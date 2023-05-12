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ЧФ уничтожил "Калибрами" более 180 объектов украинских войск

ЧФ уничтожил "Калибрами" более 180 объектов украинских войск - РИА Новости Крым, 12.05.2023

ЧФ уничтожил "Калибрами" более 180 объектов украинских войск

Корабли и подводные лодки Черноморского флота с начала специальной военной операции нанесли более 180 ударов ракетами "Калибр" по критически важным объектам... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T10:33

2023-05-12T10:33

2023-05-12T10:37

чф рф (черноморский флот российской федерации)

виктор соколов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Корабли и подводные лодки Черноморского флота с начала специальной военной операции нанесли более 180 ударов ракетами "Калибр" по критически важным объектам вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.По словам Соколова, одновременно ударами авиации были уничтожены основные элементы систем ПВО и освещения надводной обстановки противника в северо-западной части Черного моря и в Азовском море.Также активно применялись береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион" и "Бал" береговых ракетно-артиллерийских войск флота."Ракетами БРК в первую очередь поражались командные пункты противника, аэродромы, позиционные районы подразделений ПВО, надводные корабли ВМС Украины. Всего подразделениями береговых ракетно-артиллерийских войск флота нанесены удары по 70 объектам противника", - уточнил командующий флотом.При осуществлении поддержки сухопутных войск на приморском направлении десантные корабли флота для поражения целей на берегу применяли реактивные системы залпового огня. Для разведки, целеуказания и корректировки огня применялись беспилотники, добавил Соколов.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о ночном ударе по резервам и складам ВСУБудут ли праздновать день Черноморского флота в СевастополеКогда может наступить переломный момент в спецоперации – прогноз

https://crimea.ria.ru/20230512/chernomorskiy-flot-usilil-zaschitu-kryma-ot-atak-bespilotnikov-vsu-1128679016.html

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черное море

азовское море

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чф рф (черноморский флот российской федерации), виктор соколов, армия и флот, сво, всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии, черное море, азовское море