https://crimea.ria.ru/20230512/bolshe-tysyachi-boevikov-istrebitel-i-25-dronov--poteri-vsu-rastut-1128689277.html

Больше тысячи боевиков, истребитель и 25 дронов – потери ВСУ растут

Больше тысячи боевиков, истребитель и 25 дронов – потери ВСУ растут - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Больше тысячи боевиков, истребитель и 25 дронов – потери ВСУ растут

Российские военные за сутки уничтожили около 1,2 тысячи украинских боевиков, сбили вражеский истребитель и 25 дронов, ликвидировали несколько... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T14:48

2023-05-12T14:48

2023-05-12T14:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили около 1,2 тысячи украинских боевиков, сбили вражеский истребитель и 25 дронов, ликвидировали несколько диверсионно-разведывательных групп, сообщает в пятницу Минобороны России.Купянское и Красно-Лиманское направленияНа Купянском направлении потери противника за сутки составили более 60-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две боевые машины РСЗО "Град", артиллерийская система М109 Paladin, самоходная артиллерийская установка "Акация". В течение ночи в районе харьковской Котляровки пресечено действие диверсионно-разведывательной группы.На Красно-Лиманском направлении фронта за сутки уничтожено более 75-ти украинских боевиков, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы в районах Червоной Дибровы и Кременной Луганской Народной Республики.Донецкое направлениеНа Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118 производства Великобритании."В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжали вести бои по овладению городскими кварталами. Подразделения ВДВ оказывают им поддержку и пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах. За прошедшие сутки в районе города Артемовск авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи", - сказано в сообщении оборонного ведомства.Кроме того, над Часовым Яром Донецкой Народной Республики сбит украинский истребитель Су-27, а в районе Авдеевки уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 110-ти военнослужащих, один танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Херсонской линии в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских боевиков, боевая бронированная машина, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация".Всего за сутки поражены 72 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах. В Запорожье уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ, в районе Боровой разбита американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, под Никополем - украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", средства ПВО перехватили три ракеты HIMARS и "Ураган", также уничтожены 25 украинских беспилотников.С начала проведения специальной военной операции уничтожено: 422 самолета, 230 вертолетов, 4 099 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9 108 танков и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 796 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 141 единица специальной военной автомобильной техники.Ранее сообщалось, что Армия России 11 мая подавила попытку наступления ВСУ на всей линии боевого соприкосновения на Соледарском направлении. Как уточнили в Минобороны, на Малоильиновском направлении занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища. В этом районе уничтожено более 540 украинских военнослужащих, восемь танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧФ уничтожил "Калибрами" более 180 объектов украинских войскЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУЧто происходит на линии боевого соприкосновения - заявление Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230512/armiya-rossii-podavila-popytku-nastupleniya-vsu-na-soledarskom-napravlenii-1128686780.html

https://crimea.ria.ru/20230512/chf-unichtozhil-kalibrami-bolee-180-obektov-ukrainskikh-voysk-s-nachala-svo-1128679254.html

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