны ВСУ. После прямого попадания гаубичного снаряда загорелась жилая девятиэтажка.По его словам, жертв и пострадавших нет.Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли отели и гостиницы в Каховке, расположенные вдоль береговой линии, в некоторых местах возникли пожары. По неподтвержденным данным, погибли два человека, один получил ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в ДонецкеВСУ ночью обстреляли Херсонскую областьПраздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке

новые регионы россии

таврийск

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, происшествия, обстрелы всу, пожар, евгений четкарев, таврийск, херсонская область, новости, видео