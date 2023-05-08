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В Белгороде отменили мероприятия на 9 мая – область под обстрелом ВСУ
В Белгороде отменили мероприятия на 9 мая – область под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 08.05.2023
В Белгороде отменили мероприятия на 9 мая – область под обстрелом ВСУ
В Белгороде праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы отменены в целях безопасности, приграничные районы области продолжают оставаться под обстрелом ВСУ... РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T23:40
2023-05-08T23:40
2023-05-08T23:40
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обстрелы всу
обстрелы белгородской области
белгородская область
валентин демидов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Белгороде праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы отменены в целях безопасности, приграничные районы области продолжают оставаться под обстрелом ВСУ. Об этом сообщили власти административного центра и региона. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, прямо сейчас ВСУ обстреливают снарядами Валуйский городской округ, а над городом Валуйки ПВО сбили ракету – "последствия на земле уточняются".Он уточнил, что по предварительным данным, пострадавших от обстрелов нет, оперативные службы и сотрудники администраций продолжают обследовать территории.На фоне происходящего мэр Белгорода Валентин Демидов заявил о переносе запланированных ранее на 9 мая праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Он заверил, что все запланированные мероприятия проведут, "когда позволит обстановка". А пока 9 мая в городе ограничатся возложением цветов к памятникам Великой Отечественной войны и поздравлениями ветеранов.Ранее 8 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ хутора в Шебекинском городском округе и атаке вражеских беспилотников в Валуйском ГО. Читайте также на РИА Новости Крым: ВСУ обстреляли гостиницы в Каховке – информация о жертвах уточняетсяВСУ обстреляли Таврийск - горит девятиэтажка: видео
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белгород, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, валентин демидов, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, день победы, происшествия, новости
В Белгороде отменили мероприятия на 9 мая – область под обстрелом ВСУ
В Белгородской отметили мероприятия на День Победы – область под обстрелом ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Белгороде праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы отменены в целях безопасности, приграничные районы области продолжают оставаться под обстрелом ВСУ. Об этом сообщили власти административного центра и региона.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, прямо сейчас ВСУ обстреливают снарядами Валуйский городской округ, а над городом Валуйки ПВО сбили ракету – "последствия на земле уточняются".
"В селе Казначеевка один снаряд попал на территорию школы, взрывной волной выбиты стекла. В селе Бирюч повреждены одно частное домовладение и линия электропередачи", – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что по предварительным данным, пострадавших от обстрелов нет, оперативные службы и сотрудники администраций продолжают обследовать территории.
На фоне происходящего мэр Белгорода Валентин Демидов заявил о переносе запланированных ранее на 9 мая праздничных мероприятий в честь Дня Победы.
"Друзья, принял решение о переносе праздничных мероприятий завтра, 9 мая, в целях безопасности. Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь – рисковать не стоит", – сообщил Демидов.
Он заверил, что все запланированные мероприятия проведут, "когда позволит обстановка". А пока 9 мая в городе ограничатся возложением цветов к памятникам Великой Отечественной войны и поздравлениями ветеранов.
"После окончания акции "Волна памяти" и церемонии возложения цветов к мемориалам в 11:00 ограничение движения автомобилей на близлежащих улицах, которое анонсировали, будет снято", – уточнил Демидов.
Ранее 8 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил
об обстреле ВСУ хутора в Шебекинском городском округе и атаке вражеских беспилотников в Валуйском ГО.
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