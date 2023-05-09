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Награды, форма и оружие: в Новой Каховке открыли выставку ко Дню Победы

Награды, форма и оружие: в Новой Каховке открыли выставку ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Награды, форма и оружие: в Новой Каховке открыли выставку ко Дню Победы

В прифронтовой Новой Каховке Херсонской области отмечают День Победы, несмотря на сложную обстановку и отмену массовых мероприятий. Накануне в городе привели в... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T17:38

2023-05-09T17:38

2023-05-09T17:38

новая каховка

херсонская область

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым

общество

владимир леонтьев

день победы

78-я годовщина великой победы

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НОВАЯ КАХОВКА, 9 мая – РИА Новости Крым. В прифронтовой Новой Каховке Херсонской области отмечают День Победы, несмотря на сложную обстановку и отмену массовых мероприятий. Накануне в городе привели в порядок все мемориалы и захоронения времен Великой Отечественной войны, роздано тысячи георгиевских ленточек. Также в одном из крупнейших торговых центров Новой Каховки развернулась экспозиция, посвященная Великой Победе.На выставке представлены десятки уникальных материалов: оригинальная форма бойцов Красной армии и флота и войск НКВД, боевые награды, различные виды оружия, фотографии и карты. Также в экспозиции присутствует оригинал плана Берлинской стратегической наступательной операции Первого Белорусского фронта (апрель-май 1945 года) с подписью маршала Победы Георгия Жукова.Здесь же на большом экране транслировался военный Парад, который прошел сегодня на Красной площади в Москве, звучат песни военных лет.Экспонаты для выставки предоставил из своей личной коллекции глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев."К большому сожалению, большую и серьезную выставку организовать мы сейчас не можем в силу обстоятельств и необходимости сохранения безопасности. Поэтому мы решили организовать небольшую выставку там, куда люди постоянно приходят. Здесь все вещи из частных коллекций, потому что музеи мы пытаемся сохранить в целости и сохранности – они ждут своего открытия после освобождения", – рассказал градоначальник РИА Новости Крым.Леонтьев также отметил, что в экспозиции также представлено знамя 1372-го стрелкового полка, который в ноябре 1943 года освобождал именно эти поселки Херсонской области – Каховку, Малую Каховку и Британы (после 1946 года – Днепряны)."Здесь представлены вещи, которые на самом деле носили наши воины, в которых остался и сохранился дух наших героев. Все это мы делаем для того, чтобы показать людям тот великий подвиг, помочь им проникнуться и вспомнить те годы войны, наших отцов, дедов, прадедов, тружеников тыла – всех тех, кто спас нашу страну от коричневой чумы", - добавил глава городского округа.

новая каховка

херсонская область

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В Новой Каховке организовали тематическую экспозицию в честь 78-й годовщины Великой Победы В Новой Каховке организовали тематическую экспозицию в честь 78-й годовщины Великой Победы 2023-05-09T17:38 true PT3M12S

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новая каховка, херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, общество, владимир леонтьев, день победы, 78-я годовщина великой победы, видео