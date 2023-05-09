https://crimea.ria.ru/20230509/novaya-kakhovka-pod-massirovannym-udarom-vsu-1128624401.html

Новая Каховка под массированным ударом ВСУ

Новая Каховка под массированным ударом ВСУ - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Новая Каховка под массированным ударом ВСУ

Во вторник, 9 мая, Новая Каховка в Херсонской области находится под массированным ударом со стороны Украины. Об этом сообщает администрация Новокаховского... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T16:28

2023-05-09T16:28

2023-05-09T16:28

новая каховка

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новые регионы россии

сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Во вторник, 9 мая, Новая Каховка в Херсонской области находится под массированным ударом со стороны Украины. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского округа.Отмечается, что боевики целенаправленно ведут обстрел центра города.Горожан просят оставаться в укрытиях.Накануне ВСУ обстреляли отели и гостиницы в Каховке, расположенные вдоль береговой линии, в некоторых местах возникли пожары. 9 мая ВСУ также бьют по мирному российскому приграничью: с утра обстреляна Брянская область, в результате возник пожар в детском саду. В Белгородской области после ударов украинских боевиков повреждены десятки жилых домов и автомобилей. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и автоВ Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню в честь Дня ПобедыВ Белгороде отменили мероприятия на 9 мая – область под обстрелом ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230508/vsu-obstrelyali-tavriysk---gorit-devyatietazhka-video-1128611028.html

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, сво, общество