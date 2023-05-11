https://crimea.ria.ru/20230511/kogda-mozhet-nastupit-perelomnyy-moment-v-spetsoperatsii--prognoz-1128656042.html
Когда может наступить переломный момент в спецоперации – прогноз
Когда может наступить переломный момент в спецоперации – прогноз - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Когда может наступить переломный момент в спецоперации – прогноз
Лидеры киевского режима затягивают контрнаступление ВСУ, но не откажутся от планов его провести, переломного момента в ходе спецоперации следует ожидать этим... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T18:11
2023-05-11T18:11
2023-05-11T12:13
радио "спутник в крыму"
сво
контрнаступление всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
мнения
вадим колесниченко
новости
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Вадим Колесниченко: нынешнее лето станет переломным моментом в спецоперации на Украине
Вадим Колесниченко: нынешнее лето станет переломным моментом в спецоперации на Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Лидеры киевского режима затягивают контрнаступление ВСУ, но не откажутся от планов его провести, переломного момента в ходе спецоперации следует ожидать этим летом. Такое мнение высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму"."Говорить о том, что контрнаступления не будет, нельзя. Но его очень сильно купировали удары наших Вооруженных сил по складам, узлам коммуникации, местам скопления вражеской техники. В этой ситуации идти в атаку достаточно сложно. Плюс за полгода мы выстроили совершенно иную систему оборонительных сооружений. Думаю, лето будет переломным моментом, который покажет, что действия наших Вооруженных сил более профессиональные и организованные", – предположил эксперт.Кроме того, отметил Колесниченко, российский военно-промышленный комплекс к этому моменту сумел перейти на круглосуточный режим работы и поставлять вооружение и технику в необходимом количестве в войска на передовой.В свою очередь США и НАТО давят на киевский режим, чтобы он как можно скорее начал контрнаступление, добавил политолог."Украинская власть как глубоко коррумпированное сообщество всегда и на всем зарабатывает деньги, что раздражает их американских руководителей", – подчеркнул аналитик.По мнению Колесниченко, в ситуации, когда над США нависла реальная угроза дефолта и незадолго до президентских выборов американские политики уже не будут "бездумно разбрасываться деньгами" на Украину, поскольку им этого не простят их собственные избиратели.Почему Киев затягивает с контрнаступлениемРанее Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признался, что украинская сторона пока не имеет конкретного плана наступления, не определены даже сроки и направление удара. Украинское командование прорабатывает несколько вариантов, которые будут использованы в зависимости от обстоятельств.При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступательной кампании Киева в мире переоценены. По его словам, большинство людей "ждут чего-то грандиозного, но это может привести к эмоциональному разочарованию".Комментируя эти высказывания, военный эксперт, капитан I ранга в запасе, ветеран боевых действий Александр Хроленко сказал РИА Новости Крым, что в Вашингтоне "виртуальная реальность входит в конфликт с реальностью, которая существует на земле". В Пентагоне на самом высоком уровне начинают звучать заявления, что надо быть осторожными на украинском театре военных действий и что нельзя недооценивать Россию.Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в свою очередь выразил уверенность, что контрнаступление все же состоится. Наиболее вероятные его направления: Мелитополь на юге и Артемовск (Бахмут) - на севере.Читайте также на РИА Новости Крым:Завышенные ожидания от контрнаступления: в Крыму оценили заявления КиеваПочему Залужный не встретился с главами генштабов НАТО – экспертПочему Украина откладывает контрнаступление – мнение
https://crimea.ria.ru/20230510/zavyshennye-ozhidaniya-ot-kontrnastupleniya-v-krymu-otsenili-zayavleniya-kieva--1128643166.html
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РИА Новости Крым
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сво, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, мнения, вадим колесниченко, новости, армия и флот, безопасность
Когда может наступить переломный момент в спецоперации – прогноз
Эксперт Колесниченко: нынешнее лето станет переломным моментом в спецоперации на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым.
Лидеры киевского режима затягивают контрнаступление ВСУ, но не откажутся от планов его провести, переломного момента в ходе спецоперации следует ожидать этим летом. Такое мнение высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
"Говорить о том, что контрнаступления не будет, нельзя. Но его очень сильно купировали удары наших Вооруженных сил по складам, узлам коммуникации, местам скопления вражеской техники. В этой ситуации идти в атаку достаточно сложно. Плюс за полгода мы выстроили совершенно иную систему оборонительных сооружений. Думаю, лето будет переломным моментом, который покажет, что действия наших Вооруженных сил более профессиональные и организованные", – предположил эксперт.
Кроме того, отметил Колесниченко, российский военно-промышленный комплекс к этому моменту сумел перейти на круглосуточный режим работы и поставлять вооружение и технику в необходимом количестве в войска на передовой.
В свою очередь США и НАТО давят на киевский режим, чтобы он как можно скорее начал контрнаступление, добавил политолог.
"Украинская власть как глубоко коррумпированное сообщество всегда и на всем зарабатывает деньги, что раздражает их американских руководителей", – подчеркнул аналитик.
По мнению Колесниченко, в ситуации, когда над США нависла реальная угроза дефолта и незадолго до президентских выборов американские политики уже не будут "бездумно разбрасываться деньгами" на Украину, поскольку им этого не простят их собственные избиратели.
"В конечном итоге интересы Украины останутся по боку, и ее, как в свое время афганских проамериканских лидеров, бросят на произвол судьбы. Вот почему им (украинцам – ред.) сегодня говорят: "идите и воюйте и умирайте за наши интересы", – убежден политолог.
Почему Киев затягивает с контрнаступлением
Ранее Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признался, что украинская сторона пока не имеет конкретного плана наступления
, не определены даже сроки и направление удара. Украинское командование прорабатывает несколько вариантов, которые будут использованы в зависимости от обстоятельств.
При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступательной кампании Киева в мире переоценены. По его словам, большинство людей "ждут чего-то грандиозного, но это может привести к эмоциональному разочарованию".
Комментируя эти высказывания, военный эксперт, капитан I ранга в запасе, ветеран боевых действий Александр Хроленко сказал РИА Новости Крым
, что в Вашингтоне "виртуальная реальность входит в конфликт с реальностью, которая существует на земле". В Пентагоне на самом высоком уровне начинают звучать заявления, что надо быть осторожными на украинском театре военных действий и что нельзя недооценивать Россию.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в свою очередь выразил уверенность, что контрнаступление все же состоится
. Наиболее вероятные его направления: Мелитополь на юге и Артемовск (Бахмут) - на севере.
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