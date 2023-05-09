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Новая Каховка под массированным ударом ВСУ - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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Новая Каховка под массированным ударом ВСУ
Новая Каховка под массированным ударом ВСУ - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Новая Каховка под массированным ударом ВСУ
Во вторник, 9 мая, Новая Каховка в Херсонской области находится под массированным ударом со стороны Украины. Об этом сообщает администрация Новокаховского... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T16:28
2023-05-09T16:28
новая каховка
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новые регионы россии
сво
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Во вторник, 9 мая, Новая Каховка в Херсонской области находится под массированным ударом со стороны Украины. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского округа.Отмечается, что боевики целенаправленно ведут обстрел центра города.Горожан просят оставаться в укрытиях.Накануне ВСУ обстреляли отели и гостиницы в Каховке, расположенные вдоль береговой линии, в некоторых местах возникли пожары. 9 мая ВСУ также бьют по мирному российскому приграничью: с утра обстреляна Брянская область, в результате возник пожар в детском саду. В Белгородской области после ударов украинских боевиков повреждены десятки жилых домов и автомобилей. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и автоВ Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню в честь Дня ПобедыВ Белгороде отменили мероприятия на 9 мая – область под обстрелом ВСУ
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новая каховка
херсонская область
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новая каховка, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, сво, общество
Новая Каховка под массированным ударом ВСУ

ВСУ ведут массированный обстрел центра Новой Каховки из артиллерии - администрация

16:28 09.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая Каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
Новая Каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Во вторник, 9 мая, Новая Каховка в Херсонской области находится под массированным ударом со стороны Украины. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского округа.
Отмечается, что боевики целенаправленно ведут обстрел центра города.
"В результате артиллерийского обстрела украинскими нацистами Новой Каховки в День Великой Победы в городском округе отсутствует электроэнергия и связь. Все экстренные и аварийные службы работают над устранением последствий обстрела", - сообщает администрация в Telegram.
Горожан просят оставаться в укрытиях.
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Накануне ВСУ обстреляли отели и гостиницы в Каховке, расположенные вдоль береговой линии, в некоторых местах возникли пожары.
9 мая ВСУ также бьют по мирному российскому приграничью: с утра обстреляна Брянская область, в результате возник пожар в детском саду. В Белгородской области после ударов украинских боевиков повреждены десятки жилых домов и автомобилей. Пострадавших нет.
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Новая КаховкаХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовые регионы РоссииСВООбщество
 
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