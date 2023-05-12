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ЧФ уничтожил "Калибрами" более 180 объектов украинских войск
ЧФ уничтожил "Калибрами" более 180 объектов украинских войск - РИА Новости Крым, 12.05.2023
ЧФ уничтожил "Калибрами" более 180 объектов украинских войск
Корабли и подводные лодки Черноморского флота с начала специальной военной операции нанесли более 180 ударов ракетами "Калибр" по критически важным объектам... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T10:33
2023-05-12T10:33
2023-05-12T10:37
чф рф (черноморский флот российской федерации)
виктор соколов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Корабли и подводные лодки Черноморского флота с начала специальной военной операции нанесли более 180 ударов ракетами "Калибр" по критически важным объектам вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.По словам Соколова, одновременно ударами авиации были уничтожены основные элементы систем ПВО и освещения надводной обстановки противника в северо-западной части Черного моря и в Азовском море.Также активно применялись береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион" и "Бал" береговых ракетно-артиллерийских войск флота."Ракетами БРК в первую очередь поражались командные пункты противника, аэродромы, позиционные районы подразделений ПВО, надводные корабли ВМС Украины. Всего подразделениями береговых ракетно-артиллерийских войск флота нанесены удары по 70 объектам противника", - уточнил командующий флотом.При осуществлении поддержки сухопутных войск на приморском направлении десантные корабли флота для поражения целей на берегу применяли реактивные системы залпового огня. Для разведки, целеуказания и корректировки огня применялись беспилотники, добавил Соколов.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о ночном ударе по резервам и складам ВСУБудут ли праздновать день Черноморского флота в СевастополеКогда может наступить переломный момент в спецоперации – прогноз
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чф рф (черноморский флот российской федерации), виктор соколов, армия и флот, сво, всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии, черное море, азовское море
ЧФ уничтожил "Калибрами" более 180 объектов украинских войск
Соколов: с начала СВО корабли ЧФ поразили "Калибрами" 180 объектов украинских войск
10:33 12.05.2023 (обновлено: 10:37 12.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Корабли и подводные лодки Черноморского флота с начала специальной военной операции нанесли более 180 ударов ракетами "Калибр" по критически важным объектам вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.
"Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки ЧФ, имеющие на вооружении ракетные комплексы "Калибр", нанесли удары по более чем 180 критически важным объектам противника. Основными целями поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции", - сказал адмирал в интервью "Красной звезде".
По словам Соколова, одновременно ударами авиации были уничтожены основные элементы систем ПВО и освещения надводной обстановки противника в северо-западной части Черного моря и в Азовском море.
Также активно применялись береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион" и "Бал" береговых ракетно-артиллерийских войск флота.
"Ракетами БРК в первую очередь поражались командные пункты противника, аэродромы, позиционные районы подразделений ПВО, надводные корабли ВМС Украины. Всего подразделениями береговых ракетно-артиллерийских войск флота нанесены удары по 70 объектам противника", - уточнил командующий флотом.
При осуществлении поддержки сухопутных войск на приморском направлении десантные корабли флота для поражения целей на берегу применяли реактивные системы залпового огня. Для разведки, целеуказания и корректировки огня применялись беспилотники, добавил Соколов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
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