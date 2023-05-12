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Будут ли праздновать день Черноморского флота в Севастополе
Будут ли праздновать день Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Будут ли праздновать день Черноморского флота в Севастополе
В Севастополе на День Черноморского флота, 13 мая, запланирован ряд мероприятий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T08:45
2023-05-12T08:45
2023-05-12T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе на День Черноморского флота, 13 мая, запланирован ряд мероприятий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Михаил Развожаев напомнил, что в этом году Черноморский флот, основание которого предопределило возникновение и самого Севастополя, отметит 240 лет.Он отметил, что традиционный субботник с участием властей в рамках "месячника чистоты" в связи с припадающим на этот день праздником решили не проводить – к нему вернутся через неделю.А вот мероприятия по случаю – проведут. Какие именно и где, губернатор не уточнил.Ранее в преддверии Дня Победы губернатор Михаил Развожаев также анонсировал проведение праздничных мероприятий за несколько дней, подчеркнув, что в целях дополнительной безопасности их точное время и место будет объявлено непосредственно перед датой.Читайте также на РИА Новости Крым:Полевая кухня, выставка техники и концерт: День Победы в Севастополе "Полное безумие" - власти Севастополя об отмене Киевом Дня Победы В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперации
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, новости крыма, новости, правительство севастополя
Будут ли праздновать день Черноморского флота в Севастополе
Развожаев: в субботу 13 мая запланированы мероприятия по случаю дня Черноморского флота
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе на День Черноморского флота, 13 мая, запланирован ряд мероприятий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Михаил Развожаев напомнил, что в этом году Черноморский флот, основание которого предопределило возникновение и самого Севастополя, отметит 240 лет.
"Большое событие в эту субботу: мы будем отмечать 13 мая 240-летие нашего легендарного Черноморского флота... Я конечно, хочу всех севастопольцев поздравить с этой датой, всех наших моряков-черноморцев, командующего флотом Виктора Николаевича Соколова. И пожелать нашим морякам, как говорится: "Так держать!" Потому что мы, несмотря на все попытки врага, благодаря их работе чувствуем себя под надежной защитой", – сказал Развожаев в эфире правительственного телеканала.
Он отметил, что традиционный субботник с участием властей в рамках "месячника чистоты" в связи с припадающим на этот день праздником решили не проводить – к нему вернутся через неделю.
А вот мероприятия по случаю – проведут. Какие именно и где, губернатор не уточнил.
"В субботу запланированы мероприятия. Я думаю, что в Севастополе очень мало семей, которые не связаны с Черноморским флотом. Поэтому нам предстоит еще одна важная дата, связанная с историей нашего города", – заключил он.
Ранее в преддверии Дня Победы губернатор Михаил Развожаев также анонсировал проведение праздничных мероприятий за несколько дней, подчеркнув, что в целях дополнительной безопасности их точное время и место будет объявлено непосредственно перед датой.
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