https://crimea.ria.ru/20230509/novaya-kakhovka-pod-massirovannym-udarom-vsu-1128624401.html
Новая Каховка под массированным ударом ВСУ
Новая Каховка под массированным ударом ВСУ - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Новая Каховка под массированным ударом ВСУ
Во вторник, 9 мая, Новая Каховка в Херсонской области находится под массированным ударом со стороны Украины. Об этом сообщает администрация Новокаховского... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T16:28
2023-05-09T16:28
2023-05-09T16:28
новая каховка
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новые регионы россии
сво
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Во вторник, 9 мая, Новая Каховка в Херсонской области находится под массированным ударом со стороны Украины. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского округа.Отмечается, что боевики целенаправленно ведут обстрел центра города.Горожан просят оставаться в укрытиях.Накануне ВСУ обстреляли отели и гостиницы в Каховке, расположенные вдоль береговой линии, в некоторых местах возникли пожары. 9 мая ВСУ также бьют по мирному российскому приграничью: с утра обстреляна Брянская область, в результате возник пожар в детском саду. В Белгородской области после ударов украинских боевиков повреждены десятки жилых домов и автомобилей. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и автоВ Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню в честь Дня ПобедыВ Белгороде отменили мероприятия на 9 мая – область под обстрелом ВСУ
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новая каховка
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новая каховка, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, сво, общество
Новая Каховка под массированным ударом ВСУ
ВСУ ведут массированный обстрел центра Новой Каховки из артиллерии - администрация