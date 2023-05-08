https://crimea.ria.ru/20230508/v-belgorode-otmenili-meropriyatiya-na-9-maya--oblast-pod-obstrelom-vsu-1128613563.html

В Белгороде отменили мероприятия на 9 мая – область под обстрелом ВСУ

В Белгороде отменили мероприятия на 9 мая – область под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 08.05.2023

В Белгороде отменили мероприятия на 9 мая – область под обстрелом ВСУ

В Белгороде праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы отменены в целях безопасности, приграничные районы области продолжают оставаться под обстрелом ВСУ... РИА Новости Крым, 08.05.2023

2023-05-08T23:40

2023-05-08T23:40

2023-05-08T23:40

белгород

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

белгородская область

валентин демидов

всу (вооруженные силы украины)

украина

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Белгороде праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы отменены в целях безопасности, приграничные районы области продолжают оставаться под обстрелом ВСУ. Об этом сообщили власти административного центра и региона. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, прямо сейчас ВСУ обстреливают снарядами Валуйский городской округ, а над городом Валуйки ПВО сбили ракету – "последствия на земле уточняются".Он уточнил, что по предварительным данным, пострадавших от обстрелов нет, оперативные службы и сотрудники администраций продолжают обследовать территории.На фоне происходящего мэр Белгорода Валентин Демидов заявил о переносе запланированных ранее на 9 мая праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Он заверил, что все запланированные мероприятия проведут, "когда позволит обстановка". А пока 9 мая в городе ограничатся возложением цветов к памятникам Великой Отечественной войны и поздравлениями ветеранов.Ранее 8 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ хутора в Шебекинском городском округе и атаке вражеских беспилотников в Валуйском ГО. Читайте также на РИА Новости Крым: ВСУ обстреляли гостиницы в Каховке – информация о жертвах уточняетсяВСУ обстреляли Таврийск - горит девятиэтажка: видео

белгород

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