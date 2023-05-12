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Будут ли праздновать день Черноморского флота в Севастополе

Будут ли праздновать день Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Будут ли праздновать день Черноморского флота в Севастополе

В Севастополе на День Черноморского флота, 13 мая, запланирован ряд мероприятий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T08:45

2023-05-12T08:45

2023-05-12T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе на День Черноморского флота, 13 мая, запланирован ряд мероприятий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Михаил Развожаев напомнил, что в этом году Черноморский флот, основание которого предопределило возникновение и самого Севастополя, отметит 240 лет.Он отметил, что традиционный субботник с участием властей в рамках "месячника чистоты" в связи с припадающим на этот день праздником решили не проводить – к нему вернутся через неделю.А вот мероприятия по случаю – проведут. Какие именно и где, губернатор не уточнил.Ранее в преддверии Дня Победы губернатор Михаил Развожаев также анонсировал проведение праздничных мероприятий за несколько дней, подчеркнув, что в целях дополнительной безопасности их точное время и место будет объявлено непосредственно перед датой.Читайте также на РИА Новости Крым:Полевая кухня, выставка техники и концерт: День Победы в Севастополе "Полное безумие" - власти Севастополя об отмене Киевом Дня Победы В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперации

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