https://crimea.ria.ru/20230511/kogda-mozhet-nastupit-perelomnyy-moment-v-spetsoperatsii--prognoz-1128656042.html

Когда может наступить переломный момент в спецоперации – прогноз

Когда может наступить переломный момент в спецоперации – прогноз - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Когда может наступить переломный момент в спецоперации – прогноз

Лидеры киевского режима затягивают контрнаступление ВСУ, но не откажутся от планов его провести, переломного момента в ходе спецоперации следует ожидать этим... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T18:11

2023-05-11T18:11

2023-05-11T12:13

радио "спутник в крыму"

сво

контрнаступление всу

всу (вооруженные силы украины)

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вадим колесниченко

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Вадим Колесниченко: нынешнее лето станет переломным моментом в спецоперации на Украине Вадим Колесниченко: нынешнее лето станет переломным моментом в спецоперации на Украине audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Лидеры киевского режима затягивают контрнаступление ВСУ, но не откажутся от планов его провести, переломного момента в ходе спецоперации следует ожидать этим летом. Такое мнение высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму"."Говорить о том, что контрнаступления не будет, нельзя. Но его очень сильно купировали удары наших Вооруженных сил по складам, узлам коммуникации, местам скопления вражеской техники. В этой ситуации идти в атаку достаточно сложно. Плюс за полгода мы выстроили совершенно иную систему оборонительных сооружений. Думаю, лето будет переломным моментом, который покажет, что действия наших Вооруженных сил более профессиональные и организованные", – предположил эксперт.Кроме того, отметил Колесниченко, российский военно-промышленный комплекс к этому моменту сумел перейти на круглосуточный режим работы и поставлять вооружение и технику в необходимом количестве в войска на передовой.В свою очередь США и НАТО давят на киевский режим, чтобы он как можно скорее начал контрнаступление, добавил политолог."Украинская власть как глубоко коррумпированное сообщество всегда и на всем зарабатывает деньги, что раздражает их американских руководителей", – подчеркнул аналитик.По мнению Колесниченко, в ситуации, когда над США нависла реальная угроза дефолта и незадолго до президентских выборов американские политики уже не будут "бездумно разбрасываться деньгами" на Украину, поскольку им этого не простят их собственные избиратели.Почему Киев затягивает с контрнаступлениемРанее Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признался, что украинская сторона пока не имеет конкретного плана наступления, не определены даже сроки и направление удара. Украинское командование прорабатывает несколько вариантов, которые будут использованы в зависимости от обстоятельств.При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступательной кампании Киева в мире переоценены. По его словам, большинство людей "ждут чего-то грандиозного, но это может привести к эмоциональному разочарованию".Комментируя эти высказывания, военный эксперт, капитан I ранга в запасе, ветеран боевых действий Александр Хроленко сказал РИА Новости Крым, что в Вашингтоне "виртуальная реальность входит в конфликт с реальностью, которая существует на земле". В Пентагоне на самом высоком уровне начинают звучать заявления, что надо быть осторожными на украинском театре военных действий и что нельзя недооценивать Россию.Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в свою очередь выразил уверенность, что контрнаступление все же состоится. Наиболее вероятные его направления: Мелитополь на юге и Артемовск (Бахмут) - на севере.Читайте также на РИА Новости Крым:Завышенные ожидания от контрнаступления: в Крыму оценили заявления КиеваПочему Залужный не встретился с главами генштабов НАТО – экспертПочему Украина откладывает контрнаступление – мнение

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https://crimea.ria.ru/20230425/chto-oznachayut-bespilotniki-kieva-v-krymu-i-chem-zakonchitsya-svo--politolog-1128357696.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, мнения, вадим колесниченко, новости, армия и флот, безопасность